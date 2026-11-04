Alpine busca revertir la sanción a Colapinto: el antecedente que podría jugarle a favor

La escudería intentará que el piloto argentino se quede con los puntos que había conseguido en el Gran Premio de México tras terminar en el octavo puesto

La escuderia Alpine prepara una apelación formal por la sanción a Franco Colapinto que lo desplazó del octavo puesto al décimoquinto en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y no le permitió sumar puntos, y buscará el mismo resultado que obtuvo cuando realizó una acción similar respecto a Pierre Gasly en el GP de Mónaco, donde recuperó los puntos "en el escritorio".

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) suele cerrar los expedientes una vez que decide las sanciones a los pilotos. Esto sucedió en el caso de Colapinto, penalizado con diez segundos por no reducir lo "suficiente" la velocidad en una bandera amarilla.

Alpine buscará reabrir el expediente mediante el recurso de "derecho a revisión" en el que deberán aportar elementos nuevos, no considerados durante el proceso de análisis inicial, con los cuales puedan demostrar que Colapinto no excedió los límites.

El "gris legal" que podría reveer la decisión de la FIA es el que se presenta cuando la entidad afirma que Colapinto no redujo lo "suficiente" la velocidad en una bandera amarilla, pero no se deja establecido por reglamento cuánto representa ese "suficiente".

Alpine podría ganar la disputa

De esta manera, Alpine, que presentó elementos de telemetría, imágenes propias y declaraciones de los mecánicos, podría ganar una disputa para retrotraer la sanción, puesto que el argentino fue el primer piloto en pasar por la zona afectada tras el choque entre Oscar Piastri (McLaren) y George Russell (Mercedes).

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Tras el Gran Premio de Mónaco, los comisarios de la FIA le habían impuesto dos sanciones de cinco segundos a Pierre Gasly que lo despojaron del tercer puesto en la pista. Sin embargo, el equipo francés ejerció con éxito su "derecho de revisión" al aportar nueva evidencia técnica sobre la medición de velocidad, logrando que la FIA anulara los castigos originales y le devolviera el podio.