Enzo Copetti, del gol para Central en Asunción al recuerdo de cuando Holan prescindió de él

El delantero le había marcado a Huracán el domingo y volvió a hacerlo ante Libertad el miércoles, por la Copa Libertadores. Qué dijo sobre su gran semana.

"Dios siempre pone piedras en el camino, pero está en uno superarlas". La frase pertenece a un hombre que tiene fe y que a la vez cree en sí mismo, tanto que viene de marcar dos goles para Central jugando muy poco. Y el segundo, por la Copa Libertadores.

Enzo Copetti tuvo algunos buenos momentos en Central cuando llegó, pero después siempre le tocó ir al banco. El delantero nunca bajó los brazos, siguió trabajando y esta semana se convirtió en un jugador clave del plantel canalla.

El domingo le había convertido a Huracán en Parque Patricios, aunque Central perdió 3 a 1. Y el miércoles volvió a marcar, esta vez ante Libertad en Asunción. Este tanto tuvo un valor especial, ya que le sirvió al Canalla para traerse tres puntos que valdrán oro a la hora de pelear la clasificación a los octavos de final en la Libertadores.

Enzo Copetti y su gran semana

Después del partido en Asunción, Copetti habló sobre su momento y sobre el gol que le dio la victoria al equipo ante el equipo paraguayo. "Esto simboliza lo que soy, un hombre que nunca deja de luchar, estando bien o estando mal, me toque jugar o no me toque", dijo cuando le preguntaron qué representaba el gol en el estadio La Huerta de Asunción.

Copetti no fue titular ante Libertad, pero en el segundo tiempo Jorge Almirón lo hizo entrar y un rato después, cuando al partido le quedaban algo menos de diez minutos, facturó. "Yo siempre voy a sumar desde donde esté, siempre que pueda apoyar a mis compañeros desde afuera, lo voy a hacer", dijo el delantero sobre su recurrente condición de suplente en un equipo donde no sobran los delanteros.

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El (mal) recuerdo de Ariel Holan

Después, Copetti aprovechó la entrevista para desahogarse sobre lo que le pasó a mediados de 2025, cuando Central estuvo a punto de cederlo a Estudiantes y al final lo retuvo debido a la lesión de Agustín Módica. "Después de un semestre muy bueno (en 2024) casi ni jugaba y a mitad de año me dijeron que me tenía que ir", recordó. Y confesó: "Me cayó como un balde de agua fría que el entrenador (Ariel Holan) me dijera que me tenía que ir, después de haber hecho historia con el equipo y de sacar 35 puntos".

Siempre voy a sumar desde donde esté, siempre que pueda apoyar a mis compañeros desde afuera, lo voy a hacer Siempre voy a sumar desde donde esté, siempre que pueda apoyar a mis compañeros desde afuera, lo voy a hacer

Siguió: "Lastimosamente, se lesionó Agustín y me tocó quedarme. Y seguí luchándola desde donde me tocó. No discutí la decisión de que tenía que irme, pero la seguí peleando".

Desde que llegó a Central, Copetti participó en 74 partidos, en la mayoría de ellos como suplente, en los que marcó ocho goles y dio cinco asistencias.