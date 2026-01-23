La Capital | Ovación | Colo Ramírez

La razón por la que el Colo Ramírez no está en la lista de concentrados de Newell's para jugar con Talleres

El jugador regresó de Sport Recife y hace dos semanas entrena con el plantel, pero no fue incluído entre los concentrados

23 de enero 2026 · 17:29hs
El Colo Ramírez está en Córdoba pero no fue incluido en la lista de concentrados de Newells para el partido con Talleres.

El Colo Ramírez está en Córdoba pero no fue incluido en la lista de concentrados de Newell's para el partido con Talleres.

Newell's está en la cuenta regresiva para el debut en el torneo Clausura. Será este viernes a las 22.15 en el estadio Mario Alberto Kempes, ante el Talleres de Carlos Tevez. El plantel rojinegro está desde el jueves en la capital mediterránea con la presencia de un jugador que aún no sabe si podrá jugar: el Colo Ramírez.

En Córdoba se producirá el debut oficial de la dupla Fabio Orsi-Sergio Gómez como entrenadores del primer equipo. Además, al menos cuatro de los diez refuerzos que el club sumó en el actual mercado de pases serán titulares. Otros estarán en el banco y tendrán chances de sumar minutos en algún momento del partido.

En la nómina de futbolistas concentrados por Orsi-Gómez para el choque ante Talleres sorprendió a los hinchas de Newell's la ausencia de Juan Ignacio Ramírez. El delantero lleva dos semanas entrenando con el plantel y muchos pensaban que estaría entre los convocados.

El Colo Ramírez, a la espera de la habilitación

¿Por qué no fue así? La explicación es bastante simple. Como el Colo Ramírez estaba a préstamo en Sport Club Recibe, al regresar a Newell's necesita la habilitación de la Federación Brasileña para poder jugar. Hasta ahora eso no se produjo, aunque en Newell's creen que es inminente.

Si la habilitación llegase en lo que queda de la tarde de este viernes, Ramírez sería incluido en la nómina de jugadores habilitados para el partido con Talleres. Pero si no ocurre, es casi seguro que el trámite estará resuelto para el próximo partido del rojinegro, el martes, frente a Independiente en el Coloso.

