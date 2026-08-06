Falleció el actor y director rosarino Diego Ullúa

El actor , director teatral, bailarín, coreógrafo y productor Diego Ullúa, destacado trabajador de la cultura y referente de la escena rosarina, falleció el miércoles a los 63 años.

Se formó en teatro con Norberto Campos y Mirko Buchín, y en danza con Cristina Prates. Durante seis años integró el Grupo de Danza Contemporánea de Rosario, posteriormente denominado Seisenpunto. También realizó un taller de puesta en escena con Vivi Tellas, se entrenó actoralmente con Beda Docampo Feijoó y cursó estudios de producción con Gustavo Schraier en el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (CELCIT).

En 1989 recibió una beca del Fondo Nacional de las Artes que le permitió desarrollar su actividad profesional en la ciudad de Buenos Aires. En 1991, su obra "Desesperadamente… Armando" obtuvo el primer premio por voto del público en la Bienal de Arte Joven.

Lamentamos el fallecimiento del actor, director teatral, bailarín, coreógrafo y productor Diego Ullúa, destacado trabajador de la cultura y referente de la escena rosarina. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. https://t.co/1AaxHzH7W1 pic.twitter.com/jxyI0GFtwN

Una trayectoria a través de los lenguajes artísticos

Como integrante de Seisenpunto participó en numerosas presentaciones y giras nacionales e internacionales. Dirigió y realizó la puesta en escena de "Rojo", y trabajó como actor y bailarín en "El jardín que ruge" y "Dolce far niente". También creó y dirigió el grupo Teatro de la Imagen, con el que llevó adelante nuevas temporadas de "Desesperadamente… Armando".

Su trayectoria teatral incluyó trabajos como actor en “El barrio del ángel gris”, de Alejandro Dolina y José Luis Castiñeira de Dios, con dirección de Lito Cruz, en el Teatro San Martín; Marathon y Bagres. Como director estuvo al frente de “21.000 años después”, “Pido gancho”, “Como dos extraños, encuentros y despedidas” y el biodrama “Mi mamá modelo”. Además, se desempeñó como productor de Cuatro cuartos y coordinador general de “El clásico binomio”, “qué cosa rara es ser artista”, entre otras propuestas. En 1996 realizó una participación en la película “Moebius” y en 2021, en la película “Reina Hormona” del también rosarino Enzo Monzón.

Desde el año 2000 volvió a establecerse en Rosario, donde fue director artístico de la discoteca Satchmo. Durante muchos años desarrolló distintas responsabilidades en el Teatro Municipal La Comedia, vinculadas con la programación, la producción y la atención de sala. Fue uno de los impulsores de Montajes Mínimos, ciclo dedicado a acercar al público rosarino diversas expresiones del teatro independiente contemporáneo. También integró jurados en encuentros y festivales de danza y artes escénicas, entre ellos el Festival El Cruce.