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Messi sobre el Mundial 2026: "Delante de nosotros hay otros favoritos que llegan mejor"

El capitán argentino palpitó el inicio de la competencia y nombró a las selecciones que se perfilan entre las principales a quedarse con la Copa del Mundo

8 de mayo 2026 · 12:43hs
Lionel Messi aseguró que la selección argentina llega en un buen momento al Mundial 2026

Lionel Messi aseguró que la selección argentina "llega en un buen momento" al Mundial 2026

Cuando falta poco más de un mes para el comienzo del Mundial 2026, Lionel Messi participó de una entrevista en el programa "Lo Del Pollo" donde se refirió a las expectativas de la selección argentina en el certamen. Además, se refirió a la incertidumbre en la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador luego de la cita mundialista.

El delantero del Inter Miami analizó el presente de la "Scaloneta" en la previa a la Copa del Mundo: "La selección llega bien. Hoy hay muchos chicos que están pasando por lesiones o falta de ritmo, pero cuando el grupo está junto, quedó demostrado que compite, quiere siempre ganar y deja todo, y hace lo posible para intentar los objetivos. Es un Mundial, sabemos que siempre es complicado por las selecciones que hay".

El capitán fue tajante cuando fue consultado por el favoritismo del combinado nacional: "Hay que ilusionarse, como se ilusiona siempre el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero también saber que delante de nosotros hay otros favoritos, que llegan mejor como grupo y selección".

Sin embargo, no dudó en que harán lo necesario para conseguir el título: "Esta Argentina siempre va a ir a competir y dar el máximo como hizo desde que está este grupo junto".

>> Leer más: ¿Bielsa o Messi?: un alto directivo de Newell's eligió a su preferido para que retorne al Parque

Con respecto a las selecciones candidatas, el rosarino enumeró a las principales: "Francia está muy bien otra vez, tiene jugadores de muchísimo nivel. España y Brasil, que si bien no está en su mejor momento siempre es candidata”.

“Después, las mismas de siempre: Alemania, Inglaterra, las grandes potencias. Portugal tiene una selección muy competitiva también. Después aparece alguna sorpresa, cosas raras o que a priori uno no imagina. Hay muchas selecciones de gran nivel".

Lionel Messi sobre la continuidad de Scaloni post Mundial

Con respecto al futuro de la Lionel Scaloni luego de la Copa del Mundo, Messi señaló : "Pasa por lo que él pretenda y quiera. Capaz busca nuevos desafíos. Nunca estuvo en un equipo en el día a día, arrancó directamente en la Selección y quizás quiere probar otra cosa". En este sentido, aseguró que estaba "hablando por opinar".

Además, se refirió al impacto que podría provocar su eventual salida: "Por lo que viví, la experiencia y lo que veo, es el mejor para que se quede. Si se va, será difícil para el que viene también tener las ganas, que se atreva y asumir el compromiso de la Selección después de todo lo que se hizo en este recorrido y camada. Sobre todo porque somos un país que exige, que quiere resultados y no se bancan los procesos, a la mínima queremos cambiar todo".

Por último, relató lo que sería una posible etapa de renovación: "Ojalá sea corto, pero vamos a tener que pasar un proceso de renovación en la idea que quiera el nuevo técnico, si es que se va Scaloni. Pero son todas suposiciones".

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