Argentina vs. Austria en el Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

La selección argentina buscará sellar su clasificación ante el conjunto europeo. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

Seguir a La Capital en Google

Argentina y Austria chocarán en Dallas por la segunda fecha del Mundial 2026.

La selección argentina enfrentará a Austria en el Dallas Stadium (AT&T Stadium) por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 . Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Albiceleste y el Das Team de este lunes por la tarde.

El partido correspondiente al grupo J de la Copa del Mundo entre Argentina y Austria se jugará este lunes 22 de junio, desde las 14 (horario en Argentina), en el Dallas Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos.

El árbitro principal será el egipcio Amin Mohamed . En tanto, los asistentes serán los egipcios Mahmoud Abouelregal y Ahmed Hossam Taha . El español Alejandro Hernández completa el plantel como cuarto árbitro y su compatriota Diego Sánchez será el referí de reserva.

La transmisión del encuentro entre Argentina y Austria será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

Argentina arrancó el Mundial con goleada 3-0 ante Argelia, gracias a un triplete de Messi. AP

>> Leer más: Argentina: un Día del Padre especial para el gran capitán y un plantel todo disponible

Posibles formaciones de Argentina y Austria

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Austria: El entrenador Ralf Rangnick no dio indicios del once titular del Das Team.

El próximo partido de la selección argentina

Argentina vs. Jordania el sábado 27/06 a las 23.

Las estadísticas de Argentina y Austria

Fase de grupos del Mundial 2026