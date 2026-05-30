La Capital | Economía | Gran Rosario

El Gran Rosario volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo

Con 75,7 millones de toneladas embarcadas en 2025, el complejo portuario superó a Nueva Orleans y Santos y recuperó el liderazgo global

30 de mayo 2026 · 19:29hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Gran Rosario volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo y superó a puertos de Estados Unidos y Brasil

El Gran Rosario volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo y superó a puertos de Estados Unidos y Brasil

El Gran Rosario recuperó en 2025 un lugar que había perdido en los últimos años por la sequía y los problemas productivos: volvió a convertirse en el principal nodo portuario agroexportador del mundo. Con embarques por 75,7 millones de toneladas de granos, harinas y aceites, superó al distrito portuario de Nueva Orleans, en Estados Unidos, y al puerto de Santos, en Brasil.

El dato surge de un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que destaca la singularidad logística y productiva del complejo portuario ubicado sobre el río Paraná.

A lo largo de 70 kilómetros de costa, entre Timbúes y Arroyo Seco, funcionan 30 terminales portuarias, de las cuales 18 están dedicadas al despacho de productos agroindustriales. Desde allí sale buena parte de las exportaciones que generan divisas para la economía argentina.

Un complejo único en el mundo

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los grandes centros portuarios internacionales, en el Gran Rosario los buques navegan más de 300 kilómetros río arriba para cargar directamente en una de las principales zonas productivas del país. A eso se suma una enorme capacidad industrial: la región concentra más de 52 millones de toneladas anuales de capacidad de molienda de oleaginosas, equivalente al 75% del total nacional.

HJkLjnPXgAAxSLt

Según el informe, esa combinación entre producción agrícola, procesamiento industrial y logística portuaria explica por qué el sur santafesino logró ubicarse nuevamente en la cima del ranking mundial.

Por encima de Nueva Orleans y Santos

Durante 2025, el Gran Rosario embarcó 75,7 millones de toneladas de productos agroindustriales. La cifra le permitió superar a la región portuaria de Nueva Orleans, que despachó 74,8 millones de toneladas, y al puerto brasileño de Santos, que registró 60 millones de toneladas.

La recuperación resulta especialmente significativa porque la región había perdido posiciones en los últimos años. En 2023, golpeada por la histórica sequía que afectó a la producción agrícola argentina, había caído hasta el tercer lugar del ranking mundial.

El peso de la soja y el maíz

El informe atribuye gran parte de la recuperación a una mejor campaña agrícola y a una mayor disponibilidad de soja y maíz para exportación. Solo en productos vinculados al complejo sojero, los puertos del Gran Rosario embarcaron 40,9 millones de toneladas durante el último año, por encima de los 35 millones registrados en 2024.

En maíz, el nodo portuario rosarino se ubicó como el segundo más importante del mundo, con 22,8 millones de toneladas exportadas, únicamente detrás de Nueva Orleans. En trigo, alcanzó 8,8 millones de toneladas despachadas.

Tres de cada cuatro toneladas salen por el Gran Rosario

La importancia estratégica del polo portuario santafesino también queda reflejada en su participación dentro del comercio exterior argentino. Durante 2025, cerca del 75% de todos los productos agroindustriales exportados por el país salieron desde terminales ubicadas en el Gran Rosario. El segundo lugar fue para Bahía Blanca, con el 13%.

Además, Argentina exportó 97,5 millones de toneladas de commodities agrícolas durante la campaña 2024/25. Solo los embarques realizados desde el Gran Rosario representaron un volumen superior al total exportado por la mayoría de los países productores del mundo.

Qué puede pasar en 2026

Las perspectivas para este año también son favorables. Según la BCR, durante el primer cuatrimestre de 2026 ya se embarcaron 34,6 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos desde puertos argentinos, un récord para ese período. De ese total, 25,2 millones de toneladas partieron desde terminales del Up River, también una marca histórica para los primeros cuatro meses del año.

Si la tendencia se mantiene, el Gran Rosario podría terminar 2026 como el principal nodo agroexportador del mundo por segundo año consecutivo, algo que hasta ahora nunca ocurrió.

Noticias relacionadas
El clima retrasó las labores de cosecha y eso impactó en el índice de actividad de abril, según las Bolsas.

Actividad económica: el índice de las Bolsas mostró un leve repunte

banco santa fe lleva a agroactiva una propuesta financiera muy competitiva para impulsar al campo y la produccion

Banco Santa Fe lleva a Agroactiva una propuesta financiera muy competitiva para impulsar al campo y la producción

Javier Martín (Fisfe), Martín Rapallini (UIA), el intendente Javkin y el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe.

Industriales de todo el país  reclamaron desde Rosario políticas para el sector

El presidente Javier Milei fue recibido por la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva.

El FMI pide compensar la baja de retenciones con subas al monotributo

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Lo último

Primera C: Central y Argentino rescataron un punto, Leones FC perdió en Luján

Primera C: Central y Argentino rescataron un punto, Leones FC perdió en Luján

AgroActiva ya tiene su canción: la historia de Marcos Emanuel, el artista que le puso música al corazón del campo

AgroActiva ya tiene su canción: la historia de Marcos Emanuel, el artista que le puso música al corazón del campo

El Gran Rosario volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo

El Gran Rosario volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo

El Gran Rosario volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo

Con 75,7 millones de toneladas embarcadas en 2025, el complejo portuario superó a Nueva Orleans y Santos y recuperó el liderazgo global

El Gran Rosario volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo
Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega
Información General

Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba
Información General

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Alivio fiscal: más de 3.100 contribuyentes ya pidieron adherir al plan de pago de deudas
Economía

Alivio fiscal: más de 3.100 contribuyentes ya pidieron adherir al plan de pago de deudas

Más de mil personas ya se anotaron para volver a estudiar y terminar su carrera en la UNR
La Ciudad

Más de mil personas ya se anotaron para volver a estudiar y terminar su carrera en la UNR

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera seguida de incendio
Policiales

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera seguida de incendio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

En Newells se llevan adelante movimientos en paralelo: adentro y afuera

En Newell's se llevan adelante movimientos en paralelo: adentro y afuera

Ovación
Newells recibe al mismo tiempo un partido de Copa Argentina y un amistoso internacional
Ovación

Newell's recibe al mismo tiempo un partido de Copa Argentina y un amistoso internacional

Newells recibe al mismo tiempo un partido de Copa Argentina y un amistoso internacional

Newell's recibe al mismo tiempo un partido de Copa Argentina y un amistoso internacional

Torneo del Interior, dos y dos: ganaron Duendes y Jockey, perdieron Old Resian y Gimnasia

Torneo del Interior, dos y dos: ganaron Duendes y Jockey, perdieron Old Resian y Gimnasia

Top 14 de la Urba: Atlético del Rosario sufrió la supremacía de Newman en Benavidez

Top 14 de la Urba: Atlético del Rosario sufrió la supremacía de Newman en Benavidez

Policiales
Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera seguida de incendio
Policiales

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera seguida de incendio

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Por qué el juicio a la banda de Fran Riquelme fue histórico: 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

Por qué el juicio a la banda de Fran Riquelme fue histórico: 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada

La Ciudad
Más de mil personas ya se anotaron para volver a estudiar y terminar su carrera en la UNR
La Ciudad

Más de mil personas ya se anotaron para volver a estudiar y terminar su carrera en la UNR

Lalcec Rosario abre un consultorio gratuito para detectar cáncer de pulmón

Lalcec Rosario abre un consultorio gratuito para detectar cáncer de pulmón

El Plan Local de Acción Climática Rosario 2030 avanzó un 20% en dos años

El Plan Local de Acción Climática Rosario 2030 avanzó un 20% en dos años

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

De los caños a los posts

Por Jorge Asís
En foco

De los caños a los posts

La niebla no afloja en Rosario y este sábado pisó fuerte a la mañana
La Ciudad

La niebla no afloja en Rosario y este sábado pisó fuerte a la mañana

El gobierno afirmó que bajaron los femicidios: cuáles son los números de la Justicia
Política

El gobierno afirmó que bajaron los femicidios: cuáles son los números de la Justicia

Paul McCartney vuelve a Liverpool con The Boys of Dungeon Lane, su nuevo disco
Zoom

Paul McCartney vuelve a Liverpool con "The Boys of Dungeon Lane", su nuevo disco

Central y una llave de acá a la final muy difícil, que lo pondrá a prueba de entrada en San Pablo

Por Gustavo Conti
Ovación

Central y una llave de acá a la final muy difícil, que lo pondrá a prueba de entrada en San Pablo

Coad llamó a paro por tiempo indefinido en la UNR y el segundo cuatrimestre podría no arrancar
La Ciudad

Coad llamó a paro por tiempo indefinido en la UNR y el segundo cuatrimestre podría no arrancar

Polémica entre Mirtha Legrand y Luis Ventura por el Martín Fierro a Wanda Nara
Zoom

Polémica entre Mirtha Legrand y Luis Ventura por el Martín Fierro a Wanda Nara

Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua
Policiales

Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua

La situación judicial de Mauro Icardi que podría frustrar un viaje con la China Suárez al Mundial
Zoom

La situación judicial de Mauro Icardi que podría frustrar un viaje con la China Suárez al Mundial

El crimen de una testaferro de Alvarado, a juicio con un misterio: ¿quién la mandó a matar?
Policiales

El crimen de una testaferro de Alvarado, a juicio con un misterio: ¿quién la mandó a matar?

Primera C: los clubes del ascenso hacen un raíd el sábado por el triunfo
Ovación

Primera C: los clubes del ascenso hacen un raíd el sábado por el triunfo

Una muestra recopila el devenir de los pueblos del sur provincial a través de la ruta de las escuelas Láinez

Por Matías Petisce
La Ciudad

Una muestra recopila el devenir de los pueblos del sur provincial a través de la ruta de las escuelas Láinez

Angelini debutó en la estructura del Ministerio de Seguridad de Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Angelini debutó en la estructura del Ministerio de Seguridad de Santa Fe

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones
Ovación

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Javier Milei viaja otra vez a Estados Unidos: será parte de los festejos del 4 de julio
Política

Javier Milei viaja otra vez a Estados Unidos: será parte de los festejos del 4 de julio

Es la crónica de una muerte anunciada: lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela
Policiales

"Es la crónica de una muerte anunciada": lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

Llegan Instagram, Facebook y WhatsApp Plus: Meta quiere competirle a OpenAI y Google
tecnología

Llegan Instagram, Facebook y WhatsApp Plus: Meta quiere competirle a OpenAI y Google

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene
La Ciudad

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

El choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires inundó la traza de latas de cerveza
La Región

El choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires inundó la traza de latas de cerveza

El Día de la Hamburguesa en Rosario: largas filas, locales explotados y récord de ventas
La Ciudad

El Día de la Hamburguesa en Rosario: largas filas, locales explotados y récord de ventas