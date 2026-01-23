Newell's arranca una nueva era: busca en Córdoba el primer paso hacia la reconstrucción

Con 4 de los 10 refuerzos de titulares, Newell's debuta en el Apertura visitando hoy, a las 22.15, a Talleres, tratando de enterrar su pasado más reciente

Los entrenadores Sergio Gómez y Favio Orsi vienen de salir campeones con Platense el año anterior, y serán los encargados de comandar esta etapa en Newell's.

Newell's comienza a transitar un enorme desafío interno. Muy complicado. Con nueva dirigencia y nuevos entrenadores, el equipo rojinegro buscará sepultar viejos errores que lo situaron en los últimos años muy lejos de sus ambiciones naturales y de las posiciones de protagonismo en el fútbol argentino. La Lepra debe intentar salir del aturdimiento y de la parálisis que advierte en el espejo retrovisor de su pasado más reciente, y para eso debe tratar de establecer un primer paso confiable, convincente, que le permita empezar a construir un sendero de reconstrucción .

En ese marco de exigencia que exhibe su contexto actual, el choque de esta noche, a las 22.15, ante Talleres en el Estadio Mario Kempes de Córdoba, por la primera fecha del torneo Apertura representa una gran oportunidad de escapar de ese pesado manto envolvente que atentaba contra sus propias ansias de crecimiento y lo fue relegando y condicionando cada vez más.

Para salir de esa difícil situación, las nuevas autoridades, con Ignacio Boero como presidente a la cabeza, y los flamantes técnicos, Favio Orsi y Sergio Gómez, que fueron designados por la comisión directiva, crearon una plataforma ya descontaminada de las malas experiencias de las gestiones anteriores y enfocaron todos los trabajos y esfuerzos detrás de un proceso de purificación y de la tan ansiada revitalización que necesita la entidad del parque Independencia.

Newell's en plena fase de renovación

Por eso, para dejar atrás lo antes posibles su mochila de pesares y poner el acento con mucho énfasis en esta fase de renovación, los entrenadores decidieron traer 10 refuerzos, de los cuales en esta ocasión solamente 4 actuarían desde el arranque ante Talleres en el Kempes.

Fue una búsqueda muy amplia y prolija, con bajo perfil y bajo presupuesto tras el desastre que dejó la era de Ignacio Astore. Esta tarea fue manejada por el director deportivo Roberto Sensini, quien hasta ahora se mostró ejecutivo y eficaz para poder llegar al inicio del torneo con un plantel que tenga más alternativas y que esté en condiciones de empezar todo de cero, sin traumas a cuesta.

Arias, el capitán de Newell's

Así llegaron el experimentado arquero Gabriel Arias (que será capitán); los zagueros Oscar Salomón, Bruno Cabrera y Nicolás Goitea; el lateral izquierdo Gabriel Risso Patrón; el mediocampista Rodrigo Herrera; los extremos Franco García y Water Núñez; y los centrodelanteros Micahel Hoyos y Matías Cóccaro.

Algunos con más chances de conformar aportes de valía que otros, pero queda claro que en el club trazaron una hoja de ruta interna donde se apuntaba a una impostergable recomposición. Por eso, de los 14 contratos que vencían en diciembre del año pasado, sólo se le renovó a Luciano Herrera, el único que sobrevivió al naufragio de la etapa anterior. Por sacrifico, corazón, corridas de área a área y goles se ganó esta oportunidad.

En ese escenario, desde la dirigencia también buscaron dar señales de crédito para algunos pibes de la casa, y allí se inscriben las renovaciones de Valentino Acuña, que llevará la 10 en la espalda, de Jerónimo Gómez Mattar, y de Martín Luciano.

Newell's, con cinco en el fondo

Así, sorprendiendo con una línea de cinco atrás, que no había esbozado en el único amistoso formal que realizó donde igualó 1-1 ante Real Pilar en el Coloso con gol de Luciano, con varios pibes de la casa del medio hacia adelante, y con la posibilidad de que Cócarro comience desde el banco de relevos, la Lepra viajó a Córdoba y concentró en Salsipuedes esperando este pleito que representa mucho más que una estación de comienzo.

Así, Newell’s debutará en el certamen, buscando un primer paso, que siempre es el que más dificultades presenta. Necesita hacer borrón y cuenta nueva, y empezar a escribir una nueva historia. Con protagonistas que se animen a cumplir roles de compromiso colectivo, decisión y empuje.

Formaciones

Talleres

G. Herrera; A. Schott, M. Catalán, J. Palomino y G. Báez; U. Ortegoza, M. Galarza y M. Gómez; Rick, B. Barticciotto y V. Depietri

DT: Carlos Tevez

Newell's

G. Arias; A. Méndez, B. Cabrera, S. Salcedo, O. Salomón y M. Luciano; L. Regiardo; F. Guch, V. Acuña, L. Herrera; M. Hoyos.

DT: Orsi-Gómez

Hora y TV: 22.15 - ESPN Premium

Estadio: Mario Kempes

Arbitro: Luis Lobo Medina