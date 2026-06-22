La tensa discusión de la familia de un DT rosarino en pleno Mundial: "No tenés idea"

Tras el empate sin goles de Ecuador ante Curazao, los allegados de Sebastián Beccacece respondieron a las críticas en las tribunas del estadio de Kansas City

Ecuador sufrió otro duro traspié en el Mundial 2026 el sábado por la noche, cuando empató sin goles ante Curazao y complicó su clasificación a 16avos de final. El equipo de Sebastián Beccacece recibió duras críticas de los hinchas y la familia del rosarino lo defendió en las tribunas del estadio de Kansas City .

La derrota ante Costa de Marfil y la igualdad ante el conjunto caribeño le dieron un golpe a la ilusión de los fanáticos de la Tri, que todavía no pudieron festejar ningún gol en esta Copa del Mundo. Con apenas un punto en dos partidos, deberán enfrentar a Alemania en la última fecha del grupo E .

Los cruces de opiniones y la alta tensión que se vivió en el estadio dejaron un clima caliente en las tribunas , donde se registraron leves incidentes que tuvieron a la familia Beccacece como protagonistas .

Luego del partido, se viralizaron imágenes de los miembros de la familia del entrenador rosarino que le respondieron a los reproches de los hinchas ecuatorianos en un tenso episodio. “No tenés idea” , exclamó un miembro de la familia Beccacece.

En el video, se vieron acaloradas discusiones entre la familia y otros aficionados, entre las que una mujer, presuntamente vinculada a Beccacece, arrojó un vaso de agua contra los hinchas que insultaban al DT.

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“No miraste el partido. Esto arreglatelo -los lentes- porque no ves”, respondió la mujer en defensa del entrenador rosarino, mientras otros miembros de la familia intentaban frenar la discusión.

La palabra de Sebastián Beccacece

Por su parte, Beccacece no esquivó las críticas en conferencia de prensa y reconoció: “Es normal que sientan esa decepción, es lo que más me duele. Por ahí yo no he logrado entrar en el corazón del pueblo ecuatoriano. Lo he intentado, lo seguiré intentando. Estoy muy agradecido y tengo mucha fe en que el último partido se pueda dar lo que merecemos”.

“El equipo busca por todos los caminos y la no concreción genera un contagio que nos priva de la alegría. En el fútbol hay cosas que no se pueden explicar. Es solamente sentirlo y vivirlo”, manifestó el ex-Defensa y Justicia.

Su equipo dominó el partido y contó con “27 tiros al arco”, según detalló Beccacece, pero no pudo convertir y se quedó con las manos vacías. “Hoy tenemos una posibilidad de ir a ganarle a una selección a la que nunca le ganamos. ¿Por qué no? En los dos partidos el equipo mereció más de lo que obtuvo y el responsable de eso soy yo. Este es un vestuario muy unido y nadie dijo tampoco que iba a ser fácil”, concluyó en la previa del duelo con Alemania.