Vóley de lujo en Newell's: show de Las Panteras en un colmado estadio cubierto ante Bulgaria

Las Panteras, la selección argentina femenina de vóley, se presentaron en el estadio de Newell's ante una multitud y vencieron con autoridad a Bulgaria

La selección argentina de vóley, Las Panteras, jugaron bárbaro en el cubierto de Newell's ante Bulgaria.

Las Panteras, en un repleto estadio de Newell's, para enfrentar a Bulgaria.

El estadio cubierto de Newell's fue el fiel reflejo de que cuando la propuesta es buena, el público rosarino acompaña. No era para menos. La selección argentina de vóley femenina, Las Panteras , se presentaban y la salida del sábado a la noche para muchos fue el amistoso internacional ante Bulgaria.

Fue triunfo de Argentina por 3 a 0 (25-19; 25-19; 25-21), como la noche anterior en Santa Fe (25-17; 28-26; 25-12) , pero para el deporte de la ciudad fue ganancia neta. Una multitud copó el Claudio Newell desde bastante tiempo antes de inicio del encuentro y el entusiasmo estuvo a flor de piel en todo momento, sobre todo por la gran actuación de Las Panteras, ante una de las selecciones más poderosas de Europa.

El equipo argentino femenino inició así la temporada en Santa Fe, con la mira puesta en la Copa América y el Campeonato Sudamericano . Y con la rosarina Agostina Pelozo como gran protagonista.

Tras los himnos, un griterío ensordecedor fue el preámbulo de la presentación de los seleccionados de Argentina y Bulgaria. Después, el juego. Con Agostina Pelozo en la formación inicial, Las Panteras arrancaron como una auténtica máquina de sumar.

El partido en el cubierto de Newell's

Cuando el marcador se puso 8-2 favorable al conjunto argentino, el cuerpo técnico visitante pidió tiempo para frenar la inercia. Pero no hubo caso. Las Panteras estaban encendidas.

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Las europeas mostraron lo suyo pero las argentinas conducidas por Facundo Morando cerraron el set sin problema por 25/19.

En el segundo set las situaciones fueron más parejas. El partido se hizo muy disputado, punto a punto, sin que ninguno de los dos lograra despegarse del otro.

Esto fue hasta el 7-7, después, de la mano de la capitana Bianca Cugno, implacables en ataque, Argentina se fue alejando en el marcador. Y cerró el segundo capítulo con un claro 25-19 para dejar las cosas dos sets arriba.

El tercer set arrancó por las europeas imponiendo condiciones para adelantarse en el marcador. Pero Las Panteras pronto se pusieron en sintonía y en un abrir y cerrar de ojos equilibró la balanza y pasó al frente.

Pareció que nada podía arruinar fiesta y cada punto fue festejado con una euforia única. Y la tendencia se confirmó con un 25-21 con el que Las Panteras pasaron por Rosario llevándose una nueva victoria. Un 3-0 inapelable que invita a soñar.

En tanto, la MVP del partido fue Bianca Farriol. "Estamos en un gran nivel, en equipo y eso se nota. Estuvimos muy bien en nuestros clubes y eso se pudo ver en estas dos semanas de trabajo que llevamos", dijo.

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Lo que viene para la selección argentina

Tras esta serie de encuentros, el seleccionado de Bulgaria iniciará su participación en la Volleyball Nations League (VNL) 2026. Para las argentinas, estos partidos preparatorios apuntan a los grandes objetivos del año: La Copa América, que se disputará del 7 al 17 de agosto en México y el Campeonato Sudamericano, que se desarrollará del 8 al 13 de septiembre en Rio de Janeiro y otorga una plaza a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En el segundo de los torneos deberá competir con Brasil con todo lo que ello representa. Por eso es fundamental entrar a la VNL 2027. De todos modos, por el sistema de puntajes y de ranking no dependen de propios resultados ni de salir campeonas en los torneos.

Las Panteras vienen de cerrar un 2025 muy bueno, dónde obtuvo la Copa América tras vencer a Brasil 3-1 y disputó el Mundial de Tailandia, dónde venció a República Checa y cayó ante Estados Unidos y Eslovenia quedando afuera en la fase de grupos.

Distinción para la rosarina Agostina Pelozo

Mientras se desarrollaba el juego en Newell's, se hizo conocido el comunicado del Comité organizador de los juegos Suramericanos Santa Fe 2026, nombrando como embajadoras a Victoria Mayer, Elina Rodríguez, Antonela Fortuna, Anahí Tosi y Agostina Pelozo.

"Deportistas que nos guían en los valores olímpicos: respeto, esfuerzo y disciplina. Valores que trascienden el ámbito deportivo y nos unen como región. Sus ejemplos representan el espíritu deportivo de los Juegos y contribuyen a promover un legado de esfuerzo y pasión compartida. Agradecemos profundamente por inspirarnos y por representarnos en lo más alto del deporte internacional. Orgullo santafesino, orgullo argentino", rezó el comunicado.