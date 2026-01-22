La curiosa e impensada estadística que tiene Newell's con el árbitro ante Talleres

Luis Lobo Medina, dirigirá el viernes en Córdoba el partido entre Talleres y Newell's en el debut de la dupla Orsi-Gómez

Newell’s hace su estreno en el Apertura 2026 este viernes desde las 22.15 en el Mario Kempes ante Talleres de Córdoba. La Asociación del Fútbol Argentino designó a Luis Lobo Medina como árbitro principal mientras que Germán Delfino estará en el Var.

Lobo Medina no es un árbitro que caiga bien en el mundo Newell’s. Pero los números que tiene este juez con los rojinegros dejan sin argumentos a los comentarios en redes sociales de los hinchas leprosos que se sienten perjudicados por el tucumano.

En total, Lobo Medina dirigió 10 partidos a Newell’s y la lepra nunca perdió con este árbitro. Ganó 5 partidos y empató 5. Además en siete de esos diez cotejos, la lepra mantuvo su valla invicta.

Sacó 20 puntos sobre 30 (66,66 % de unidades) siendo que la efectividad rojinegra en los últimos años está muy muy debajo de esos números.

El detalle de la estadística de Newell's con Lobo Medina como árbitro

Los dos primeros partidos de Lobo Medina dirigiendo a Newell’s fueron ante Barracas Central. En la Liga Profesional 2022 igualaron 1 a 1 en Buenos Aires (gol de Ramiro Sordo) y en la Liga Profesional 2023 ganó la Lepra 1 a 0 en Rosario con tanto de Facundo Mansilla.

En esa Liga Profesional 2023 también impartió justicia contra Argentinos Jrs (L) 0-0 y Huracán (V) 1-1 gol de Jorge Recalde.

En 2024 lo árbitro cuatro veces y la racha positiva continuó. En la Copa Liga Profesional 2024 venció 1 a 0 a Central Córdoba en Santiago del Estero con tanto de Giovani Chiaverano. Luego en los 32vos de final de la Copa Argentina venció 2 a 0 a Midland en cancha de Colón (dos tantos de Esteban Fernández).

Mientras que en la Liga Profesional 2024, derrotó 1 a 0 a Barracas Central como visitante (tanto del arquero Sebastián Moyano, en contra) y 1 a 0 a Tigre en el Coloso con festejo de Saúl Salcedo.

Finalmente, sus últimos dos partidos fueron en 2025, en el Apertura. El 9 de marzo del año pasado, Newell’s igualó 0 a 0 con Belgrano en el Marcelo Bielsa, y el 18 de abril empató 1 a 1 versus Unión en Santa Fe (Franco Pardo, en contra).