Viajes, electrónica y kits mundialistas: los premios del nuevo sorteo de City Center Rosario

La promoción de mayo del centro de entretenimiento rosarino incluye viajes, TV, kits de la Selección Argentina y créditos de casino para sus socios WIN

City Center Rosario renueva su propuesta de grandes premios con un concepto que conecta con la pasión mundialista. "Sorteo Mundial", la promoción de mayo, invita a los clientes a participar por una Gift Card por USD 10.000 en Familia Correa Viajes y Turismo , que permite elegir libremente el destino. Además se sortearán una TV LED de 65", kits del hincha de la Selección Argentina, créditos para divertirse en el casino y muchos premios más.

La elección temática no es casual: con el Mundial de Fútbol como telón de fondo en el imaginario colectivo, City Center Rosario apuesta a capitalizar la efervescencia futbolera y transformarla en una experiencia concreta para sus visitantes. La Gift Card de viajes es, sin dudas, el premio más convocante: elegir libremente el destino le da al ganador la posibilidad de planificar el viaje de sus sueños sin restricciones, ya sea en el país o en el exterior.

Durante todo el mes, quienes estén adheridos al programa de beneficios WIN podrán acumular cupones para el gran sorteo final, que se obtienen con cada visita al complejo y mediante el canje de puntos. El sorteo final se realizará el viernes 29 de mayo a las 21 horas , y es requisito que los ganadores estén de manera presencial.

Este requisito de presencialidad le da al evento un carácter especial: la noche del 29 de mayo promete ser una de las más movidas del mes en el complejo. Quienes acumulen más cupones tendrán mayores chances de quedarse con alguno de los premios, por lo que la frecuencia de visitas durante todo mayo marca una diferencia real. Cada visita al complejo suma, y el canje de puntos acumulados es otra vía para incrementar las posibilidades antes del cierre de la promoción.

El programa WIN: cómo sumarse sin cargo

WIN es el programa de beneficios del casino que permite a los socios acumular puntos cada vez que participan de las diferentes acciones. Para quienes aún no forman parte del programa, la adhesión puede realizarse sin cargo en el Centro de Atención al Cliente, lo que permite comenzar de inmediato a sumar puntos, acceder a diferentes beneficios de acuerdo a su categoría y participar de las promociones.

El programa cuenta con distintas categorías, y los beneficios escalan según el nivel alcanzado por cada socio. Esto significa que, a mayor participación, mayores son las ventajas disponibles: desde accesos preferenciales hasta promociones exclusivas que no están disponibles para el público general. Quienes se inscriban durante mayo podrán sumar cupones para el "Sorteo Mundial" desde el primer día, sin necesidad de esperar períodos de activación ni trámites adicionales. La inscripción es inmediata y el acceso al Centro de Atención al Cliente está disponible durante el horario de funcionamiento del complejo.

Con esta propuesta, City Center Rosario reafirma su posicionamiento como referente en entretenimiento, ofreciendo experiencias diferenciales que combinan premios sorprendentes y grandes beneficios a sus jugadores. El complejo, ubicado en el corazón de Rosario, consolida así una estrategia que busca trascender la propuesta tradicional del casino para convertirse en un destino de entretenimiento integral, donde cada visita puede derivar en una experiencia memorable. La combinación de premios tecnológicos, indumentaria de la Selección y la posibilidad de viajar al destino que cada uno elija refleja una mirada amplia sobre lo que los clientes valoran hoy.

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*El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sólo para mayores de 18 años. Para más información o limitaciones aplicables ingresar a www.citycenter-rosario.com.ar*

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