El uno x uno de Central: Enzo Copetti y una sutileza que lo transformó en el héroe de la noche

El delantero hizo lo que nadie en el Canalla había podido hasta allí: el gol. Ledesma fue clave en un par de intervenciones y Campaz el más incisivo

Enzo Copetti lo celebra con los brazos al cielo. Su gol le permitió a Central sumar tres puntos de oro en la Copa Libertadores.

El triunfo de Central ante Libertad tuvo de todo, pero básicamente un futbolista que acertó en prácticamente la única clara que tuvo: Enzo Copetti . El delantero canalla definió con categoría tras una gran asistencia de Coronel y con esa conquista el equipo de Jorge Almirón logró tres puntos clave de cara a la clasificación.

Jeremías Ledesma 6,5: Las veces que lo exigieron respondió. Fueron dos, pero en ambas demostró presencia. Gran volada en el primer tiempo y buena ubicación en el segundo en el remate de Recalde.

Emanuel Coronel 6,5: En el primer tiempo casi no lo atacaron. En lo suyo, la marca, no desentonó. El pase justo para el gol de Copetti fue de lo más efectivo del Canalla en la noche.

Ignacio Ovando 5: Intentó asegurarla siempre, pero en todas cumplió. Algunas salidas le quedaron grandes y por momentos abusó del pelotazo frontal, sin demasiado sentido.

Gastón Ávila 4,5: En una de las más claras de Libertad, falló en la contención de Recalde. También varios pelotazos largos. Prolijo con el balón, pero en algunas sin la presencia necesaria para un zaguero central.

Agustín Sández 5,5: Algunas pequeñas dudas en defensa, pero estuvo participativo arriba, con decisión. Gran centro a la cabeza de Veliz en la primera clara. En el complemento tuvo otra que le tapó el arquero. Se fue reemplazado.

Franco Ibarra 5,5: Gran primer tiempo del volante central. Condujo e hizo jugar. Hasta se animó a pegarle al arco. En el complemento entró en cierta confusión y perdió algunos balones de manera infantil, como la que terminó con el remate de Franco en el travesaño.

Vicente Pizarro 5,5: Cuando Central era mucho más, el chileno se atrevió a jugar y pesó incluso en el área rival. Allí le sacaron dos remates muy claros que pedían red.

Enzo Giménez 6: Por momentos le faltó claridad, pero tuvo un trajinar increíble. Fue mucho más en el primer tiempo que en el segundo. En líneas generales, cumplió.

Julián Fernández 4,5: Participó en muchas, pero jamás pudo desnivelar. Apenas un centro al corazón del área en el que Pizarro estuvo cerca de convertir. Fue el primer en dejar la cancha

Jaminton Campaz 6,5: Jugó de mayor a menor, pero fue uno de los que más buscó y de los más incisivos del equipo, sobre todo en el primer tiempo. No le salieron todas, pero siempre fue una amenaza.

Alejo Veliz 5: Tuvo un cabezazo muy claro, de frente al arco, y se la sacó el arquero. Después, otras dos en el complemento, pero otra vez el 1 paraguayo le ahogó el grito de gol. Dejó la cancha, algo que no le gustó demasiado.

Ingresaron en Central

ENZO COPETTI 7: Hizo lo que nadie había podido hacer: el gol. Esa conquista le valió nada menos que el triunfo al Canalla. No había entrado fino, pero una definición sutil lo transformó en el héroe de la noche.

Alexis Soto 5: Cuando ingresó, no lo exigieron demasiado. Cuando vio el hueco, intentó dar una mano allá arriba por la izquierda.

Guillermo Fernández 5: Ingresó para darle algo más de juego al equipo y alternó buenas y malas. Algunas las dio de manera correcta, en otras le faltó claridad.

Federico Navarro -: Su ingreso fue para reforzar el anillo central, luego de que el equipo se pusiera en ventaja. Se metió rápido en el partido y metió un par de cierres oportunos.

Carlos Quintana -: Su misión fue sacar todo lo que llegara de arriba por parte de Libertad. Algunas despejó, por eso su aporte fue bueno. Igual, fueron pocos minutos los que estuvo en cancha.

Jorge Almirón, el DT 6,5: Central fue claramente superior a Libertad en el primer tiempo, aunque falló en la definición, un terreno en el que el DT no tiene nada por hacer. Su equipo cayó en el complemento y de a ratos entró en zona de turbulencias. Apuesta fuerte en sacar a Veliz. Pero lo vital es que el Canalla logró su cometido: sumó de a tres.