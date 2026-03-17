La Capital | Ovación | Mundial 2026

Mundial 2026: Fifa cierra un acuerdo histórico con YouTube para transmitir los partidos

La plataforma emitirá fragmentos en vivo y partidos seleccionados para ampliar audiencias y apostar por contenido digital interactivo

17 de marzo 2026 · 12:44hs
Habrá creadores de contenido con acceso a material exclusivo de lo que suceda durante la Copa del Mundo

Habrá creadores de contenido con acceso a material exclusivo de lo que suceda durante la Copa del Mundo

Fifa y YouTube anunciaron un acuerdo estratégico para el Mundial 2026 y lo posicionó como "Plataforma Preferente" del torneo, en una apuesta por ampliar el alcance global del evento y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo digital.

El convenio permitirá transmitir contenido oficial del campeonato directamente en la plataforma, incluidos fragmentos de partidos y encuentros completos seleccionados en determinadas regiones. La iniciativa busca facilitar el acceso al megaevento deportivo y captar nuevas audiencias a nivel global.

Uno de los aspectos más destacados es que por primera vez en la historia de los mundiales, los operadores podrán retransmitir en vivo los primeros diez minutos de cada partido a través de YouTube. Además, el acuerdo habilita la emisión completa de algunos encuentros.

Desde la Fifa destacaron que la alianza forma parte de una estrategia para expandir el impacto del torneo en un escenario mediático en transformación. "Buscamos maximizar el alcance del Mundial en un entorno digital en constante evolución", señaló el organismo en un comunicado.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, afirmó que el acuerdo permitirá transformar la experiencia de los fanáticos: "Este convenio amplía el acceso al contenido premium y abre nuevas oportunidades para socios y creadores, con formatos innovadores para audiencias globales".

>> Leer más: El pedido de Irán a la Fifa para participar en el Mundial 2026: mudar sus partidos a México

Por su parte, Justin Connolly, vicepresidente global de Medios y Deportes de YouTube, subrayó el potencial cultural del evento: "La Copa del Mundo exige una plataforma a la altura de su magnitud. Queremos ofrecer una experiencia interactiva y global que conecte con nuevas generaciones".

Las novedades sobre este acuerdo

El acuerdo incluye la publicación de contenido premium en el canal oficial de la Fifa, junto con material de archivo como partidos históricos completos y momentos emblemáticos, con el objetivo de generar expectativa antes del inicio del torneo.

Además, la alianza pone el foco en el consumo a demanda. Los canales autorizados podrán difundir resúmenes extendidos, mejores jugadas casi en tiempo real, imágenes inéditas detrás de escena y videos cortos diseñados para su viralización en dispositivos móviles.

Un eje central será la participación de creadores de contenido. Por primera vez, un grupo seleccionado de youtubers accederá a los archivos de la FIFA y a los estadios para producir material exclusivo, con historias humanas, análisis tácticos y contenidos que reflejen el clima del torneo.

Este acuerdo se suma al firmado previamente con TikTok en enero, que también fue designado como plataforma preferente. Este convenio otorga los derechos para visualizar los encuentros en vivo, subir contenidos y acceder a material especial de la entidad.

Noticias relacionadas
Marcelo Esponda tiene contrato hasta diciembre del presente año y negocia una renovación.

La renovación de Esponda destapó otra vez el enigma Concina en Newell's

El estadio Nuevo Monumental de Rafaela recibirá a Newells y Acassuso por la Copa Argentina.

Viaje corto: Newell's jugará por la Copa Argentina en Rafaela a fin de mes

otro rival directo de newells se quedo sin dt, con una lucha por la permanencia que arde

Otro rival directo de Newell's se quedó sin DT, con una lucha por la permanencia que arde

¿Firma? Coronel se perdió los últimos dos partidos porque aún no acordó una renovación de contrato con Central.

La situación del defensor de Central separado del plantel por no renovar su contrato

Ver comentarios

Las más leídas

Santa Fe: cuatro imputados por llevar $357 millones ocultos en una camioneta

Santa Fe: cuatro imputados por llevar $357 millones ocultos en una camioneta

La apuñalaron en la cara con una tijera a la salida de un boliche en pleno centro

La apuñalaron en la cara con una tijera a la salida de un boliche en pleno centro

Otra obra en el Parque Independencia: ahora harán un gimnasio para el Isef

Otra obra en el Parque Independencia: ahora harán un gimnasio para el Isef

La situación del defensor de Central separado del plantel por no renovar su contrato

La situación del defensor de Central separado del plantel por no renovar su contrato

Lo último

Investigan en Santa Fe el posible primer caso de dengue de 2026 tras la muerte de una mujer

Investigan en Santa Fe el posible primer caso de dengue de 2026 tras la muerte de una mujer

El tren a Buenos Aires, cada vez peor: tardó 13 horas y se rompieron 4 locomotoras

El tren a Buenos Aires, cada vez peor: tardó 13 horas y se rompieron 4 locomotoras

Con una agenda ambiental y productiva el Parlamento Federal del Clima sesionará en Santa Fe

Con una agenda ambiental y productiva el Parlamento Federal del Clima sesionará en Santa Fe

El tren a Buenos Aires, cada vez peor: tardó 13 horas y se rompieron 4 locomotoras

Desde Amigos del Riel advirtieron que durante el gobierno de Javier Mieli se perdieron trece servicios en todo el país, entre ellos el de Cañada de Gómez

El tren a Buenos Aires, cada vez peor: tardó 13 horas y se rompieron 4 locomotoras
Una mujer de 75 años murió en un incendio mientras su hijo intentaba apagar el fuego
La Ciudad

Una mujer de 75 años murió en un incendio mientras su hijo intentaba apagar el fuego

Investigan en Santa Fe el posible primer caso de dengue de 2026 tras la muerte de una mujer
La Ciudad

Investigan en Santa Fe el posible primer caso de dengue de 2026 tras la muerte de una mujer

Nueva subasta pública en Rosario con bienes de organizaciones delictivas: cómo participar
La Ciudad

Nueva subasta pública en Rosario con bienes de organizaciones delictivas: cómo participar

Con clases públicas y otras acciones, los universitarios reclaman por la ley de financiamiento
La Ciudad

Con clases públicas y otras acciones, los universitarios reclaman por la ley de financiamiento

El precio de la nafta súper volvió a subir este lunes en Rosario y ya cuesta 1.800 pesos
La Ciudad

El precio de la nafta súper volvió a subir este lunes en Rosario y ya cuesta 1.800 pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Santa Fe: cuatro imputados por llevar $357 millones ocultos en una camioneta

Santa Fe: cuatro imputados por llevar $357 millones ocultos en una camioneta

La apuñalaron en la cara con una tijera a la salida de un boliche en pleno centro

La apuñalaron en la cara con una tijera a la salida de un boliche en pleno centro

Otra obra en el Parque Independencia: ahora harán un gimnasio para el Isef

Otra obra en el Parque Independencia: ahora harán un gimnasio para el Isef

La situación del defensor de Central separado del plantel por no renovar su contrato

La situación del defensor de Central separado del plantel por no renovar su contrato

El tiempo en Rosario: alerta amarillo para la mañana y la tarde del martes

El tiempo en Rosario: alerta amarillo para la mañana y la tarde del martes

Ovación
Viaje corto: Newells jugará por la Copa Argentina en Rafaela a fin de mes
Ovación

Viaje corto: Newell's jugará por la Copa Argentina en Rafaela a fin de mes

Viaje corto: Newells jugará por la Copa Argentina en Rafaela a fin de mes

Viaje corto: Newell's jugará por la Copa Argentina en Rafaela a fin de mes

Otro rival directo de Newells se quedó sin DT, con una lucha por la permanencia que arde

Otro rival directo de Newell's se quedó sin DT, con una lucha por la permanencia que arde

El pedido de Irán a la Fifa para participar en el Mundial 2026: mudar sus partidos a México

El pedido de Irán a la Fifa para participar en el Mundial 2026: mudar sus partidos a México

Policiales
Derribaron un búnker de drogas en barrio Tablada ligado a balaceras y amenazas
POLICIALES

Derribaron un búnker de drogas en barrio Tablada ligado a balaceras y amenazas

Segunda balacera en Cabín 9 en menos de 24 horas: internaron a un hombre herido

Segunda balacera en Cabín 9 en menos de 24 horas: internaron a un hombre herido

Fran Riquelme y violencia narco en la zona noroeste: empezó el juicio con 12 pedidos de perpetua

Fran Riquelme y violencia narco en la zona noroeste: empezó el juicio con 12 pedidos de perpetua

Manejaba drogado, hizo una maniobra prohibida y mató a dos motociclistas

Manejaba drogado, hizo una maniobra prohibida y mató a dos motociclistas

La Ciudad
Investigan en Santa Fe el posible primer caso de dengue de 2026 tras la muerte de una mujer
La Ciudad

Investigan en Santa Fe el posible primer caso de dengue de 2026 tras la muerte de una mujer

El tren a Buenos Aires, cada vez peor: tardó 13 horas y se rompieron 4 locomotoras

El tren a Buenos Aires, cada vez peor: tardó 13 horas y se rompieron 4 locomotoras

Una mujer de 75 años murió en un incendio mientras su hijo intentaba apagar el fuego

Una mujer de 75 años murió en un incendio mientras su hijo intentaba apagar el fuego

Con clases públicas y otras acciones, los universitarios reclaman por la ley de financiamiento

Con clases públicas y otras acciones, los universitarios reclaman por la ley de financiamiento

Crimen en Cabín 9: asesinada a balazos en la puerta de una casa que solía frecuentar

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crimen en Cabín 9: asesinada a balazos en la puerta de una casa que solía frecuentar

La apuñalaron en la cara con una tijera a la salida de un boliche en pleno centro
Policiales

La apuñalaron en la cara con una tijera a la salida de un boliche en pleno centro

La semana de Di María: ¿viaja a Asunción y juega ante Independiente Rivadavia?

Por Gustavo Conti
Ovación

La semana de Di María: ¿viaja a Asunción y juega ante Independiente Rivadavia?

Newells no tiene paz: Guch sufre una contusión y no viajó para el partido ante Lanús
Ovación

Newell's no tiene paz: Guch sufre una contusión y no viajó para el partido ante Lanús

Manejaba drogado, hizo una maniobra prohibida y mató a dos motociclistas
Policiales

Manejaba drogado, hizo una maniobra prohibida y mató a dos motociclistas

Abogada argentina acusada de racismo en Brasil: podría pasar 6 años en prisión
Información General

Abogada argentina acusada de racismo en Brasil: podría pasar 6 años en prisión

Milei pidió a los ahorristas: Saquen los dólares del colchón
Economía

Milei pidió a los ahorristas: "Saquen los dólares del colchón"

Trump redobló la amenaza: dijo que sería un gran honor tomar Cuba
El Mundo

Trump redobló la amenaza: dijo que sería "un gran honor" tomar Cuba

Reforma laboral: un fallo declaró inconstitucional las nuevas indemnizaciones
Economía

Reforma laboral: un fallo declaró inconstitucional las nuevas indemnizaciones

En el Gran Rosario, construir cuesta cerca de $900 mil el metro cuadrado
Economía

En el Gran Rosario, construir cuesta cerca de $900 mil el metro cuadrado

Rescataron a un caballo atrapado en un subibaja de una plaza de San Lorenzo
La Región

Rescataron a un caballo atrapado en un subibaja de una plaza de San Lorenzo

Descubren una grabación del canto de una ballena de hace casi 80 años
Información General

Descubren una grabación del canto de una ballena de hace casi 80 años

Una investigación asegura que descubrieron la identidad de Banksy
Información General

Una investigación asegura que descubrieron la identidad de Banksy

Lo detuvieron por robo y abuso sexual de una joven que volvía de un boliche
Policiales

Lo detuvieron por robo y abuso sexual de una joven que volvía de un boliche

La Confederación Asiática confirma que Irán va a jugar el Mundial en EEUU
Ovación

La Confederación Asiática confirma que Irán va a jugar el Mundial en EEUU

Inauguran un crematorio en Rosario de última generación para toda la región
La Ciudad

Inauguran un crematorio en Rosario de última generación para toda la región

Ricardo Lorenzetti: No se puede elegir jueces solo porque piensen como uno
La Ciudad

Ricardo Lorenzetti: "No se puede elegir jueces solo porque piensen como uno"

Javkin espera que las obras en el Monumento pongan fin a once años de fracasos
LA CIUDAD

Javkin espera que las obras en el Monumento pongan fin a "once años de fracasos"

La UNR y la Municipalidad lanzaron cursos de oficios digitales para jóvenes
La Ciudad

La UNR y la Municipalidad lanzaron cursos de oficios digitales para jóvenes

Falleció Marcelo Araujo, relator emblemático del fútbol argentino
Ovación

Falleció Marcelo Araujo, relator emblemático del fútbol argentino