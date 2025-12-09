La Capital | Ovación | Ligas

Ligas: definiciones, festejos, vueltas olímpicas y escándalo en una de las finales de la zona

En la Casildense, Belgrano se coronó pentacampeón en una definición que terminó con incidentes. Independiente de Bigand, Piamonte y Studebaker se consagraron campeones

Luis Castro

9 de diciembre 2025 · 10:57hs
Belgrano de Arequito

Belgrano de Arequito, Independiente de Bigand y Piamonte se congraron campeones en sus ligas.
Studebaker de Villa Cañás se quedó con los festejos en la Venadense.

El camión de los hinchas del Albo en los festejos por el título en Piamonte.

Totorense. El recibimiento de los hinchas de Maciel antes de jugar la primera final ante Timbuense.

Sport Club de Cañada de Gómez se quedó con la primera final de la Cañadense al vencer a Cremería.

Empalme Central igualó ante Unión de Arroyo Seco 0 a 0

Belgrano de Arequito, Independiente de Bigand, Piamonte y Studebaker de Villa Cañás se coronaron campeones en las diferentes ligas que disputan y generaron una movida emotiva en las distintas localidades santafesinas. Los dos primeros impusieron su poderío y repitieron las vueltas olímpicas, mientras que los piamonteses lograron un postergado festejo después de 18 años de sequía. En tanto que el Verde de Villa Cañás -conducido por Javier Osella- sacaron a relucir su poderío en la definición con Unión y Cultura y se quedó con la cuarta estrella de su historia.

En la final de la Liga Casildense, el juego -dirigido por Andrés Merlos- terminó en un escándalo después de que Belgrano se impusiera de visitante ante Los Molinos por 2 a 1 (2 a 2 en la ida).

Cuando el árbitro decretó el final, se produjeron incidentes entre hinchas y los encargados de la seguridad, a tal punto que hubo cinco policías heridos, hinchas lastimados, rotura de móviles policiales, entre otros daños.

El presidente comunal de Los Molinos, Jorge Paladini, responsabilizó a los encargados de seguridad. “He visto personas con balazos a un centímetro del ojo. Entonces, eso no es algo que se hizo para disuadir. Siempre me gusta respaldar el accionar policial, pero no en estas condiciones. No me gusta que se pase un parte en donde se cuenta solamente lo que ocurrió con los heridos de personal policial, sin considerar la otra parte. Hay imágenes que lo dejan en claro. Se tiró a cualquiera que se cruzaba", declaró en Radio Casilda.

En cuanto a lo deportivo, los azules de Arequito se consagraron pentacampeones de la liga e impusieron su poderío en la Casildense.

El Rojo, en la Deportiva del Sur

Este lunes, se definió el torneo de la Liga Deportiva del Sur en el estadio Julio Noguera, donde en la revancha entre Independiente cayó 1 a 0 ante Los Andes, pero gracias al triunfo por 3 a 1 en la ida los de Bigand se quedaron con el título.

Con esta consagración, los Rojos impusieron su poderío de los últimos años, alcanzaron la estrella número 20 y se mantienen como el club más ganador en la historia de la liga. Es por eso que en la vecina localidad una vez más hubo una gran festejo por las calles del pueblo.

Piamonte, en la San Martín

Piamonte terminó con su sequía y después de dieciocho años volvió a festejar con la consagación en el Clausura de la Liga San Martín. El Albo igualó 1 a 1 en su visita a San Martín (Carlos Pellegrini) y como en la ida empataron sin goles la definición fue por penales. Y en esta instancia los piamonteses se impusieron por 8 a 7.

>>Leer más: El equipo de Scaloni fue dirigido por un árbitro internacional en el clásico de Pujato

De esta forma, Piamonte levantó su quinta copa de campeón en la liga. Ahora el Albo se medirá por el torneo Absoluto frente a San Jorge,, que había ganado el Apertura.

Studebaker, en la Venadense

En la Villa Cañás que tiene como estrella reconocida a Mirtha Legrand, Studebaker hizo valer su localía y le volvió a ganar a Unión y Cultura de Murphy por 1 a 0 para dar la vuelta olímpica en la Liga Venadense.

En la ida también el encuentro se había definido sobre el final y el Verde, conducido por Javier Osella, ganó por la mínima diferencia.

Otras ligas

Por otro lado y en la Cañadense, Sport de Cañada de Gómez pegó primero en la primera final jugada en Correa al vencer a Cremería por 1 a 0, con gol de Boris Shetlin. El próximo domingo se jugará el cotejo de vuelta en Carcarañá.

En tanto, en la Regional del Sud Empalme Central y Unión igualaron 0 a 0 en el choque de ida jugado en el Américo Camilletti. La definición se producierá el próximo fin de semana en Arroyo Seco.

En la Totorense, Club Maciel y Timbuense quedaron a mano en la ida al igualar sin goles y el campeón se conocerá el domingo próximo.

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos entre Newells y Central

Liga Profesional 2026: se viene el sorteo de la fecha de los clásicos entre Newell's y Central

