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Central: de los goles de Veliz a los de Copetti, la buena señal de que los 9 estén en racha

Los últimos cuatro gritos del Canalla fueron de sus centrodelanteros. En el certamen continental el equipo generó mucho más de lo que convirtió

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

15 de abril 2026 · 22:26hs
Central: de los goles de Veliz a los de Copetti, la buena señal de que los 9 estén en racha

Es una relación rara la que está viviendo Central con el gol, sobre todo en la Copa Libertadores, en la que parece costarle más de la cuenta anotar en proporción a lo que genera. Pero frente a ese contratiempo hay un costado positivo: el oportunismo de sus centrodelanteros. Esta vez no pudo Alejo Veliz en el tiempo que estuvo en la cancha, pero sí Enzo Copetti, quien fue en soledad al corazón del área cuando su coequiper había dejado el campo de juego.

Para Copetti fue una noche especial, como lo fue para todo Central, pero el atacante canalla sabe que su aporte no fue poca cosa. Porque un toque con justeza valió muchísimo en un partido en el que los tres puntos valían demasiado.

El gol fue una especie de calco de lo que hizo el domingo en la cancha de Huracán, aunque aquella vez su grito no tuvo el peso suficiente por la derrota. Ese día el pase en profundidad fue de Enzo Giménez y en la noche de este miércoles de Emanuel Coronel. En ambas ocasiones, el delantero tiró la diagonal y la cambió suave contra el palo derecho del arquero.

Los momentos de Copetti

Por los cuestionamientos que le tocó vivir a Copetti en Central, cada gol suyo es una bocanada de aire puro. Él lo sabe mejor que nadie. Pero, más allá de las sensaciones, lo importante es que de a poco se va amigando con el gol. Dos tantos en dos partidos seguidos para un centrodelantero constituyen el mejor escenario.

Velizzz
Alejo Veliz tuvo una muy clara de cabeza, pero el arquero paraguayo se lo impidió. Central mereció ganarlo mucho antes.

Alejo Veliz tuvo una muy clara de cabeza, pero el arquero paraguayo se lo impidió. Central mereció ganarlo mucho antes.

>>Leer más: Central abrió la boca bien grande y metió un sapucay enorme que ya allana el camino

Y para Central es bueno tener a sus atacantes de área afilados con el gol. Los últimos cuatro gritos que pegó el equipo fueron de ellos, de Copetti y Veliz. A Alejo no hay que dejarlo afuera de esta historia, porque fue el autor material de aquella muy buena victoria que el Canalla logró en su último partido en el Gigante de Arroyito por el torneo local, contra Atlético Tucumán, después de una racha de seis encuentros sin poder convertir.

El resto debiera acompañar de mejor manera, pero para Almirón es más que tranquilizador saber que sus centrodelanteros están en racha, que si uno no convierte puede hacerlo el otro.

>>Leer más: El uno x uno de Central: Enzo Copetti y una sutileza que lo transformó en el héroe de la noche

La pata flaca de los goles

Ahora, hay otra lectura un poco más profunda que se puede hacer en este terreno de los goles y que tiene que ver exclusivamente con la competencia más importante que está disputando el Canalla: la Copa Libertadores. No muchos equipos deben haber generado en sus dos primeros partidos en la magnitud que lo hizo Central, pero vaya paradoja: tiene un solo gol a favor.

Entre aquel partido (sobre todo en el segundo tiempo) contra Independiente del Valle en el Gigante y el de la noche del miércoles ante Libertad (más en la primera etapa), los jugadores canallas pudieron llegar a la disfonía de tanto gritar. Pero lo hicieron una sola vez. Lo importante es que generan, más con los 9 al acecho.

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