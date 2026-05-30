Con 75,7 millones de toneladas embarcadas en 2025, el complejo portuario superó a Nueva Orleans y Santos y recuperó el liderazgo global

El Gran Rosario volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo y superó a puertos de Estados Unidos y Brasil

El Gran Rosario r ecuperó en 2025 un lugar que había perdido en los últimos años por la sequía y los problemas productivos: volvió a convertirse en el principal nodo portuario agroexportador del mundo. C on embarques por 75,7 millones de toneladas de granos, harinas y aceites, superó al distrito portuario de Nueva Orleans, en Estados Unidos, y al puerto de Santos, en Brasil.

El dato surge de un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) , que destaca la singularidad logística y productiva del complejo portuario ubicado sobre el río Paraná.

A lo largo de 70 kilómetros de costa, entre Timbúes y Arroyo Seco, funcionan 30 terminales portuarias, de las cuales 18 están dedicadas al despacho de productos agroindustriales. Desde allí sale buena parte de las exportaciones que generan divisas para la economía argentina.

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los grandes centros portuarios internacionales , en el Gran Rosario los buques navegan más de 300 kilómetros río arriba para cargar directamente en una de las principales zonas productivas del país. A eso se suma una enorme capacidad industrial: la región concentra más de 52 millones de toneladas anuales de capacidad de molienda de oleaginosas, equivalente al 75% del total nacional.

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Según el informe, esa combinación entre producción agrícola, procesamiento industrial y logística portuaria explica por qué el sur santafesino logró ubicarse nuevamente en la cima del ranking mundial.

Por encima de Nueva Orleans y Santos

Durante 2025, el Gran Rosario embarcó 75,7 millones de toneladas de productos agroindustriales. La cifra le permitió superar a la región portuaria de Nueva Orleans, que despachó 74,8 millones de toneladas, y al puerto brasileño de Santos, que registró 60 millones de toneladas.

La recuperación resulta especialmente significativa porque la región había perdido posiciones en los últimos años. En 2023, golpeada por la histórica sequía que afectó a la producción agrícola argentina, había caído hasta el tercer lugar del ranking mundial.

El peso de la soja y el maíz

El informe atribuye gran parte de la recuperación a una mejor campaña agrícola y a una mayor disponibilidad de soja y maíz para exportación. Solo en productos vinculados al complejo sojero, los puertos del Gran Rosario embarcaron 40,9 millones de toneladas durante el último año, por encima de los 35 millones registrados en 2024.

En maíz, el nodo portuario rosarino se ubicó como el segundo más importante del mundo, con 22,8 millones de toneladas exportadas, únicamente detrás de Nueva Orleans. En trigo, alcanzó 8,8 millones de toneladas despachadas.

Tres de cada cuatro toneladas salen por el Gran Rosario

La importancia estratégica del polo portuario santafesino también queda reflejada en su participación dentro del comercio exterior argentino. Durante 2025, cerca del 75% de todos los productos agroindustriales exportados por el país salieron desde terminales ubicadas en el Gran Rosario. El segundo lugar fue para Bahía Blanca, con el 13%.

Además, Argentina exportó 97,5 millones de toneladas de commodities agrícolas durante la campaña 2024/25. Solo los embarques realizados desde el Gran Rosario representaron un volumen superior al total exportado por la mayoría de los países productores del mundo.

Qué puede pasar en 2026

Las perspectivas para este año también son favorables. Según la BCR, durante el primer cuatrimestre de 2026 ya se embarcaron 34,6 millones de toneladas de granos, aceites y subproductos desde puertos argentinos, un récord para ese período. De ese total, 25,2 millones de toneladas partieron desde terminales del Up River, también una marca histórica para los primeros cuatro meses del año.

Si la tendencia se mantiene, el Gran Rosario podría terminar 2026 como el principal nodo agroexportador del mundo por segundo año consecutivo, algo que hasta ahora nunca ocurrió.