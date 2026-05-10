Planazo de domingo II: la vuelta al mundo de Lionel Messi en más de cien fotografías

En el Museo del Deporte, la muestra “Instantáneas de G10ria” reune imágenes que siguen la carrera del capitán de la Selección Argentina desde 2005

La Copa América 2021 fue el primer título de Messi con la selección mayor.

Están las imágenes de su primer mundial, de Alemania 2006, cuando debutó como suplente con solo 18 años, y también las de la consagración como campeón del mundo, en Qatar 2022. Todas retratan al mismo personaje, Lionel Messi, y fueron tomadas por el mismo fotógrafo, Gustavo Ortiz, quien siguió al jugador a lo largo de distintas etapas de su trayectoria.

Esta es la propuesta de la muestra “Instantáneas de G10ria” que se inauguró este lunes en el Museo del Deporte Santafesino, en la zona sur de Rosario. La muestra reúne 150 fotografías exhibidas y material audiovisual que incluye miles de imágenes adicionales . El recorrido propone un repaso desde los primeros pasos del futbolista en la selección argentina, en el Mundial 2006, hasta la consagración en 2022.

Ortiz lleva 21 años trabajando en los diarios Clarín y Olé y como corresponsal en los medios deportivos españoles Marca y As. Como parte de esa trayectoria, cubrió los cinco Mundiales de Messi. Y retrató sus mejores momentos con la camiseta celeste y blanca.

Las fotografías que integran la exposición muestran al líder de la Selección Nacional en aspectos íntimos, pero no los que podrían surgir en su casa o en escenas familiares, que circulan por miles en las redes sociales, sino dentro del campo de juego. La intimidad está dada por la mirada de la cámara, la búsqueda de un gesto, de una expresión, un movimiento.

Ese recorrido se traduce en un archivo inmenso que incluye Copas América, Juegos Olímpicos, giras y amistosos, y construye un relato de jugadas, festejos, sonrisas y también tristezas y frustraciones. Como el fútbol mismo.

Messi, por miles

En todos estos años de trabajo, Ortiz reunió unas miles y miles de instantáneas. Según explicó, el proceso de armado de la muestra fue complejo debido al volumen del archivo. “Me resultó muy difícil poder editar tanto material de Leo. Acá vamos a ver solamente 150 fotos exhibidas”, indicó, y precisó que el total de imágenes producidas asciende a unas 12.000.

El fotógrafo acompañó la carrera del jugador en siete Copas del Mundo y señaló que el seguimiento no fue planificado, sino que se dio a partir de coberturas internacionales. “En 2014 era todo Messi para mí, y después siempre fue Messi”, afirmó sobre su trabajo a lo largo de los años.

Además, destacó el impacto de la consagración en el Mundial de Qatar 2022 en la construcción de la muestra. “Me faltaba esa imagen, creo que a los fotógrafos nos faltaba esa imagen”, expresó, en referencia al título obtenido por la selección argentina que permitió completar el recorrido visual expuesto en Rosario.

“Instantáneas de gloria” podrá visitarse del 4 al 25 de mayo en el Museo del Deporte Santafesino, ubicado en Ayacucho 4800, Rosario. La entrada es libre y gratuita.

El Museo abre los sábados, domingos y feriados, de 14 a 18 (el ingreso es hasta una hora antes del cierre, por lo que hay que llegar antes de las 17. Los miércoles, jueves y viernes, se puede recorrer de 9 a 13 (ingreso hasta las 12) y de 14 a 18 (ingreso hasta las 17).

Se realizan visitas guiadas a instituciones. Los turnos pueden obtenerse a través de la web del museo www.museodeldeportesf.gob.ar