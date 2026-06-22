Argentina buscará el pasaje a la siguiente ronda: qué rival le tocaría en 16avos

El equipo de Lionel Scaloni intentará confirmar su clasificación esta tarde para empezar a mirar de reojo el primer cruce de eliminación directa

Argentina tendrá la oportunidad de confirmar su pasaje a los 16avos de final del Mundial 2026 este mismo lunes por la tarde, si logra una victoria ante Austria en Dallas. Además, el equipo de Lionel Scaloni podría sellar su primer puesto del grupo J si Jordania no vence a Argelia unas horas más tarde.

En caso de sumar los tres puntos ante el conjunto europeo, el cuerpo técnico albiceleste podría sumar una tranquilidad importante de cara a la siguiente semana, mientras tendría que esperar para confirmar a su rival.

La goleada 3-0 ante Argelia dejó a la Argentina en un contexto favorable , contemplando que los ocho mejores terceros de la fase de grupos también logran su clasificación a la siguiente fase. Por esto, si bien todavía deberá sumar algún punto más, está a un paso de superar la fase de grupos.

El grupo J fue emparejado con el grupo H que integran España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita , por lo que tanto el primero como el segundo (actualmente Argentina y Austria) enfrentarán en 16avos a un equipo de esta zona. En tanto, si el tercero del grupo también avanza, el posible rival varía.

La goleada de Argentina ante Argelia la dejó a un paso de los 16avos de final.

El complejo panorama del grupo H

Por el momento, España lidera el grupo H con cuatro puntos, mientras que Uruguay y Cabo Verde igualan en la segunda posición con dos unidades y Arabia Saudita permanece último con solamente un punto. La definición del grupo será el próximo viernes 26 de junio a las 21 (horario en Argentina) con ambos partidos en simultáneo (España vs. Uruguay y Cabo Verde vs. Arabia Saudita).

Los cuatro equipos llegan a la última fecha de la fase de grupos con chances de finalizar como segundo del grupo H, mientras que los saudíes son los únicos que no tienen posibilidades de quedarse con el primer puesto.

>> Leer más: Mundial 2026: un egipcio será el árbitro el partido entre Argentina y Austria

La Roja necesita un empate para garantizarse el primer lugar, a excepción de que el conjunto africano le gane por cuatro goles o más a los asiáticos. En este caso, el desempate pasará a definirse por la diferencia de gol, tantos marcados o por fair play. Por su parte, Arabia Saudita está obligado a ganar y que la Celeste no lo haga ante los europeos para pasar en la segunda posición.

A quién enfrentaría Argentina si clasifica a 16avos

En caso de que Argentina logre clasificar en el primer puesto de su zona, el rival con más chances de enfrentarlo en 16avos de final es Cabo Verde. Si Uruguay vence a España y los africanos no superan a los saudíes, la Celeste quedará primera y la Roja segunda. Si ambos ganan, España quedará tercera y la definición del primero se resolverá por la diferencia de gol o los siguientes sistemas de desempate. Si ambos empatan con el mismo resultado, Uruguay pasaría como segunda.

>> Leer más: El once titular de Argentina para enfrentar a Austria en el Mundial

Si el equipo de Lionel Scaloni finaliza como segundo del grupo J, chocará ante el líder del grupo H, por lo que tendría más posibilidades de cruzarse con España. No obstante, una victoria de Uruguay lo dejaría como líder, a menos de que Cabo Verde le gane a Arabia Saudita por mayor diferencia.

España goleó a Arabia Saudita y se subió a la cima del grupo H. AP

Por otro lado, si Argentina clasifica a la próxima ronda como uno de los mejores terceros, su rival podría variar, pero se definiría entre los primeros de los grupos L (Inglaterra, Ghana, Croacia o Panamá), D (Estados Unidos), G (Egipto, Irán o Bélgica), B (Canadá o Suiza) o K (Colombia, RD Congo, Portugal o Uzbekistán).