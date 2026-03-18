La selección argentina confirmó en qué estadio enfrentará a Guatemala antes del Mundial

A pesar de los rumores de que el amistoso podría disputarse en Rosario, el equipo de Lionel Scaloni se despedirá de su público en Buenos Aires

La Bombonera es el escenario de la despedida de la selección con Messi antes del Mundial.

La selección argentina tendrá su despedida previa al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá nada más ni nada menos que en La Bombonera , con el último amistoso de preparación previo a la convocatoria mundialista. Tras la cancelación de la Finalissima, Lionel Scaloni tendrá una prueba más en casa.

Los jugadores albicelestes llegarán al país en los próximos días y tendrán varias jornadas de entrenamientos para preparar el amistoso del martes 31 de marzo ante Guatemala en el estadio de Boca ante su público.

La próxima fecha Fifa para los dirigidos por Scaloni será en junio , apenas unos días antes del inicio formal de la Copa del Mundo, por lo que se espera que sea con la lista confirmada de los 26 futbolistas convocados para defender la corona.

Al igual que en la previa del Mundial 2022, Argentina se despedirá de su gente en La Bombonera . En aquella oportunidad, lo hizo en la penúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas, cuando goleó 3-0 a Venezuela .

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Los últimos antecedentes de la selección en este estadio fueron la derrota 2-0 ante Uruguay, dirigida por Marcelo Bielsa, en la quinta fecha de las Eliminatorias en noviembre de 2023; y la victoria 1-0 ante Perú, también en noviembre pero de 2024. Aquel partido ante la Celeste significó la primera derrota del equipo de Scaloni luego de la consagración en la Copa del Mundo de Qatar.

Cabe destacar que el Monumental de River no era una alternativa para disputar amistosos en esta fecha Fifa debido a que recibirá tres recitales de la mítica banda de rock AC/DC.