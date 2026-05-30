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AgroActiva ya tiene su canción: la historia de Marcos Emanuel, el artista que le puso música al corazón del campo

El cantautor pergaminense creó "AgroActiva Tierra Viva", la canción oficial de la muestra. Su presentación en Armstrong emocionó a organizadores, periodistas y referentes del sector

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

30 de mayo 2026 · 20:00hs
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AgroActiva tiene quien le cante. El pergaminense Marcos Emanuel le puso música al encuentro

AgroActiva tiene quien le cante. El pergaminense Marcos Emanuel le puso música al encuentro

El lanzamiento de AgroActiva 2026 dejó anuncios, expectativas y una fuerte señal de lo que será una nueva edición de la muestra más importante del agro argentino. Pero entre empresarios, dirigentes, funcionarios y periodistas, hubo un momento distinto. Uno de esos instantes que no estaban en el programa formal y que, sin embargo, terminaron convirtiéndose en uno de los recuerdos más comentados de la jornada.

Con una guitarra en sus manos y una historia cargada de raíces, el cantautor pergaminense Marcos Emanuel presentó por primera vez en vivo “AgroActiva Tierra Viva”, la canción oficial de la muestra. Lo hizo en el marco del encuentro de prensa realizado en el predio de Armstrong, ante representantes de medios de todo el país, organizadores y anunciantes que fueron testigos de una interpretación cargada de emoción.

La escena tuvo algo especial. Mientras el predio ultimaba detalles para recibir a miles de visitantes, la música comenzó a sonar en un ámbito íntimo, casi familiar, donde la esencia del campo argentino apareció reflejada en una letra que habla de trabajo, tradición, esfuerzo y pertenencia.

Con más de dos décadas de trayectoria en el folklore nacional, Marcos Emanuel viene construyendo un camino sólido dentro de la música popular argentina. Su crecimiento artístico tuvo hitos importantes en los últimos años, como su consagración en el Pre Cosquín 2023 y el reconocimiento como Revelación de la Peña Oficial del Festival Nacional de Baradero 2024.

Sin embargo, el desafío de ponerle música a AgroActiva significó algo diferente. La propuesta surgió con la idea de construir una obra capaz de representar a toda la comunidad vinculada al campo. Productores, contratistas, empresarios, trabajadores rurales, familias y nuevas generaciones encuentran en la canción distintos elementos con los cuales identificarse. La letra recorre imágenes típicas de la vida rural, desde los amaneceres y el mate compartido hasta el valor del trabajo cotidiano y el protagonismo creciente de las mujeres dentro del sector agropecuario.

Mucho más que una presentación musical

La actuación de Marcos Emanuel no quedó limitada al escenario. Durante el almuerzo que compartieron organizadores, periodistas e invitados especiales, el músico fue uno de los protagonistas de una charla distendida en la que afloraron historias personales, anécdotas de ruta y reflexiones sobre la realidad del interior productivo.

En la mesa que compartió con representantes de La Capital Multimedios se generó rápidamente un clima de cercanía y confianza. Lejos de cualquier formalidad, Marcos mostró la misma autenticidad que transmite en sus canciones: una mirada profundamente ligada a los pueblos del interior, al trabajo de la gente de campo y a las historias cotidianas que muchas veces quedan fuera de los grandes escenarios.

La conversación permitió descubrir a la persona detrás del artista. Un músico que entiende al campo no sólo como una fuente de inspiración sino como parte de su propia identidad. Esa conexión genuina fue quizás una de las razones por las que la canción logró generar tanta empatía entre quienes la escucharon por primera vez.

El encuentro también dejó abierta una interesante relación, con la posibilidad de futuras acciones y proyectos vinculados a la difusión de la cultura, las tradiciones y las historias que nacen en el interior productivo argentino.

Una canción que ya es parte de AgroActiva

La propia organización de AgroActiva decidió adoptar la canción como parte de la identidad de esta edición, convirtiéndola en la banda sonora de una muestra que espera convocar a cientos de miles de visitantes durante los primeros días de junio en Armstrong.

Quienes compartieron aquella jornada de prensa pudieron comprobar que no se trató simplemente de una presentación artística. Fue la puesta en escena de una obra que sintetiza el espíritu de una exposición que desde hace más de tres décadas reúne al campo, la industria, la innovación y la producción argentina.

“La canción ya no es mía, les pertenece a la gente y a AgroActiva”, expresó el músico al referirse a la repercusión que tuvo la obra entre productores, organizadores y público.

Mientras AgroActiva se prepara para abrir sus puertas, la voz de Marcos Emanuel ya comenzó a recorrer los caminos rurales, las radios y las redes sociales. Porque algunas canciones acompañan eventos. Otras, en cambio, logran representar una forma de vivir. Y todo indica que “AgroActiva Tierra Viva” está empezando a recorrer ese camino.

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La posibilidad de alojarse dentro del predio permitirá además aprovechar plenamente las actividades, jornadas técnicas, espacios gastronómicos y propuestas recreativas que tendrá Agroactiva durante las cuatro jornadas. 

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