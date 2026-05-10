La Capital | Novedades | premios

Viajes, electrónica y kits mundialistas: los premios del nuevo sorteo de City Center Rosario

La promoción de mayo del centro de entretenimiento rosarino incluye viajes, TV, kits de la Selección Argentina y créditos de casino para sus socios WIN

10 de mayo 2026 · 09:44hs
Viajes, electrónica y kits mundialistas: los premios del nuevo sorteo de City Center Rosario

Viajes, electrónica y kits mundialistas: los premios del nuevo sorteo de City Center Rosario

Viajes, electrónica y kits mundialistas: los premios del nuevo sorteo de City Center Rosario

City Center Rosario renueva su propuesta de grandes premios con un concepto que conecta con la pasión mundialista. "Sorteo Mundial", la promoción de mayo, invita a los clientes a participar por una Gift Card por USD 10.000 en Familia Correa Viajes y Turismo, que permite elegir libremente el destino. Además se sortearán una TV LED de 65", kits del hincha de la Selección Argentina, créditos para divertirse en el casino y muchos premios más.

La elección temática no es casual: con el Mundial de Fútbol como telón de fondo en el imaginario colectivo, City Center Rosario apuesta a capitalizar la efervescencia futbolera y transformarla en una experiencia concreta para sus visitantes. La Gift Card de viajes es, sin dudas, el premio más convocante: elegir libremente el destino le da al ganador la posibilidad de planificar el viaje de sus sueños sin restricciones, ya sea en el país o en el exterior.

02 City Center Rosario - Promo Mundial

Cómo participar y acumular cupones

Durante todo el mes, quienes estén adheridos al programa de beneficios WIN podrán acumular cupones para el gran sorteo final, que se obtienen con cada visita al complejo y mediante el canje de puntos. El sorteo final se realizará el viernes 29 de mayo a las 21 horas, y es requisito que los ganadores estén de manera presencial.

Este requisito de presencialidad le da al evento un carácter especial: la noche del 29 de mayo promete ser una de las más movidas del mes en el complejo. Quienes acumulen más cupones tendrán mayores chances de quedarse con alguno de los premios, por lo que la frecuencia de visitas durante todo mayo marca una diferencia real. Cada visita al complejo suma, y el canje de puntos acumulados es otra vía para incrementar las posibilidades antes del cierre de la promoción.

El programa WIN: cómo sumarse sin cargo

WIN es el programa de beneficios del casino que permite a los socios acumular puntos cada vez que participan de las diferentes acciones. Para quienes aún no forman parte del programa, la adhesión puede realizarse sin cargo en el Centro de Atención al Cliente, lo que permite comenzar de inmediato a sumar puntos, acceder a diferentes beneficios de acuerdo a su categoría y participar de las promociones.

El programa cuenta con distintas categorías, y los beneficios escalan según el nivel alcanzado por cada socio. Esto significa que, a mayor participación, mayores son las ventajas disponibles: desde accesos preferenciales hasta promociones exclusivas que no están disponibles para el público general. Quienes se inscriban durante mayo podrán sumar cupones para el "Sorteo Mundial" desde el primer día, sin necesidad de esperar períodos de activación ni trámites adicionales. La inscripción es inmediata y el acceso al Centro de Atención al Cliente está disponible durante el horario de funcionamiento del complejo.

Con esta propuesta, City Center Rosario reafirma su posicionamiento como referente en entretenimiento, ofreciendo experiencias diferenciales que combinan premios sorprendentes y grandes beneficios a sus jugadores. El complejo, ubicado en el corazón de Rosario, consolida así una estrategia que busca trascender la propuesta tradicional del casino para convertirse en un destino de entretenimiento integral, donde cada visita puede derivar en una experiencia memorable. La combinación de premios tecnológicos, indumentaria de la Selección y la posibilidad de viajar al destino que cada uno elija refleja una mirada amplia sobre lo que los clientes valoran hoy.

---

*El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sólo para mayores de 18 años. Para más información o limitaciones aplicables ingresar a www.citycenter-rosario.com.ar*

---

Noticias relacionadas
la posta hotel & refugio de montana

La Posta hotel & Refugio de montaña

arquitectura contemporanea en rosario: la vision de loza y sus nuevas intervenciones

Arquitectura Contemporánea en Rosario: La Visión de Loza y sus Nuevas Intervenciones

¿que proyector 4k comprar en argentina a buen precio para ver los partidos del mundial?

¿Qué proyector 4K comprar en Argentina a buen precio para ver los partidos del Mundial?

las estrategias de icbc para ganarle a la inflacion y proteger el ahorro

Las estrategias de ICBC para ganarle a la inflación y proteger el ahorro

Ver comentarios

Las más leídas

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Central: Jorge Almirón probó los once de cara a Independiente y el ensayo vino con una sorpresa

Central: Jorge Almirón probó los once de cara a Independiente y el ensayo vino con una sorpresa

Tapia se enojó con el presidente de Independiente por lo que dijo de los árbitros ante Central

Tapia se enojó con el presidente de Independiente por lo que dijo de los árbitros ante Central

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Lo último

Santa Fe tendrá el Centro de Entrenamiento para Bomberos Voluntarios más moderno del país

Santa Fe tendrá el Centro de Entrenamiento para Bomberos Voluntarios más moderno del país

Del éxito del Paseo del Río al encanto de los Museos y el café de especialidad: San Lorenzo vuelve a copar el domingo

Del éxito del Paseo del Río al encanto de los Museos y el café de especialidad: San Lorenzo vuelve a copar el domingo

Planazo de domingo II: la vuelta al mundo de Lionel Messi en más de cien fotos

Planazo de domingo II: la vuelta al mundo de Lionel Messi en más de cien fotos

Maternidades postergadas y aplazadas: en Rosario cayó el embarazo joven, pero crecieron las madres +40

Entre 2015 y 2024, la natalidad se redujo un 38% en la ciudad. El embarazo bajó en todas las franjas etarias, menos entre las mujeres mayores de 40 años. El lado luminoso: el importante descenso en el caso de las adolescentes

Maternidades postergadas y aplazadas: en Rosario cayó el embarazo joven, pero crecieron las madres +40

Por Isabella Di Pollina
La cadena Marriott desembarca en Rosario con un proyecto de apartamentos residenciales premium
Negocios

La cadena Marriott desembarca en Rosario con un proyecto de apartamentos residenciales premium

La vida de Matías Bottoni a un año de su accidente: Quiero estar en mi casa

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La vida de Matías Bottoni a un año de su accidente: "Quiero estar en mi casa"

Escuelas privadas en crisis: más morosidad, pedidos de becas y baja de alumnos

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Escuelas privadas en crisis: más morosidad, pedidos de becas y baja de alumnos

Planazo de domingo II: la vuelta al mundo de Lionel Messi en más de cien fotos
La Ciudad

Planazo de domingo II: la vuelta al mundo de Lionel Messi en más de cien fotos

Planazo de domingo: tras los secretos de edificios emblemáticos de Rosario
La Ciudad

Planazo de domingo: tras los secretos de edificios emblemáticos de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Central: Jorge Almirón probó los once de cara a Independiente y el ensayo vino con una sorpresa

Central: Jorge Almirón probó los once de cara a Independiente y el ensayo vino con una sorpresa

Tapia se enojó con el presidente de Independiente por lo que dijo de los árbitros ante Central

Tapia se enojó con el presidente de Independiente por lo que dijo de los árbitros ante Central

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Biblioteca Vigil: la Justicia federal procesó por administración fraudulenta a un extesorero

Biblioteca Vigil: la Justicia federal procesó por administración fraudulenta a un extesorero

Ovación
Huracán hizo poco mérito, pero Boca le regaló la clasificación a los cuartos de final
Ovación

Huracán hizo poco mérito, pero Boca le regaló la clasificación a los cuartos de final

Huracán hizo poco mérito, pero Boca le regaló la clasificación a los cuartos de final

Huracán hizo poco mérito, pero Boca le regaló la clasificación a los cuartos de final

Newells: Boero dijo que en el nuevo mercado le darán más prioridad a la calidad que a la cantidad

Newell's: Boero dijo que en el nuevo mercado le darán "más prioridad a la calidad que a la cantidad"

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Policiales
Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur
Policiales

Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un títere de La Mafilia condenado por homicidio

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un "títere" de La Mafilia condenado por homicidio

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

La Ciudad
Planazo de domingo II: la vuelta al mundo de Lionel Messi en más de cien fotos
La Ciudad

Planazo de domingo II: la vuelta al mundo de Lionel Messi en más de cien fotos

Planazo de domingo: tras los secretos de edificios emblemáticos de Rosario

Planazo de domingo: tras los secretos de edificios emblemáticos de Rosario

Escuelas privadas en crisis: más morosidad, pedidos de becas y baja de alumnos

Escuelas privadas en crisis: más morosidad, pedidos de becas y baja de alumnos

El tiempo en Rosario: vuelve el sol, pero bajan un poco más las temperaturas

El tiempo en Rosario: vuelve el sol, pero bajan un poco más las temperaturas

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo
La Ciudad

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Combustibles: finaliza la tregua de precios y hay expectativa por la decisión de YPF
Economía

Combustibles: finaliza la tregua de precios y hay expectativa por la decisión de YPF

Cierres en redes sociales: la crisis de los emprendedores digitales que no aparece en las estadísticas

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Cierres en redes sociales: la crisis de los emprendedores digitales que no aparece en las estadísticas

Carolina Losada se abrió para hablar sobre su maternidad imprevista con preadolescentes
Política

Carolina Losada se abrió para hablar sobre su maternidad "imprevista" con preadolescentes

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado
Policiales

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

La economía del rebusque crece en Rosario mientras más emprendedores buscan ingresos extra
La Ciudad

La economía del rebusque crece en Rosario mientras más emprendedores buscan ingresos extra

La espuma marina cubrió varias playas de la Costa Atlántica tras el temporal de lluvia y viento
información general

La espuma marina cubrió varias playas de la Costa Atlántica tras el temporal de lluvia y viento

Ciudadanía española: Argentina lidera las solicitudes en el marco de la Ley de Nietos
Información General

Ciudadanía española: Argentina lidera las solicitudes en el marco de la Ley de Nietos

Pullaro se reunió con Mahiques por las vacantes en la Justicia federal de Santa Fe
Política

Pullaro se reunió con Mahiques por las vacantes en la Justicia federal de Santa Fe

El Partido Socialista renovó autoridades en Santa Fe con un mensaje de unidad
Política

El Partido Socialista renovó autoridades en Santa Fe con un mensaje de unidad

Femenino AFA: Central venció a Estrella del Sur y convirtió un gol histórico
Ovación

Femenino AFA: Central venció a Estrella del Sur y convirtió un gol histórico

Milei reunió a todos los ministros para cimentar el respaldo oficial a Manuel Adorni
Política

Milei reunió a todos los ministros para cimentar el respaldo oficial a Manuel Adorni

La captura de una avioneta con droga reveló contactos de cárteles internacionales con bandas locales

Por Claudio Berón
Policiales

La captura de una avioneta con droga reveló contactos de cárteles internacionales con bandas locales

Gimnasia-Duendes, uno de los clásicos locales distintos del Regional del Litoral y con mucho en juego

Por Pablo Mihal
Ovación

Gimnasia-Duendes, uno de los clásicos locales distintos del Regional del Litoral y con mucho en juego

Santa Fe lanzó un plan de alivio fiscal con hasta 36 cuotas para empresas y familias
Economía

Santa Fe lanzó un plan de alivio fiscal con hasta 36 cuotas para empresas y familias

Piden perpetua para Morocho Mansilla por mandar a matar al juez de línea de un torneo barrial
Policiales

Piden perpetua para Morocho Mansilla por mandar a matar al juez de línea de un torneo barrial

El tiempo en Rosario: nuevo alerta amarillo por vientos fuertes en un fin de semana invernal
la ciudad

El tiempo en Rosario: nuevo alerta amarillo por vientos fuertes en un fin de semana invernal

Docentes de la UNR van al paro el próximo martes, día de la marcha federal universitaria
la ciudad

Docentes de la UNR van al paro el próximo martes, día de la marcha federal universitaria

Festival Solidario por el Vilela: los cortes de calles que habrá este sábado
La Ciudad

Festival Solidario por el Vilela: los cortes de calles que habrá este sábado

Rosario Central vs. Independiente por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Rosario Central vs. Independiente por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones