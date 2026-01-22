La Capital | Ovación | Newell's

No jugará más en Newell's y quieren rescindirle: el jugador intimó a que le paguen lo que le deben

Es uno de los futbolistas que llegó a mediados de 2025 y no será tenido en cuenta por la dupla Orsi-Gómez

22 de enero 2026 · 14:15hs
Fabián Noguera no será tenido en cuenta por la dupla Orsi-Gómez y Newells quiere rescindirle el contrato. Hay conflicto. 

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Fabián Noguera no será tenido en cuenta por la dupla Orsi-Gómez y Newell's quiere rescindirle el contrato. Hay conflicto. 

A poco más de 24 horas de su debut en el torneo Apertura, Newell's acelera los preparativos para afrontar una dura temporada en la que tiene como primer objetivo sumar puntos para mejorar su promedio. De yapa, si se puede, intentará volver a ser protagonista.

El arranque del rojinegro en el certamen será este viernes a las 22.15 contra Talleres en Córdoba. En este partido se producirá el debut de la dupla técnica conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez, y seguramente también de buena parte de los nueve refuerzos que incorporó el club en el actual mercado de pases.

Con las incorporaciones que hizo durante enero, Newell's puede armar un equipo prácticamente nuevo respecto al que terminó jugando en el Clausura 2025. Es difícil que todos tengan minutos ante Talleres, pero es seguro que varios de ellos jugarán desde el arranque y otros estarán en el banco.

Newell's y los jugadores a los que no tendrá en cuenta

Más allá de la gestión de la dirección deportiva para sumar refuerzos, que por ahora podría calificarse de exitosa, Newell's debe afrontar ahora otra cuestión que es la situación de aquellos futbolistas que tienen contrato y que no serán tenidos en cuenta por la dupla Orsi-Gómez.

Uno de esos casos es el del defensor Fabián Noguera, quien llegó al club a mediados de 2025 y tiene contrato hasta junio de este año. El zaguero no está entre las opciones de la dupla técnica, que incorporó en ese puesto a dos refuerzos a los que pidió especialmente: Bruno Cabrera y Oscar Salomón.

En principio, para tratar de darle una salida a Noguera, Newell's le ofreció pagarle la deuda que el club tiene con él desde la anterior gestión (son más de 200 mil dólares) y rescindir los seis meses que quedan de contrato.

Noguera contragolpeó con una intimación

La propuesta no le cayó bien al defensor, quien no solo se negó a aceptarla sino que contragolpeó al intimar al club a que cancelen esa deuda, acumulada después de varios meses de no percibir sus haberes.

Por ahora en Newell's no hubo ningún club interesado en contar con el jugador, ni a través de una compra ni mediante un préstamo, por lo que el club y el jugador tendrán que seguir negociando hasta encontrar una salida que les sirva a ambas partes.

