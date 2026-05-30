La Capital | Ovación | Vóley

Vóley de lujo en Newell's: show de Las Panteras en un colmado estadio cubierto ante Bulgaria

Las Panteras, la selección argentina femenina de vóley, se presentaron en el estadio de Newell's ante una multitud y vencieron con autoridad a Bulgaria

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

30 de mayo 2026 · 22:27hs
Google Seguir a La Capital en Google
Las Panteras

Las Panteras, en un repleto estadio de Newell's, para enfrentar a Bulgaria.
La selección argentina de vóley

La selección argentina de vóley, Las Panteras, jugaron bárbaro en el cubierto de Newell's ante Bulgaria.
Así lució el estadio cubierto de Newells.

Así lució el estadio cubierto de Newell's.

El estadio cubierto de Newell's fue el fiel reflejo de que cuando la propuesta es buena, el público rosarino acompaña. No era para menos. La selección argentina de vóley femenina, Las Panteras, se presentaban y la salida del sábado a la noche para muchos fue el amistoso internacional ante Bulgaria.

Fue triunfo de Argentina por 3 a 0 (25-19; 25-19; 25-21), como la noche anterior en Santa Fe (25-17; 28-26; 25-12), pero para el deporte de la ciudad fue ganancia neta. Una multitud copó el Claudio Newell desde bastante tiempo antes de inicio del encuentro y el entusiasmo estuvo a flor de piel en todo momento, sobre todo por la gran actuación de Las Panteras, ante una de las selecciones más poderosas de Europa.

El equipo argentino femenino inició así la temporada en Santa Fe, con la mira puesta en la Copa América y el Campeonato Sudamericano. Y con la rosarina Agostina Pelozo como gran protagonista.

Tras los himnos, un griterío ensordecedor fue el preámbulo de la presentación de los seleccionados de Argentina y Bulgaria. Después, el juego. Con Agostina Pelozo en la formación inicial, Las Panteras arrancaron como una auténtica máquina de sumar.

El partido en el cubierto de Newell's

Cuando el marcador se puso 8-2 favorable al conjunto argentino, el cuerpo técnico visitante pidió tiempo para frenar la inercia. Pero no hubo caso. Las Panteras estaban encendidas.

>>Leer más: Vóley en Rosario: mientras la ciudad espera a Las Panteras y Los Pibes, los torneos de la AVR suben la temperatura

Las europeas mostraron lo suyo pero las argentinas conducidas por Facundo Morando cerraron el set sin problema por 25/19.

En el segundo set las situaciones fueron más parejas. El partido se hizo muy disputado, punto a punto, sin que ninguno de los dos lograra despegarse del otro.

Esto fue hasta el 7-7, después, de la mano de la capitana Bianca Cugno, implacables en ataque, Argentina se fue alejando en el marcador. Y cerró el segundo capítulo con un claro 25-19 para dejar las cosas dos sets arriba.

El tercer set arrancó por las europeas imponiendo condiciones para adelantarse en el marcador. Pero Las Panteras pronto se pusieron en sintonía y en un abrir y cerrar de ojos equilibró la balanza y pasó al frente.

Pareció que nada podía arruinar fiesta y cada punto fue festejado con una euforia única. Y la tendencia se confirmó con un 25-21 con el que Las Panteras pasaron por Rosario llevándose una nueva victoria. Un 3-0 inapelable que invita a soñar.

En tanto, la MVP del partido fue Bianca Farriol. "Estamos en un gran nivel, en equipo y eso se nota. Estuvimos muy bien en nuestros clubes y eso se pudo ver en estas dos semanas de trabajo que llevamos", dijo.

>>Leer más: Vóley: un fin de semana intenso en Rosario, con partidos de alto vuelo en los torneos de 1ª División AVR

Lo que viene para la selección argentina

Tras esta serie de encuentros, el seleccionado de Bulgaria iniciará su participación en la Volleyball Nations League (VNL) 2026. Para las argentinas, estos partidos preparatorios apuntan a los grandes objetivos del año: La Copa América, que se disputará del 7 al 17 de agosto en México y el Campeonato Sudamericano, que se desarrollará del 8 al 13 de septiembre en Rio de Janeiro y otorga una plaza a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En el segundo de los torneos deberá competir con Brasil con todo lo que ello representa. Por eso es fundamental entrar a la VNL 2027. De todos modos, por el sistema de puntajes y de ranking no dependen de propios resultados ni de salir campeonas en los torneos.

Las Panteras vienen de cerrar un 2025 muy bueno, dónde obtuvo la Copa América tras vencer a Brasil 3-1 y disputó el Mundial de Tailandia, dónde venció a República Checa y cayó ante Estados Unidos y Eslovenia quedando afuera en la fase de grupos.

Distinción para la rosarina Agostina Pelozo

Mientras se desarrollaba el juego en Newell's, se hizo conocido el comunicado del Comité organizador de los juegos Suramericanos Santa Fe 2026, nombrando como embajadoras a Victoria Mayer, Elina Rodríguez, Antonela Fortuna, Anahí Tosi y Agostina Pelozo.

"Deportistas que nos guían en los valores olímpicos: respeto, esfuerzo y disciplina. Valores que trascienden el ámbito deportivo y nos unen como región. Sus ejemplos representan el espíritu deportivo de los Juegos y contribuyen a promover un legado de esfuerzo y pasión compartida. Agradecemos profundamente por inspirarnos y por representarnos en lo más alto del deporte internacional. Orgullo santafesino, orgullo argentino", rezó el comunicado.

Noticias relacionadas
La victoria fue azul y amarillo. GER dio la nota el último fin de semana al vencer en su cancha a Sonder, en uno de los partidos de A1 de la rama femenina.

Vóley en Rosario: mientras la ciudad espera a Las Panteras y Los Pibes, los torneos de la AVR suben la temperatura

Primera C: El Charrúa igualó en su visita a Claypole por 2 a 2. Benjamín Gallucci  y Marcos Córdoba anotaron los goles del Matador. 

Primera C: Central y Argentino rescataron un punto, Leones FC perdió en Luján

Un avance de Old Resian, que fue superado claramente por Jockey de Córdoba en Fisherton, por la tercera fecha del Torneo del Interior

Torneo del Interior, dos y dos: ganaron Duendes y Jockey, perdieron Old Resian y Gimnasia

Atlético del Rosario lo intentó pero fue superado claramente por Newman, en una nueva fecha del Top 14 de la Urba.

Top 14 de la Urba: Atlético del Rosario sufrió la supremacía de Newman en Benavidez

Ver comentarios

Las más leídas

Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Central le daría la despedida a uno de sus jugadores más emblemáticos de los últimos años

Central le daría la despedida a uno de sus jugadores más emblemáticos de los últimos años

Newells recibe al mismo tiempo un partido de Copa Argentina y un amistoso internacional

Newell's recibe al mismo tiempo un partido de Copa Argentina y un amistoso internacional

Lo último

Vóley de lujo en Newells: show de Las Panteras en un colmado estadio cubierto ante Bulgaria

Vóley de lujo en Newell's: show de Las Panteras en un colmado estadio cubierto ante Bulgaria

Primera C: Central y Argentino rescataron un punto, Leones FC perdió en Luján

Primera C: Central y Argentino rescataron un punto, Leones FC perdió en Luján

AgroActiva ya tiene su canción: la historia de Marcos Emanuel, el artista que le puso música al corazón del campo

AgroActiva ya tiene su canción: la historia de Marcos Emanuel, el artista que le puso música al corazón del campo

El Gran Rosario volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo

Con 75,7 millones de toneladas embarcadas en 2025, el complejo portuario superó a Nueva Orleans y Santos y recuperó el liderazgo global

El Gran Rosario volvió a ser el principal nodo agroexportador del mundo
Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega
Información General

Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba
Información General

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Alivio fiscal: más de 3.100 contribuyentes ya pidieron adherir al plan de pago de deudas
Economía

Alivio fiscal: más de 3.100 contribuyentes ya pidieron adherir al plan de pago de deudas

Más de mil personas ya se anotaron para volver a estudiar y terminar su carrera en la UNR
La Ciudad

Más de mil personas ya se anotaron para volver a estudiar y terminar su carrera en la UNR

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera seguida de incendio
Policiales

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera seguida de incendio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

Conmoción en Córdoba: todo lo que se sabe hasta ahora del crimen de Agostina Vega

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Central le daría la despedida a uno de sus jugadores más emblemáticos de los últimos años

Central le daría la despedida a uno de sus jugadores más emblemáticos de los últimos años

Newells recibe al mismo tiempo un partido de Copa Argentina y un amistoso internacional

Newell's recibe al mismo tiempo un partido de Copa Argentina y un amistoso internacional

El pueblo santafesino de 2 mil habitantes que competirá por ser el mejor del mundo en la ONU

El pueblo santafesino de 2 mil habitantes que competirá por ser el mejor del mundo en la ONU

Ovación
Primera C: Central y Argentino rescataron un punto, Leones FC perdió en Luján

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Central y Argentino rescataron un punto, Leones FC perdió en Luján

Primera C: Central y Argentino rescataron un punto, Leones FC perdió en Luján

Primera C: Central y Argentino rescataron un punto, Leones FC perdió en Luján

Newells recibe al mismo tiempo un partido de Copa Argentina y un amistoso internacional

Newell's recibe al mismo tiempo un partido de Copa Argentina y un amistoso internacional

Torneo del Interior, dos y dos: ganaron Duendes y Jockey, perdieron Old Resian y Gimnasia

Torneo del Interior, dos y dos: ganaron Duendes y Jockey, perdieron Old Resian y Gimnasia

Policiales
Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera seguida de incendio
Policiales

Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera seguida de incendio

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba

Por qué el juicio a la banda de Fran Riquelme fue histórico: 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

Por qué el juicio a la banda de Fran Riquelme fue histórico: 12 perpetuas y 42 hechos juzgados

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada

Detuvieron a cuatro personas por vender drogas en la zona sudoeste tras una investigación documentada

La Ciudad
Más de mil personas ya se anotaron para volver a estudiar y terminar su carrera en la UNR
La Ciudad

Más de mil personas ya se anotaron para volver a estudiar y terminar su carrera en la UNR

Lalcec Rosario abre un consultorio gratuito para detectar cáncer de pulmón

Lalcec Rosario abre un consultorio gratuito para detectar cáncer de pulmón

El Plan Local de Acción Climática Rosario 2030 avanzó un 20% en dos años

El Plan Local de Acción Climática Rosario 2030 avanzó un 20% en dos años

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

De los caños a los posts

Por Jorge Asís
En foco

De los caños a los posts

La niebla no afloja en Rosario y este sábado pisó fuerte a la mañana
La Ciudad

La niebla no afloja en Rosario y este sábado pisó fuerte a la mañana

El gobierno afirmó que bajaron los femicidios: cuáles son los números de la Justicia
Política

El gobierno afirmó que bajaron los femicidios: cuáles son los números de la Justicia

Paul McCartney vuelve a Liverpool con The Boys of Dungeon Lane, su nuevo disco
Zoom

Paul McCartney vuelve a Liverpool con "The Boys of Dungeon Lane", su nuevo disco

Central y una llave de acá a la final muy difícil, que lo pondrá a prueba de entrada en San Pablo

Por Gustavo Conti
Ovación

Central y una llave de acá a la final muy difícil, que lo pondrá a prueba de entrada en San Pablo

Coad llamó a paro por tiempo indefinido en la UNR y el segundo cuatrimestre podría no arrancar
La Ciudad

Coad llamó a paro por tiempo indefinido en la UNR y el segundo cuatrimestre podría no arrancar

Polémica entre Mirtha Legrand y Luis Ventura por el Martín Fierro a Wanda Nara
Zoom

Polémica entre Mirtha Legrand y Luis Ventura por el Martín Fierro a Wanda Nara

Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua
Policiales

Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua

La situación judicial de Mauro Icardi que podría frustrar un viaje con la China Suárez al Mundial
Zoom

La situación judicial de Mauro Icardi que podría frustrar un viaje con la China Suárez al Mundial

El crimen de una testaferro de Alvarado, a juicio con un misterio: ¿quién la mandó a matar?
Policiales

El crimen de una testaferro de Alvarado, a juicio con un misterio: ¿quién la mandó a matar?

Primera C: los clubes del ascenso hacen un raíd el sábado por el triunfo
Ovación

Primera C: los clubes del ascenso hacen un raíd el sábado por el triunfo

Una muestra recopila el devenir de los pueblos del sur provincial a través de la ruta de las escuelas Láinez

Por Matías Petisce
La Ciudad

Una muestra recopila el devenir de los pueblos del sur provincial a través de la ruta de las escuelas Láinez

Angelini debutó en la estructura del Ministerio de Seguridad de Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Angelini debutó en la estructura del Ministerio de Seguridad de Santa Fe

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones
Ovación

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Javier Milei viaja otra vez a Estados Unidos: será parte de los festejos del 4 de julio
Política

Javier Milei viaja otra vez a Estados Unidos: será parte de los festejos del 4 de julio

Es la crónica de una muerte anunciada: lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela
Policiales

"Es la crónica de una muerte anunciada": lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

Llegan Instagram, Facebook y WhatsApp Plus: Meta quiere competirle a OpenAI y Google
tecnología

Llegan Instagram, Facebook y WhatsApp Plus: Meta quiere competirle a OpenAI y Google

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene
La Ciudad

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

El choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires inundó la traza de latas de cerveza
La Región

El choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires inundó la traza de latas de cerveza

El Día de la Hamburguesa en Rosario: largas filas, locales explotados y récord de ventas
La Ciudad

El Día de la Hamburguesa en Rosario: largas filas, locales explotados y récord de ventas