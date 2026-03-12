Fórmula 1 en China: todo lo que hay que saber y esperar de Franco Colapinto en Shanghai

A las 0.30 de este viernes empieza la actividad para la segunda del año de la Fórmula 1 en China. Formato, desgaste, el circuito, los Alpine, Franco Colapinto.

Franco Colapinto se muestra distendido en Shanghai, donde se correrá la segunda fecha de la Fórmula 1 2026: el GP de China.

Después del arranque de la Fórmula 1 2026 el domingo 8 de marzo en el Albert Park de Melbourne, se viene el GP de China en el autódromo internacional de Shanghai. Y Franco Colapinto espera sumar los primeros puntos en Alpine . Pero, ¿qué hay que tener en cuenta para todo el fin de semana?

Colapinto correrá en Shanghai la primera cita con formato sprint. Es decir, habrá un solo ensayo (viernes, 0.30, Disney+ y Fox Sports), luego la clasificación (4.30) para la carrera sprint, la propia competencia sprint el sábado a las 0, la clasificación para la carrera principal a las 4 de ese día y el domingo a las 4 la carrera.

La carrera sprint será de 19 vueltas y otorgará puntos del 1º al 8º. La principal será a 56 vueltas al circuito de 5.451 metros. El record de la pole es de Oscar Piastri, en 2025, con 1m 30,641s. El mejor Alpine fue Pierre Gasly, a 1,009s del mejor tiempo de la Q1, donde fue eliminado. Su compañero, entonces Jack Doohan, finalizó exactamente 1 décima por detrás.

Nunca Colapinto corrió en este circuito de 16 curvas y que tiene la cuarta recta más larga del calendario, de 1.200 metros, entre las curvas 13 y 14.

Muy distinto a Australia

Si bien Shanghai tiene esa recta larga y la principal también es respetable, se espera que la recuperación de energía no sea tan problemática como lo fue en el Albert Park, donde en varios sectores, y en plena aceleración, los autos disminuían su velocidad.

Hay curvas de fuertes frenadas, como la 3, la 6, la 9 y la 14, y eso permitirá mejores recargas de las baterías. Se supone que en la recta mayor que va de las curvas 13 a la 14, los autos tendrán resto eléctrico hasta el final de la misma.

El Albert Park es muy veloz aún en curvas largas y por eso se vieron muchas inconsistencias en eso de apretar el acelerador e ir más despacio. Se supone que no se repetirá en Shanghai.

El desgaste de los neumáticos

La primera cita en Australia con el nuevo reglamento dejó varias conclusiones interesantes y una de ellas se refirió al desgaste de los neumáticos. Todo hace pensar que es mucho menor respecto al antiguo reglamento.

Las gomas más chicas, junto a un auto más pequeño, sumado a un reglamento que hace que los ingresos a curvas sean menos agresivos por falta de efecto suelo, están haciendo que el desgaste del caucho sea menor.

Se supone que el neumático duro pudo aguantar toda la carrera en Melbourne. Una prueba de ello la dio Pierre Gasly. El compañero de Colapinto cambió medias por dudas en la vuelta 11 y un giro antes del final marcó su mejor tiempo personal.

El auto de Colapinto, que tuvo 20 vueltas finales con las gomas blandas, también se comportó muy bien sin un excesivo desgaste. Habrá que ver si en China se repite la tendencia.

Los problemas de Alpine, en foco

Después de todo lo visto en Australia, aparentemente Alpine ya tiene identificado el problema por el cual sus autos no rindieron como se esperaba. Claro que no se solucionará en China.

Todo hace pensar que los alerones delanteros fueron el problema, que provocaban subviraje a alta velocidad en las curvas, pero eso necesita de la construcción de nuevas piezas en la sede de Enstone, que no hicieron a tiempo de llegar a China.

Posiblemente, en Japón, dos semanas por delante, sí haya soluciones más efectivas porque quedó claro que el auto dio un paso atrás respecto a la pretemporada de Baréin o, más bien, hubo varios que dieron pasos adelante y Alpine no.

Esta última teoría se respalda en el hecho de que, en los dos últimos días de ensayo de pretemporada donde se supone los equipos pusieron todo a la vista, Alpine lideró la zona media tanto con Colapinto el jueves como con Gasly el viernes, pero ya entonces la distancia no era menor.

Colapinto, en su último día, finalizó a 1,015s del mejor tiempo de Kimi Antonelli en el 6º lugar, pero el argentino usó el compuesto C5 y el italiano el C3. El viernes, Gasly finalizó 5º, pero a 1,495s de Charles Leclerc. El francés usó la goma más blanda de todas, la C5, y el monegasco la C4.

En la clasificación de Australia, en la Q2 donde ambos Alpines quedaron, el mejor de los dos que fue Gasly, finalizó a 1,567s del mejor tiempo de ese corte que fue el de Antonelli. O sea, casi casi igual a lo visto en Baréin.

Ergo, los Racing Bulls, los Audi y los Haas mejoraron mucho más de la pretemporada para acá que los Alpine. Es más, Steve Nielsen, el director deportivo de la escuadra francesa, admitió que ese problema aerodinámico ya lo vieron en Baréin. Los otros tal vez vieron cosas que pudieron corregir antes de Australia.

Esto es, Alpine no empeoró respecto a Baréin. Siguió igual o hasta tal vez un poquito mejoró si se tiene en cuenta que en igualdad de condiciones estuvieron casi a la misma distancia de la punta, cuando en el final de la temporada lograron sus tiempos con mejores neumáticos que los líderees. Habrá que ver si las características de Shanghai hacen disimular más ese escollo que tienen.

La posibilidad de los puntos

Nadie pudo hacer mucho para cambiar lo visto en Australia, por lo que se espera que, por ejemplo, Aston Martin siga padeciendo con la falta de repuestos de sus baterías en relación a las vibraciones de todo el auto que las afecta.

Todo estará más o menos igual, así que las características muy distintas de Shanghai puede cambiar los comportamientos de los autos y favorecer o desfavorecer a unos y otros.

Alpine al menos sí mostró en el Albert Park que el ritmo de carrera fue mejor que el de clasificación, además de haber sido fiables todo el fin de semana, sin problemas como les pasó a muchos.

Gasly le dio pelea a un Haas para quedarse con el último punto y Colapinto se dio el gusto de recuperar vuelta perdida con un Racing Bulls, el de Arvid Lindblad. Si esta vez Alpine no se equivoca y la FIA no hace la de siempre, ponerse más duros con determinados pilotos, puede luchar por algún punto.

Siempre que Colapinto se adapte rápido, por supuesto, a un dibujo en el que jamás manejó.