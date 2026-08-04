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Mes del Teatro Independiente: el arte rosarino abre sus salas con funciones y talleres gratuitos

La propuesta se llevará adelante durante el mes de agosto y tendrá una programación especialmente destinada a personas mayores de 65 años

4 de agosto 2026 · 17:11hs
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Mujeres asediadas

Mujeres asediadas, una de las propuestas teatrales de la programación. 

Durante todo el mes de agosto, las salas de teatro independiente de Rosario ofrecerán una programación especialmente destinada a personas mayores de 65 años, con funciones, talleres y propuestas de formación pensadas para promover el encuentro, la participación y el acceso a la cultura.

La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Rosario, en conjunto con la Asociación de Teatros Independientes de Rosario (Atir), y forma parte de MIL65, el programa municipal que acompaña a las personas en distintas etapas de su vida mediante propuestas culturales, recreativas y de participación comunitaria.

La propuesta fue presentada este martes con la participación de representantes del Municipio y de Atir, quienes destacaron el trabajo articulado para fortalecer la actividad teatral independiente y ampliar el acceso de las personas mayores a la oferta cultural de la ciudad.

En este marco, María Luisa Zárate, integrante de la Atir destacó la importancia del trabajo conjunto con el Estado municipal. "En el contexto nacional que estamos atravesando, es muy importante poder dialogar con el Estado, en este caso con el municipal, para potenciar el trabajo que realizamos. Sumarnos al programa +65 nos permite mostrar no solo nuestro espacio, sino también todo lo que hacemos diariamente durante todo el año", expresó.

>>Leer más: "Carrito" llega a Teatro La Escalera con una historia sobre la supervivencia y los vínculos

Por su parte, el secretario de Cultura y Educación, Federico Valentini, señaló que “la propuesta representa una forma de celebrar el trabajo conjunto entre el Municipio y Atir, y también de reconocer el esfuerzo cotidiano de quienes sostienen estas salas y prestigian a la ciudad con su talento y sus propuestas".

Asimismo, remarcó que la iniciativa está vinculada a una política pública orientada a acompañar a distintas generaciones. "Desde la municipalidad impulsamos una iniciativa que busca cuidar a los más chicos y acompañar a los más grandes".

En esta edición participarán trece salas de teatro independiente de la ciudad: La Sonrisa de Beckett, Tandava, La Tornería, Cultural de Abajo, Espacio Bravo, La Orilla Infinita, La Manzana, El Rayo Misterioso, La Escalera, La Grieta, Club Fosse, La Morada y Caras y Caretas-.

Las entradas a todas las funciones son gratuitas y deben adquirirse previamente de manera online, dado que el cupo de cada espacio es limitado. Para ello, es necesario completar un breve formulario para recibir el QR de ingreso a la función o funciones elegidas: https://www.rosario.gob.ar/inicio/mes-del-teatro-independiente-funciones-y-propuestas-65

Talleres y propuestas de formación

La programación incluye ocho actividades gratuitas orientadas a estimular la expresión artística, el aprendizaje y la construcción de vínculos a través del movimiento, el teatro, la danza y la literatura.

Entre las propuestas se destacan:

►Primeros pasos en el rock, coordinado por Yanina Magno. Un espacio para conocer y practicar los movimientos básicos de este ritmo. Se realizará el sábado 8 de agosto, de 16 a 18, en La Sonrisa de Beckett (Entre Ríos 1051). Cupo: 35 personas.

►Danza plena, un taller de aproximación a la danza clásica coordinado por María Silvina Benítez. Tendrá lugar los jueves 6, 13, 20 y 27 de agosto, a las 16, en La Sonrisa de Beckett. Cupo: 20 participantes para el ciclo completo.

►¿Qué es actuar?, un ciclo de iniciación al lenguaje teatral coordinado por Sofía Dibidino, Charo Colonna y Mayra Sánchez. Se desarrollará los martes 11, 18 y 25 de agosto y el 1 de septiembre, de 13.30 a 15, en Tandava (9 de Julio 754). Cupo: 18 personas por encuentro.

►Taller de Folclore, a cargo de Fernando Ciccarelli, que propone un espacio donde el movimiento, la música y las raíces culturales favorecen el encuentro y fortalecen los vínculos comunitarios. Se realizará los martes 11, 18 y 25 de agosto y el 1 de septiembre, de 16 a 17.30, en La Tornería (Pasaje Amsterdam 1113). Cupo: 40 personas por clase.

►Seminario de teatro para personas +65, una jornada de exploración lúdica y expresiva para investigar las posibilidades del cuerpo y el juego teatral. Será el sábado 15 de agosto, de 11 a 13, en Cultural de Abajo (Entre Ríos 579). Cupo: 16 participantes.

►Entre Poesía, Teatro y Té, coordinado por Ivana López y Claudia Giordana. Un encuentro para compartir lecturas de Federico García Lorca, conversar y disfrutar de la literatura. Tendrá lugar el domingo 16 de agosto, a las 17, en La Escalera (9 de Julio 324). Cupo: 30 personas.

►Taller de movilidad para personas mayores, destinado a trabajar la percepción corporal y fortalecer capacidades fundamentales para la vida cotidiana. Se realizará el miércoles 19 de agosto, a las 16.30, en La Grieta (Centeno 1738). Cupo: 20 participantes.

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