Insólito: Boca sacó los dos tiempos del medio y terminó ganando por la Copa Sudamericana

Boca remontó la desventaja y superó a Recoleta en la ida de los octavos de la Sudamericana. Ascacibar, Delgado y Flores, los goleadores xeneizes

Boca jugó un buen partido, a pesar de haberlo arrancado en desventaja, y pudo ser efectivo en el segundo tiempo para imponerse por 3-1 ante Recoleta de Paraguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Hubo un acción inédita: Boca sacó del medio en el inicio los dos tiempos.

Una falla del árbitro y sus colaboradores propició un episodio insólito: en ambos tiempos quien sacó del medio fue Boca Juniors. Nadie advirtió la desprolijidad y tampoco hubo protestas del equipo visitante.

El Xeneize volvió a ser local en el estadio Tomás Adolfo Ducó y ganó con tantos de los mediocampistas Santiago Ascacibar y Milton Delgado y el delantero Leonel Flores, a los 3, 5 y 17 minutos del complemento, mientras que el extremo Pedro Ríos había puesto en ventaja a la visita en el quinto minuto del primer tiempo.

El triunfo le da una buena ventaja a los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena, que alcanzaron su quinto partido consecutivo sin caídas, de cara a la definición de la serie, que se dará el próximo martes 18 de agosto desde las 19, en el estadio Defensores del Chaco de Paraguay.

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INCREÍBLE LO QUE PASÓ EN EL DUCÓ: Boca hizo el saque inicial del medio ¡EN LOS DOS TIEMPOS! pic.twitter.com/6meIiDeX1I — SportsCenter (@SC_ESPN) August 11, 2026

Boca tuvo muchas chances

En un encuentro en el que tuvo un sinfín de situaciones de peligro, con varios disparos en los palos y un gran partido del arquero rival, el Xeneize tuvo otra gran noche en el Ducó e hizo méritos para comenzar a acercarse a los cuartos de final de la Sudamericana.

La visita abrió el marcador en el primer remate del partido, a los cinco minutos del primer tiempo, luego de que un disparo desde afuera del área del extremo Pedro Ríos se desvíe e ingrese por el primer palo.

A los 38 minutos, Boca tuvo dos jugadas de mucha claridad que insólitamente no terminaron en gol. Tras una gran jugada individual y centro desde la izquierda de Flores, Merentiel metió un cabezazo cruzado ante el arco semivacío pero impactó su remate en el palo, mientras que un doble choque en el travesaño negó el tanto del volante Milton Delgado en el rebote.

En el primer minuto de descuento de la primera parte, un codazo insólito del extremo Wilfrido Báez en la cara de Leonel Flores terminó con su expulsión, a instancias del VAR, y el Xeneize jugó el segundo tiempo con ventaja numérica.

Boca pudo igualar en su primer acercamiento del complemento, a los tres minutos, con un centro desde la izquierda del extremo Sebastián Villa y el remate de volea de Ascacibar. Luego Delgado y Leonel Flores estiraron la diferencia. El defensor Dairon Mosquera también vio la roja en la visita, luego de una dura patada sobre Flores.

Copa Libertadores

En tanto, por el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia estuvo a las puertas de un nuevo Maracanazo, pero finalmente empató 0-0 con Fluminense. La Lepra mendocina contó con las ocasiones más claras de la noche en Río de Janeiro, pero no pudo anotar.