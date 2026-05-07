Cómo viene la recuperación de Cuti Romero para llegar al Mundial con la selección argentina

El cordobés sufrió una lesión en ligamento colateral de su pierna derecha y se perderá lo que queda de la temporada, pero apunta a estar en la Copa del Mundo

El Cuti Romero sufrió una dura lesión que lo alejará de las canchas durante lo que queda de la temporada de la Premier League , con Tottenham peleando por mantenerse en la máxima categoría del fútbol inglés. No obstante, el cordobés apunta de lleno a recuperarse para estar presente en el Mundial con la selección argentina .

Cuando el defensor se retiró del campo de juego entre lágrimas el pasado 12 de abril, en la derrota como visitante ante Sunderland, se encendieron las alarmas de Lionel Scaloni, que cuenta con él como uno de los principales referentes de la Albiceleste para esta Copa del Mundo .

Los estudios médicos detallaron que la lesión sufrida en la rodilla no fue lo suficientemente grave y que Cuti podría llegar a la cita mundialista en condiciones , por lo que comenzó inmediatamente su recuperación. Por eso, este miércoles, compartió imágenes de su trabajo físico.

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Cuti Romero se recupera para el Mundial

A través de su cuenta personal de Instagram, el ex-Belgrano publicó fotos y videos de su etapa de recuperación, con varios momentos familiares junto a sus hijos y otros trabajos junto a profesionales de la salud. A su vez, el cordobés mostró su encuentro con Dibu Martínez y lució la indumentaria de la selección argentina, además de mostrar la férula que portó en su pierna derecha durante los primeros tratamientos.

La lesión en el ligamento colateral de su pierna derecha lo dejó en un complejo panorama de cara al Mundial y el tiempo de recuperación le quitará ritmo futbolístico, tal como le había sucedido en la previa a Qatar 2022.

En tanto, Romero es considerados como una de las opciones más concretas para reforzar la defensa de Barcelona en el próximo mercado de pases, según trascendió desde España, y también sería apuntado por Real Madrid. Al respecto, el medio Sport señaló que la dirigencia culé intentará cerrar a Alessandro Bastoni de Inter, pero que su plan B es el cordobés.