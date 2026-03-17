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La selección argentina confirmó un amistoso tras la cancelación de la Finalissima

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá un partido en el país para despedirse de su público antes del Mundial 2026 que comenzará en junio

17 de marzo 2026 · 14:43hs
Lionel Messi y la selección argentina tendrán un amistoso en el país antes del Mundial.

/ AP

Lionel Messi y la selección argentina tendrán un amistoso en el país antes del Mundial.

La selección argentina atraviesa un período de incertidumbre luego de la cancelación de la Finalissima ante España, debido a que la Uefa y la Conmebol no llegaron a un acuerdo para modificar la sede. Luego de quedarse sin partidos programados para esta fecha Fifa, la AFA anunció un amistoso para fines de marzo.

A través de un comunicado por redes sociales, confirmaron que la Albiceleste enfrentará a Guatemala el próximo martes 31 de marzo, aunque todavía no dieron a conocer en qué estadio se disputará el encuentro.

Cabe destacar que el Monumental no es una opción para recibir el partido de la selección argentina ya que estará ocupado por los recitales que dará AC/DC, mítica banda de rock internacional.

seleccion argentina Messi Angola
El último amistoso de la Albiceleste fue triunfo 2-0 ante Angola.

El último amistoso de la Albiceleste fue triunfo 2-0 ante Angola.

La selección argentina enfrentará a Guatemala

Según trascendió, la sede sería confirmada este miércoles mientras se evalúan dos alternativas. El amistoso serviría como despedida para el seleccionado que dirige Lionel Scaloni previo al Mundial, tal como sucedió en 2022, en aquella oportunidad en La Bombonera.

>> Leer más: Mundial 2026: Fifa cierra un acuerdo histórico con YouTube para transmitir los partidos

“Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni, viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala. En los próximos días se informará el cronograma de trabajo, los convocados para esta fecha FIFA y el estadio”, informaron desde la AFA.

Sin rivales europeos

Al cancelarse el duelo ante España, la selección argentina llegará a un Mundial sin enfrentarse a ningún país europeo durante el ciclo previo a la Copa del Mundo por primera vez en su historia.

En estos últimos cuatro años, desde que se coronó campeona en Qatar, la Albiceleste logró el bicampeonato de la Copa América y disputó amistosos contra equipos de Asia, Oceanía, África, Centroamérica y Sudamérica, pero no se cruzó con ninguno de Europa.

En la previa al Mundial 2022, había enfrentado a Alemania con un empate 2-2 en 2019, goleó 3-0 a Italia en la Finalissima 2022 y, unos meses antes de la cita mundialista, venció 5-0 a Estonia.

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