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Torneo del Interior, dos y dos: ganaron Duendes y Jockey, perdieron Old Resian y Gimnasia

Old Resian fue el único rosarino local y perdió con el líder. Duendes y Jockey vencieron en Córdoba y Gimnasia cayó en Tucumán por el Torneo del Interior

30 de mayo 2026 · 18:31hs
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Un avance de Old Resian

Leo Vincenti

Un avance de Old Resian, que fue superado claramente por Jockey de Córdoba en Fisherton, por la tercera fecha del Torneo del Interior

El Torneo del Interior cumplió su tercera fecha, con dos sonrisas para los rosarinos y dos pálidas. El único local, Old Resian, cayó con el líder de su zona, como Gimnasia en Tucumán. Mientras que en Córdoba celebraron Duendes y Jockey.

Todo fue por la 3ª fecha del certamen federal, donde el único partido disputado en Rosario tuvo de protagonista a Old Resian, que en el Regional venía de dos triunfos resonantes, uno bajando al líder CRAI en su cancha. Pero Jockey Club de Córdoba fue demasiado rival y perdió 69 a 22.

Fue por la Zona 4, donde de esta manera Jockey conservó la punta, ahora seguido por Duendes, que obtuvo un gran triunfo como visitante de La Tablada en Córdoba. Fue 41 a 24.

Jockey lidera con 14 puntos, seguido por Duendes con 9, La Tablada 4 y Old Resian 1.

Los otros rosarinos en el Torneo del Interior

El Fantasma no fue el único representante de la ciudad en ganar en esta fecha, ya que también en Córdoba, Jockey Club se despachó con una gran victoria sobre Córdoba Athletic por 27 a 20.

>>Leer más: Top 14 de la Urba: Atlético del Rosario sufrió la supremacía de Newman en Benavidez

La victoria de Jockey fue por la Zona 1 y ahora quedó escolta con 11 puntos, Córdoba Athletic tiene 6 y cierra Universitario con 1. Lidera Santa Fe RC, que venció con lo justo a Universitario de Córdoba por 25 a 24 y tiene 14 unidades.

En tanto, Gimnasia no pudo hacer pie en la visita a Tucumán Rugby, cayendo por 37 a 26 en el duelo de líderes de la Zona 3. Los tucumanos quedaron con 14 puntos, GER con 10, Mendoza RC 4 y Marista 1. El clásico mendocino fue para el primero 30 a 27.

En la Zona 2, en tanto, Estudiantes de Paraná, el otro representante del Regional, derrotó en Río Cuarto a Urú Curé 34 a 29. y Tala derrotó a Curne en Chaco de visitante 56 a 10. Tala lidera el grupo con 15 puntos, seguido por Estudiantes 10, Urú Curé 6 y Curne 0.

Por el Torneo del Interior B, CRAI perdió en Santa Fe con Cardenales 15 a 5, mientras que Rowing de Paraná hizo lo propio ante Natación y Gimnasia por 49 a 17.

Esa zona 5 es liderado por Natación y Gimnasia con 8, Cardenales con 76, Paraná Rowing 4 y CRAI 1.

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