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La Fifa indultó a los jugadores suspendidos y Otamendi podrá jugar en el debut del Mundial 2026

El defensor debía cumplir una fecha de suspensión porque fue expulsado en el último partido de las eliminatorias.

8 de mayo 2026 · 19:54hs
Nicolás Otamendi

AP

Nicolás Otamendi, el día que fue expulsado contra Ecuador por las eliminatorias sudamericanas. El defensor se vio beneficiado por el indulto de la Fifa.

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa) confirmó este viernes oficialmente que aplicará una amnistía general para los jugadores que arrastraban suspensiones desde las eliminatorias para el Mundial 2026 y tenían que pagarlas en el certamen de Estados Unidos, México y Canadá.

La decisión implica que Nicolás Otamendi podría jugar en el debut de Argentina ante Nigeria. El defensor había sido expulsado ante Ecuador en el último partido de las eliminatorias sudamericanas y debía cumplir una fecha de suspensión.

El criterio detrás del indulto generalizado de la Fifa apunta a que todas las selecciones lleguen al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sin bajas por suspensiones, con la idea de priorizar el espectáculo deportivo.

Leer más: Central: los candidatos para reemplazar a Campaz y el probable once para recibir a Independiente

Buena noticia para Lionel Scaloni

La novedad es muy buena para Argentina y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, no sólo porque Otamendi es un titular indiscutido para el entrenador sino porque además Cristian Romero, el otro zaguero titular, se recupera de una lesión en la rodilla y aún no se sabe si se repondrá a tiempo para el debut mundialista.

Otamendi fue una de las grandes figuras de la selección argentina campeona mundial en Qatar 2022 y es un jugador clave para el equipo y también para el vestuario, por sus condiciones futbolísticas y también por su liderazgo.

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