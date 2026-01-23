La Capital | Ovación | Newell's

Gabriel Arias se mete en el corazón de los hinchas de Newell's y será el capitán del equipo

El arquero, que llegó libre de Racing, destaca el sentido de pertenencia de los chicos del club y produce gestos que caen bien entre los rojinegros

23 de enero 2026 · 14:30hs
Gabriel Arias ya habla como capitán de Newells. 

Newell's debuta este viernes en el torneo Apertura frente a Talleres, en el insólito horario de las 22.15, y en el equipo rojinegro habrá varios estrenos, entre ellos en el arco. Allí estará Gabriel Arias, que también será el capitán.

Arias llegó como jugador libre y firmó un contrato por un año. Fue el primer refuerzo del plantel ahora conducido por la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez. Jugó durante varios años en Racing, donde fue campeón y se ganó el cariño y el respeto de los hinchas.

En el segundo semestre del año pasado, cuando Racing jugaba Copa Libertadores y torneo Clausura, Arias perdió el puesto con Facundo Cambeses. Y al final de ese período, cuando su contrato venció, decidió partir hacia nuevos rumbos.

Titular y capitán de Newell's

Tuvo ofertas de Chile, pero prefirió venir a Newell's. Luego explicó por qué: "Me convenció la menera en que me hablaron y lo que me transmitieron Favio y el Negro", dijo, en referencia a la dupla Orsi-Gómez.

Desde que llegó, Arias se fue ganando el cariño de los hinchas rojinegros, aun sin jugar. Este viernes, en Córdoba, no solo será titular sino que además llevará la cinta de capitán del equipo.

"Es un orgullo", dijo Arias sobre el tema. Y añadió: "Es algo muy importante acá en el club por lo que significa y por los capitanes que ha tenido”.

Los chicos de la cantera

Arias también habló de los chicos del club que forman parte del plantel de primera. "El sentido de pertenencia es fundamental. Hoy ves que llega un jugador a primera y ya piensa en irse. Valentino (Acuña), Jero (Gómez Mattar), Luca (Regiardo), Guch son jugadores que tienen una proyección enorme", dijo.

Y añadió: "Está en nosotros los más grandes ayudarlos a ellos, que crezcan, se sientan parte de este proceso, que tengan un año bueno y que los vengan a buscar los grandes de Europa. Que no quieran jugar 6 meses bien para irse a algún equipo de media tabla o pelear el descenso a Europa".

Arias dijo que quiere que esos chicos sean figuras. "Tienen que ser importantes, van a ser los que van a marcar la diferencia. La presión la tenemos que agarrar nosotros y que ellos disfruten. Los quilombos los agarro yo, yo me hago cargo. Ellos que disfruten, crezcan en todos los sentidos para ser mejores jugadores y mejores personas”.

