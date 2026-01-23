La Capital | Ovación | Newell's

Newell's arranca una nueva era: busca en Córdoba el primer paso hacia la reconstrucción

Con 4 de los 10 refuerzos de titulares, Newell's debuta en el Apertura visitando hoy, a las 22.15, a Talleres, tratando de enterrar su pasado más reciente

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

23 de enero 2026 · 06:10hs
Los entrenadores Sergio Gómez y Favio Orsi vienen de salir campeones con Platense el año anterior

Celina Mutti Lovera / La Capital

Los entrenadores Sergio Gómez y Favio Orsi vienen de salir campeones con Platense el año anterior, y serán los encargados de comandar esta etapa en Newell's.

Newell's comienza a transitar un enorme desafío interno. Muy complicado. Con nueva dirigencia y nuevos entrenadores, el equipo rojinegro buscará sepultar viejos errores que lo situaron en los últimos años muy lejos de sus ambiciones naturales y de las posiciones de protagonismo en el fútbol argentino. La Lepra debe intentar salir del aturdimiento y de la parálisis que advierte en el espejo retrovisor de su pasado más reciente, y para eso debe tratar de establecer un primer paso confiable, convincente, que le permita empezar a construir un sendero de reconstrucción.

En ese marco de exigencia que exhibe su contexto actual, el choque de esta noche, a las 22.15, ante Talleres en el Estadio Mario Kempes de Córdoba, por la primera fecha del torneo Apertura representa una gran oportunidad de escapar de ese pesado manto envolvente que atentaba contra sus propias ansias de crecimiento y lo fue relegando y condicionando cada vez más.

Para salir de esa difícil situación, las nuevas autoridades, con Ignacio Boero como presidente a la cabeza, y los flamantes técnicos, Favio Orsi y Sergio Gómez, que fueron designados por la comisión directiva, crearon una plataforma ya descontaminada de las malas experiencias de las gestiones anteriores y enfocaron todos los trabajos y esfuerzos detrás de un proceso de purificación y de la tan ansiada revitalización que necesita la entidad del parque Independencia.

Leer más: Newell's tuvo varias alegrías en sus últimas visitas a Talleres de Córdoba

Newell's en plena fase de renovación

Por eso, para dejar atrás lo antes posibles su mochila de pesares y poner el acento con mucho énfasis en esta fase de renovación, los entrenadores decidieron traer 10 refuerzos, de los cuales en esta ocasión solamente 4 actuarían desde el arranque ante Talleres en el Kempes.

Fue una búsqueda muy amplia y prolija, con bajo perfil y bajo presupuesto tras el desastre que dejó la era de Ignacio Astore. Esta tarea fue manejada por el director deportivo Roberto Sensini, quien hasta ahora se mostró ejecutivo y eficaz para poder llegar al inicio del torneo con un plantel que tenga más alternativas y que esté en condiciones de empezar todo de cero, sin traumas a cuesta.

Leer más: El presidente de Newell's habló sobre el crítico presente del club: "Es un paciente en terapia intensiva"

Arias, el capitán de Newell's

Así llegaron el experimentado arquero Gabriel Arias (que será capitán); los zagueros Oscar Salomón, Bruno Cabrera y Nicolás Goitea; el lateral izquierdo Gabriel Risso Patrón; el mediocampista Rodrigo Herrera; los extremos Franco García y Water Núñez; y los centrodelanteros Micahel Hoyos y Matías Cóccaro.

Algunos con más chances de conformar aportes de valía que otros, pero queda claro que en el club trazaron una hoja de ruta interna donde se apuntaba a una impostergable recomposición. Por eso, de los 14 contratos que vencían en diciembre del año pasado, sólo se le renovó a Luciano Herrera, el único que sobrevivió al naufragio de la etapa anterior. Por sacrifico, corazón, corridas de área a área y goles se ganó esta oportunidad.

En ese escenario, desde la dirigencia también buscaron dar señales de crédito para algunos pibes de la casa, y allí se inscriben las renovaciones de Valentino Acuña, que llevará la 10 en la espalda, de Jerónimo Gómez Mattar, y de Martín Luciano.

Leer más: Comienzan a emigrar: cuál es el primer jugador de Newell's que se irá del club

Newell's, con cinco en el fondo

Así, sorprendiendo con una línea de cinco atrás, que no había esbozado en el único amistoso formal que realizó donde igualó 1-1 ante Real Pilar en el Coloso con gol de Luciano, con varios pibes de la casa del medio hacia adelante, y con la posibilidad de que Cócarro comience desde el banco de relevos, la Lepra viajó a Córdoba y concentró en Salsipuedes esperando este pleito que representa mucho más que una estación de comienzo.

Así, Newell’s debutará en el certamen, buscando un primer paso, que siempre es el que más dificultades presenta. Necesita hacer borrón y cuenta nueva, y empezar a escribir una nueva historia. Con protagonistas que se animen a cumplir roles de compromiso colectivo, decisión y empuje.

Formaciones

Talleres

G. Herrera; A. Schott, M. Catalán, J. Palomino y G. Báez; U. Ortegoza, M. Galarza y M. Gómez; Rick, B. Barticciotto y V. Depietri

DT: Carlos Tevez

Newell's

G. Arias; A. Méndez, B. Cabrera, S. Salcedo, O. Salomón y M. Luciano; L. Regiardo; F. Guch, V. Acuña, L. Herrera; M. Hoyos.

DT: Orsi-Gómez

Hora y TV: 22.15 - ESPN Premium

Estadio: Mario Kempes

Arbitro: Luis Lobo Medina

Noticias relacionadas
Luis Lobo Medina dirigirá por undécima vez a Newells.

La curiosa e impensada estadística que tiene Newell's con el árbitro ante Talleres

Fabián Noguera no será tenido en cuenta por la dupla Orsi-Gómez y Newells quiere rescindirle el contrato. Hay conflicto. 

No jugará más en Newell's y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

La 10 de Newells, una casaca con historia en la Lepra.

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Ángel Di María, la figura de Central, y Matías Cóccaro, refuerzo de Newells.

Similitudes y diferencias, todo lo que se juegan Newell's y Central en la temporada que arranca

Ver comentarios

Las más leídas

No jugará más en Newells y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

No jugará más en Newell's y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Lo último

Wanda Nara dice que come dormida: qué son las parasomnias y cómo es el tratamiento

Wanda Nara dice que come dormida: qué son las parasomnias y cómo es el tratamiento

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Día Nacional del Músico: se cumplen 76 años del nacimiento de Luis Alberto Spinetta

Día Nacional del Músico: se cumplen 76 años del nacimiento de Luis Alberto Spinetta

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Es amplia la oferta en ropa, calzado y accesorios, tanto líneas deportivas como urbanas. Un recorrido por los negocios que se volvieron aliados clave

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio
Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación
La Ciudad

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación

Newells arranca una nueva era: busca en Córdoba el primer paso hacia la reconstrucción

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's arranca una nueva era: busca en Córdoba el primer paso hacia la reconstrucción

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes
POLICIALES

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Alerta amarillo por altas temperaturas: se vienen máximas de 38 grados
La Ciudad

Alerta amarillo por altas temperaturas: se vienen máximas de 38 grados

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones
La Ciudad

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
No jugará más en Newells y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

No jugará más en Newell's y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Impactante choque en Circunvalación: un camión derribó un puente peatonal y el tránsito estuvo cortado

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Ovación
Newells arranca una nueva era: busca en Córdoba el primer paso hacia la reconstrucción

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's arranca una nueva era: busca en Córdoba el primer paso hacia la reconstrucción

Newells arranca una nueva era: busca en Córdoba el primer paso hacia la reconstrucción

Newell's arranca una nueva era: busca en Córdoba el primer paso hacia la reconstrucción

Newells lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Newell's lo buscó, no pudo incorporarlo y ahora el mediocampista jugará en otro equipo

Central Córdoba sumó como refuerzo al goleador de la Liga Casildense

Central Córdoba sumó como refuerzo al goleador de la Liga Casildense

Policiales
Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes
POLICIALES

Hirió a su pareja con un machete y en el forcejeo su pequeño hijo sufrió golpes

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

La Ciudad
Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio
La Ciudad

Mapa de outlets en Rosario: una guía para comprar productos de marca a menor precio

Alerta amarillo por altas temperaturas: se vienen máximas de 38 grados

Alerta amarillo por altas temperaturas: se vienen máximas de 38 grados

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Cierra otra metalúrgica en Rosario y ofrece pagar menos de la mitad de las indemnizaciones

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación

Apuntan contra Vialidad Nacional por el mantenimiento de los diez puentes de Circunvalación

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong
Política

Lesa humanidad: Casación rechazó el pedido de libertad del represor Amelong

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios
POLICIALES

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas
Información General

Licencias de conducir digitales en Santa Fe: cómo obtenerlas y dónde son válidas

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel
Información General

Una joven argentina denunció por abuso sexual a tres futbolistas de Alianza Lima y el club los separó del plantel

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios
POLICIALES

Interna gremial: hallaron un sobre amenazante en el sindicato de portuarios

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores
Política

Reforma laboral: UOM y Aceiteros ajustan la mira y disparan a los gobernadores

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer
LA REGION

Choque de camiones en Puerto San Martín: rescataron a un chofer

Pullaro: Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace
La Ciudad

Pullaro: "Hay que bajar la edad de imputabilidad, quien comete delitos sabe lo que hace"

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe
Economía

Emergencia agropecuaria: la comisión nacional avaló la prórroga para el norte de Santa Fe

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio
Policiales

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

La Tierra tendrá una segunda luna: de qué se trata el fenómeno
Información General

La Tierra tendrá una "segunda luna": de qué se trata el fenómeno

Javier Milei participó en la firma del Consejo de la Paz impulsado por Donald Trump
Politica

Javier Milei participó en la firma del Consejo de la Paz impulsado por Donald Trump

Ricardo Fort se adelantó al streaming: el video inédito de su canal digital en 2011
Zoom

Ricardo Fort se adelantó al streaming: el video inédito de su canal digital en 2011

Qué son las Admin Nights: la tendencia que transforma los trámites en un plan con amigos
Zoom

Qué son las "Admin Nights": la tendencia que transforma los trámites en un plan con amigos

Arrancaron las obras de desagües en Hostal del Sol Este
La Ciudad

Arrancaron las obras de desagües en Hostal del Sol Este

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales
Economía

Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales