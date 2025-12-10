La historia del emotivo reencuentro de Neymar con un fanático de Santos que superó la leucemia

Luego de 13 años, el futbolista tuvo un emotivo momento con un hincha del Peixe, a quien en 2012 le dedicó un especial festejo de gol

Neymar es reconocido como uno de los mejores futbolistas de las últimas décadas y es admirado por millones de fanáticos alrededor del mundo, no solamente por su talento, sino también por su carisma. Antes de brillar en Europa, cuando era el joven crack de Santos, protagonizó una histórica dedicatoria que tuvo su reencuentro .

En aquel 2012 , poco después de haber sido campeón de la Copa Libertadores con el Peixe, Ney era pretendido por los mejores clubes del mundo, pero seguía brillando en Brasil con su gambeta incontrolable y su estilo desfachatado, siempre con alegría dentro y fuera del campo de juego.

Ya consolidado como la figura de su equipo, el delantero se convirtió en el ídolo de muchos niños que se enamoraron de su talento, entre ellos el pequeño Matheus Suoto, quien con apenas 6 años tenía leucemia y luchaba por su vida .

En aquella ocasión, mientras deslumbraba entre la Libertadores y el Brasileirao, Neymar visitó a Matheus en el hospital junto a algunos de sus compañeros de equipo . Con una cálida atención al pequeño fanático, el niño le pidió que le dedique una celebración cuando anote su próximo gol .

>> Leer más: Ligas: definiciones, festejos, vueltas olímpicas y escándalo en una de las finales de la zona

Ney decidió replicar la coreografía del chico y le prometió que bailaría tal como él le pidió. El baile fue bautizado como “dancinha” luego de que el ídolo brasileño anotara un tanto en la victoria 2-0 de Santos frente a Juan Aurich de Perú.

Embed - NEYMAR y su FESTEJO DEDICADO a un NIÑO CON CÁNCER

El delantero reunió a sus compañeros y juntos replicaron el curioso baile que había pedido Matheus, con un clip que se hizo viral y quedó en la memoria de los fanáticos del futbolista.

El emotivo reencuentro

Después de 13 años, ya recuperado de la leucemia, Matheus tiene 19 y continúa fiel a su pasión por el Peixe. En las últimas horas, la página oficial de Santos compartió un video del esperado reencuentro con Neymar, con quien compartieron un emotivo momento y replicaron el festejo.

“Me diste mucha confianza. Quiero agradecerte por todo, porque tanto tú como Sandro son muy importantes para mí. Me motivaron mucho y me hicieron continuar aguantando toda la lucha contra mi tratamiento. Seguí acompañándote tanto a tí como a Santos durante toda mi vida”, expresó Matheus frente a su ídolo.

Finalmente, el joven de 19 años concluyó: “Es gratificante tenerte de vuelta y alentar por Santos aquí”. Juntos, cerraron el reencuentro con un abrazo, varias risas y la reedición del festejo, con un video que emocionó a miles de fanáticos a través de las redes sociales.