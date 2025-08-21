La Capital | Ovación | AFA

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico: cuántas fechas no podrá dirigir

El entrenador acusó de "ladrón" a un árbitro porque no estaba de acuerdo con sus decisiones en un partido en el que su equipo perdió

21 de agosto 2025 · 19:10hs
Gustavo Costas no podrá dirigir a Racing por cuatro partidos. Lo decidió el Tribunal de Disciplina de la AFA. 

Gustavo Costas no podrá dirigir a Racing por cuatro partidos. Lo decidió el Tribunal de Disciplina de la AFA. 

El fin de semana se jugará la secta fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional que comanda la AFA. Entre los 15 partidos se destaca el clásico entre Rosario Central y Newell's que tendrá en vilo a la ciudad, aunque hay otros partidos muy interesantes en el programa.

Uno de ellos es el que sostendrán Independiente y Platense en Avellaneda, luego de los gravísimos disturbios ocurridos en ese estadio durante el choque del Rojo con Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

En La Paternal, en tanto, jugarán Argentinos Juniors contra Racing, que acaba de clasificarse a los cuartos de final de la Copa Libertadores al eliminar en octavos a Peñarol de Montevideo.

El viernes pasado, Racing perdió como local ante Tigre y el entrenador de la Academia, Gustavo Costas, fue expulsado por el árbitro del partido, Dario Herrera.

Costas vio la roja porque le gritó repetidamente "ladrón" a Herrera en desacuerdo con sus decisiones. Y ahora, el Tribunal de Disciplina de la AFA decidió la sanción que corresponde aplicar al entrenador de Racing por esa reacción.

Cuatro fechas para Gustavo Costas

La resolución del tribunal fue suspender por cuatro fechas a Costas, razón por la cual el técnico no podrá sentarse en el banco de suplentes en los partidos ante Argentinos, Unión, San Lorenzo y Huracán.

Un detalle destacable es que la sanción contra Costas no se puede canjear por el pago de una multa y debe ser efectiva, razón por la cual el técnico efectivamente no podrá estar a cargo del equipo en esos cuatro encuentros.

Costas suele llamar la atención de la prensa deportiva y del público en general por sus quejas contra los arbitrajes. Hasta ahora, sin embargo, no había pasado de las declaraciones. Por esa razón, sus insultos a Herrera en el cilindro de Avellaneda merecieron esta sanción del tribunal de disciplina, que también aplicó dos fechas de suspensión al hijo y ayudante del entrenador, Federico Costas.

