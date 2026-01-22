La Capital | Ovación | Newell's

La curiosa e impensada estadística que tiene Newell's con el árbitro ante Talleres

Luis Lobo Medina, dirigirá el viernes en Córdoba el partido entre Talleres y Newell's en el debut de la dupla Orsi-Gómez

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

22 de enero 2026 · 16:59hs
Luis Lobo Medina dirigirá por undécima vez a Newells.

Luis Lobo Medina dirigirá por undécima vez a Newell's.

Newell’s hace su estreno en el Apertura 2026 este viernes desde las 22.15 en el Mario Kempes ante Talleres de Córdoba. La Asociación del Fútbol Argentino designó a Luis Lobo Medina como árbitro principal mientras que Germán Delfino estará en el Var.

Lobo Medina no es un árbitro que caiga bien en el mundo Newell’s. Pero los números que tiene este juez con los rojinegros dejan sin argumentos a los comentarios en redes sociales de los hinchas leprosos que se sienten perjudicados por el tucumano.

En total, Lobo Medina dirigió 10 partidos a Newell’s y la lepra nunca perdió con este árbitro. Ganó 5 partidos y empató 5. Además en siete de esos diez cotejos, la lepra mantuvo su valla invicta.

Sacó 20 puntos sobre 30 (66,66 % de unidades) siendo que la efectividad rojinegra en los últimos años está muy muy debajo de esos números.

Leer más: No jugará más en Newell's y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

El detalle de la estadística de Newell's con Lobo Medina como árbitro

Los dos primeros partidos de Lobo Medina dirigiendo a Newell’s fueron ante Barracas Central. En la Liga Profesional 2022 igualaron 1 a 1 en Buenos Aires (gol de Ramiro Sordo) y en la Liga Profesional 2023 ganó la Lepra 1 a 0 en Rosario con tanto de Facundo Mansilla.

En esa Liga Profesional 2023 también impartió justicia contra Argentinos Jrs (L) 0-0 y Huracán (V) 1-1 gol de Jorge Recalde.

En 2024 lo árbitro cuatro veces y la racha positiva continuó. En la Copa Liga Profesional 2024 venció 1 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero con tanto de Giovani Chiaverano. Luego en los 32vos de final de la Copa Argentina venció 2 a 0 a Midland en cancha de Colón (dos tantos de Esteban Fernández).

Mientras que en la Liga Profesional 2024, derrotó 1 a 0 a Barracas Central como visitante (tanto del arquero Sebastián Moyano, en contra) y 1 a 0 a Tigre en el Coloso con festejo de Saúl Salcedo.

Finalmente, sus últimos dos partidos fueron en 2025, en el Apertura. El 9 de marzo del año pasado, Newell’s igualó 0 a 0 con Belgrano en el Marcelo Bielsa, y el 18 de abril empató 1 a 1 versus Unión en Santa Fe (Franco Pardo, en contra).

Noticias relacionadas
Ángel Di María, la figura de Central, y Matías Cóccaro, refuerzo de Newells.

Similitudes y diferencias, todo lo que se juegan Newell's y Central en la temporada que arranca

Michael Hoyos estuvo como centrodelantero en el último ensayo de Newells en el Coloso y conformó el ataque con Facundo Guch. 

Newell's: la dupla tiene la base del once en la cabeza para el debut en el Apertura

El árbitro Luis Lobo Medina dirigirá Newells ante Talleres en Córdoba.

Newell's y Central ya conocen los árbitros para el debut en el torneo Apertura ante los cordobeses

Central Córdoba. Franco Fernández con pasado en Newells es nuevo jugador del Charrúa.

Central Córdoba presentó al sexto refuerzo, con pasado en la reserva de Newell's

Ver comentarios

Las más leídas

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Central mostraría a tres de sus refuerzos en el debut contra Belgrano

Central mostraría a tres de sus refuerzos en el debut contra Belgrano

No jugará más en Newells y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

No jugará más en Newell's y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Lo último

Córdoba e Italia: ¿qué propuesta va al tradicional local donde estuvo el bar Pan y Manteca?

Córdoba e Italia: ¿qué propuesta va al tradicional local donde estuvo el bar Pan y Manteca?

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Enzo Giménez: Estoy feliz de que Central haya invertido en mi, tengo que estar a la altura

Enzo Giménez: "Estoy feliz de que Central haya invertido en mi, tengo que estar a la altura"

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

El siniestro ocurrió este jueves por la tarde en la intersección de bulevar Oroño y avenida Nuestra Señora del Rosario, en el sudoeste de la ciudad. La víctima murió en el lugar y las circunstancias del hecho son investigadas.

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo
Maleteros de la Terminal: alertan que el proyecto libertario implica un retroceso de 70 años

Por Matías Petisce
La Ciudad

Maleteros de la Terminal: alertan que el proyecto libertario implica un retroceso de 70 años

Córdoba e Italia: ¿qué propuesta va al tradicional local donde estuvo el bar Pan y Manteca?

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Córdoba e Italia: ¿qué propuesta va al tradicional local donde estuvo el bar Pan y Manteca?

Bajo la Plaza 25 de Mayo: hallaron en el centro de Rosario un antiguo tanque de combustible de 1925
La Ciudad

Bajo la Plaza 25 de Mayo: hallaron en el centro de Rosario un antiguo tanque de combustible de 1925

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez
Policiales

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja
Policiales

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Cortaron durante algunas horas el suministro de agua en Rosario por trabajos de urgencia

Central mostraría a tres de sus refuerzos en el debut contra Belgrano

Central mostraría a tres de sus refuerzos en el debut contra Belgrano

No jugará más en Newells y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

No jugará más en Newell's y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

Vuelve la camiseta 10 a Newells: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Vuelve la camiseta 10 a Newell's: el peso de un número con mucha historia en el Parque

Newells: la dupla tiene la base del once en la cabeza para el debut en el Apertura

Newell's: la dupla tiene la base del once en la cabeza para el debut en el Apertura

Ovación
Leones FC intensifica sus trabajos pensando en su debut en la Primera C
Ovación

Leones FC intensifica sus trabajos pensando en su debut en la Primera C

Leones FC intensifica sus trabajos pensando en su debut en la Primera C

Leones FC intensifica sus trabajos pensando en su debut en la Primera C

La AFA indultó a los jugadores de Estudiantes sancionados por el espaldarazo a Central

La AFA indultó a los jugadores de Estudiantes sancionados por el "espaldarazo" a Central

Central Córdoba sumó como refuerzo al goleador de la Liga Casildense

Central Córdoba sumó como refuerzo al goleador de la Liga Casildense

Policiales
Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de Licha Gómez
Policiales

Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Violencia de género en Rosario: otro joven preso por golpear y amenazar a su pareja

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

Derribaron en la zona oeste un búnker de venta de drogas vinculado a un homicidio

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

Video: así dejaban dos balas y una nota con amenazas en el sindicato de los portuarios

La Ciudad
Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo
La Ciudad

Fatal accidente en bulevar Oroño: un hombre murió tras ser embestido por un colectivo

Santa Fe emitió un alerta alimentaria para un jugo bovino

Santa Fe emitió un alerta alimentaria para un jugo bovino

En verano, unas 400 personas en situación de calle acuden a los refugios municipales

En verano, unas 400 personas en situación de calle acuden a los refugios municipales

Maleteros de la Terminal: alertan que el proyecto libertario implica un retroceso de 70 años

Maleteros de la Terminal: alertan que el proyecto libertario implica un retroceso de 70 años

Autismo: Rosario se suma a una campaña para donar pelotitas de tenis

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autismo: Rosario se suma a una campaña para donar pelotitas de tenis

Ricardo Fort se adelantó al streaming: el video inédito de su canal digital en 2011
Zoom

Ricardo Fort se adelantó al streaming: el video inédito de su canal digital en 2011

Qué son las Admin Nights: la tendencia que transforma los trámites en un plan con amigos
Zoom

Qué son las "Admin Nights": la tendencia que transforma los trámites en un plan con amigos

Arrancaron las obras de desagües en Hostal del Sol Este
La Ciudad

Arrancaron las obras de desagües en Hostal del Sol Este

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Por Matías Petisce
La Ciudad

Quieren libre mercado en el servicio que brindan los maleteros en la Terminal

Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales
Economía

Alquileres en Rosario: los precios arrancaron 2026 con subas interanuales

Familia santafesina estafada en la costa: la selfie desde la cárcel no era de los delincuentes
Información General

Familia santafesina estafada en la costa: la selfie desde la cárcel no era de los delincuentes

Todo vacante en el Quini 6, con varios ganadores en el Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6, con varios ganadores en el Siempre Sale

Se derrumbó el 7,4% el uso de servicios públicos en Santa Fe
Economía

Se derrumbó el 7,4% el uso de servicios públicos en Santa Fe

El presidente de Newells habló sobre el crítico presente del club: Un paciente en terapia
Ovación

El presidente de Newell's habló sobre el crítico presente del club: "Un paciente en terapia"

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Debut de Central: cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

Suben los casos de gastroenteritis en Brasil: recomendaciones para los viajeros
Información General

Suben los casos de gastroenteritis en Brasil: recomendaciones para los viajeros

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario se encamina a tener vuelos directos al Mundial 2026

Donald Trump aseguró que hay un principio de acuerdo con la Otán sobre Groenlandia
El Mundo

Donald Trump aseguró que hay un principio de acuerdo con la Otán sobre Groenlandia

Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina
Información General

Racismo en Río: la Justicia brasileña ya le colocó la tobillera electrónica a la turista argentina

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia
Policiales

Violencia de género: quedó preso un joven por golpear y balear en el pecho a su exnovia

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto
Policiales

Condenan a dos bonaerenses por el robo millonario a una casa en Venado Tuerto

Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario
La Ciudad

Incendio de gran magnitud en un depósito del ferrocarril en la zona noroeste de Rosario

Quiénes visitaron a Milei en Olivos: músicos, pastores, legisladores y economistas
Política

Quiénes visitaron a Milei en Olivos: músicos, pastores, legisladores y economistas

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%
Educación

Premio a la asistencia: Santa Fe paga a los docentes con una suba del 12%