Mundial 2026: Fifa cierra un acuerdo histórico con YouTube para transmitir los partidos

La plataforma emitirá fragmentos en vivo y partidos seleccionados para ampliar audiencias y apostar por contenido digital interactivo

Habrá creadores de contenido con acceso a material exclusivo de lo que suceda durante la Copa del Mundo

Fifa y YouTube anunciaron un acuerdo estratégico para el Mundial 2026 y lo posicionó como "Plataforma Preferente" del torneo , en una apuesta por ampliar el alcance global del evento y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo digital.

El convenio permitirá transmitir contenido oficial del campeonato directamente en la plataforma , incluidos fragmentos de partidos y encuentros completos seleccionados en determinadas regiones. La iniciativa busca facilitar el acceso al megaevento deportivo y captar nuevas audiencias a nivel global.

Uno de los aspectos más destacados es que por primera vez en la historia de los mundiales, los operadores podrán retransmitir en vivo los primeros diez minutos de cada partido a través de YouTube . Además, el acuerdo habilita la emisión completa de algunos encuentros.

Desde la Fifa destacaron que la alianza forma parte de una estrategia para expandir el impacto del torneo en un escenario mediático en transformación. "Buscamos maximizar el alcance del Mundial en un entorno digital en constante evolución", señaló el organismo en un comunicado.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, afirmó que el acuerdo permitirá transformar la experiencia de los fanáticos: "Este convenio amplía el acceso al contenido premium y abre nuevas oportunidades para socios y creadores, con formatos innovadores para audiencias globales".

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Por su parte, Justin Connolly, vicepresidente global de Medios y Deportes de YouTube, subrayó el potencial cultural del evento: "La Copa del Mundo exige una plataforma a la altura de su magnitud. Queremos ofrecer una experiencia interactiva y global que conecte con nuevas generaciones".

Las novedades sobre este acuerdo

El acuerdo incluye la publicación de contenido premium en el canal oficial de la Fifa, junto con material de archivo como partidos históricos completos y momentos emblemáticos, con el objetivo de generar expectativa antes del inicio del torneo.

Además, la alianza pone el foco en el consumo a demanda. Los canales autorizados podrán difundir resúmenes extendidos, mejores jugadas casi en tiempo real, imágenes inéditas detrás de escena y videos cortos diseñados para su viralización en dispositivos móviles.

Un eje central será la participación de creadores de contenido. Por primera vez, un grupo seleccionado de youtubers accederá a los archivos de la FIFA y a los estadios para producir material exclusivo, con historias humanas, análisis tácticos y contenidos que reflejen el clima del torneo.

Este acuerdo se suma al firmado previamente con TikTok en enero, que también fue designado como plataforma preferente. Este convenio otorga los derechos para visualizar los encuentros en vivo, subir contenidos y acceder a material especial de la entidad.