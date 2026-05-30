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Por qué el juicio a la banda de Fran Riquelme fue histórico: 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

La Justicia condenó a 12 integrantes de la organización vinculada a Esteban Alvarado tras un proceso que reconstruyó años de violencia en Rosario

30 de mayo 2026 · 16:27hs
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Un juicio histórico en el Centro de Justicia Penal

Un juicio "histórico" en el Centro de Justicia Penal

El viernes finalizó el juicio a la banda de Fran Riquelme y se dieron una serie de circunstancias que lo convierten en uno de los procesos más importantes desde la reforma judicial implementada en la provincia de Santa Fe en 2014. Los números son contundentes: 12 condenas a prisión perpetua, 42 hechos juzgados entre balaceras, homicidios, femicidios y extorsiones, y una pericia balística sobre armas y vainas secuestradas que, según el fiscal Patricio Saldutti, se encuentra entre las más importantes realizadas en juicios de América Latina, incluidos casos de México y Colombia. La tarea estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina y demandó siete meses de trabajo.

Según Saldutti, una de las novedades del juicio fue que los investigadores analizaron los delitos en función del territorio y del contexto en que ocurrieron, en lugar de abordarlos como hechos aislados. Esa metodología permitió reconstruir el accionar de la organización y relacionar armas y vainas con distintos episodios violentos atribuidos a la banda.

Una banda gestada desde la cárcel

La particularidad de la organización es que se consolidó desde la prisión. Riquelme estuvo alojado en el pabellón 16 de la cárcel de Piñero durante los años de mayor violencia y actividad de la gavilla, entre 2021 y 2023. En ese período, la disputa se dio entre hombres vinculados a Esteban Alvarado, entre ellos Riquelme, y una banda que había "franquiciado", según la jerga criminal, la chapa de Los Monos, liderada por Julián Aguirre y Andy Benítez.

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Riquelme, actualmente detenido en el penal federal de Marcos Paz, fue sicario de Alvarado y uno de sus hombres de confianza. Los barrios que quedaron atrapados en esa disputa fueron Empalme Graneros, Ludueña, Industrial y Larrea. Muchos de los hechos ventilados en el juicio fueron reflejados en su momento por las crónicas de La Capital y luego reconstruidos en distintas audiencias judiciales.

El mes más violento

Como dato histórico de la violencia en Rosario, las crónicas registraron que de los 94 homicidios ocurridos en los primeros cuatro meses de 2022, un total de 35 se cometieron en abril, el mes más violento del que se tenga registro en la ciudad. La banda de Riquelme tuvo un papel central en varios de esos episodios.

Las investigaciones que desembocaron en este juicio permitieron conectar más de 30 homicidios cometidos entre 2022 y principios de 2024. Durante el debate se abordaron siete asesinatos en los que participaron integrantes de la organización y Riquelme fue considerado instigador en dos de ellos. Para fiscales e investigadores, el primer homicidio atribuido a la banda fue el de Brian Nicolás "Chichi" Ortigoza, cometido el 12 de febrero de 2022.

Juicio y condenas

Todos los acusados llegaron al juicio alojados en distintas unidades penitenciarias, varios de ellos en la cárcel de Piñero. Tras casi tres meses de debate, los fiscales Adrián Spelta, Patricio Saldutti y Franco Tassini obtuvieron las penas que habían solicitado en sus alegatos.

Spelta indicó que otros 14 integrantes de la banda habían sido condenados mediante juicios abreviados, mientras que 15 llegaron al debate oral. "Obtuvimos las sentencias esperadas", sostuvo el fiscal.

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Fiscales Saldutti (izq) y Spelta (centro), plantearon al focalización de los hechos.

Fiscales Saldutti (izq) y Spelta (centro), plantearon al focalización de los hechos.

El tribunal integrado por Natalia Benvenuto, Ariel Rodríguez y Gustavo Pérez de Urrechu dictó condenas que ya comenzaron a ser calificadas como históricas. Entre los más de 42 hechos juzgados se destacaron el asesinato de Brian Ortigoza, una balacera contra un predio de fútbol 5 que dejó tres jóvenes heridos, el crimen de Cristian "Larva" Fernández, señalado como referente de Los Monos en la zona noroeste, extorsiones armadas contra vecinos para desalojar viviendas o comercializar droga, el homicidio de Juan Cruz Ferrari tras una falsa venta de una motocicleta y el asesinato de Ángel Coronel en un descampado de calle Donizetti.

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Daniel Miranda fue condenado a prisión perpetua por el homicidio de Brian Nicolás "Chichi" Ortigoza, considerado el primer crimen de la saga investigada. Durante la lectura del fallo, cada integrante de la organización fue identificado y condenado de acuerdo con los delitos que se le atribuyeron. En paralelo, tres menores de edad continúan sometidos a procesos en la Justicia de Menores.

Así, por delitos de homicidio, extorsión, portación de armas, amenazas coactivas y asociación ilícita fueron condenados a prisión perpetua Francisco Ezequiel "Fey" Cabaña, Lemuel Abraham "Lemo" Scireta, Daniel Martín "Gatito" Miranda García, Lisandro Joel "Parce" Orellana, Marcelo Andrés "Pachu" Chávez, Alexis David "Paisa" Álvarez, Lucas Tomás Racca, Franco Matías "Milanesa" Almaraz, Eric Gabriel Enrique, Kevin Leandro Sosa y César Matías Acosta Muñoz.

En tanto, Mauro Leonel Medina y Franco Darío Aguiar fueron condenados a seis años de prisión en el marco de un juicio que dejó una marca en la historia judicial reciente de Santa Fe.

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