Video: el increíble gol de un delantero argentino que da la vuelta al mundo y ya es candidato al Premio Puskas

El argentino, que se formó en Lanús y juega en Seattle Sounders desde 2024, ya había estampado el 5-0 provisorio con una gran definición dentro del área tras una precisa jugada colectiva de su equipo.

En la Leagues Cup participan todos los equipos de la liga mexicana y los de la Major League Soccer. En muchos de ellos hay futbolistas argentinos, entre ellos Lionel Messi y Rodrigo de Paul, dos campeones del mundo.

De la Vega, que no siempre juega como titular en Seattle Sounders, había participado con su equipo en el Mundial de Clubes,

El Seattle Sounders tuvo un debut arrollador en la Leagues Cup, aplastando 7-0 al conjunto mexicano.

Embed - GOLAZO: Pedro de la Vega scores insane volley vs Cruz Azul to make it 7-0!!!