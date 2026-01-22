Newell's lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Antes de la llegada de Rodrigo Herrera, confirmado este jueves, el club buscó intensamente a otro volante pero perdió la pulseada

Newell's está a horas de hacer su debut en el torneo Apertura 2026. Lo hará con entrenadores y un equipo prácticamente nuevo, que incorporó diez jugadores y se aseguró la continuidad de otro. Al menos cuatro de ellos jugarán este viernes como titulares ante Talleres.

El mercado de pases de Newell's fue realmente bueno, al menos en los papeles. El club reforzó todas sus líneas, en algunos casos con jugadores de mucha jerarquía al lado de lo que tenía.

Además de los futbolistas que llegaron en este mercado, Newell's compró el pase de Luciano Herrera, el jugador con mejor rendimiento en el equipo el año pasado. Estaba a préstamo y el club hizo uso de la opción que permitió incorporarlo definitivamente.

Rodrigo Herrera sí, Gonzalo Abrego no

Rodrigo_Herrera

El último en llegar fue Rodrigo Herrera, quien llega desde Defensa y Justicia. La operación ya estaba hecha desde el miércoles, pero el club lo anunció oficialmente este jueves. Herrera es volante, tiene 25 años y su incorporación es importante porque, a pesar de la cantidad de jugadores que llegaron, faltaba reforzar ese sector de la cancha.

Sin embargo, antes de la llegada, Newell's quiso incorporar a Gonzalo Abrego, el volante de Godoy Cruz. Las negociaciones con el club mendocino se extendieron, tuvieron muchas ideas y vueltas y al final no terminaron como querían en el Parque. Por eso después el club aceleró para conseguir a Herrera.

Ahora, Abrego jugará en otro club, que también pujó por él casi desde la apertura del mercado de pases. El volante jugará en San Lorenzo, club al que llegará a préstamo y con una opción de compra.