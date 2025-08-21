Disturbios en Independiente: el presidente de Chile habló de "linchamiento" de hinchas de su país

Gabriel Boric se expresó públicamente sobre los graves incidentes en la red social X. Qué dijo el mandatario trasandino.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, apuntó contra la organización del partido entre Independiente y la U de Chile.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó los graves incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile, en Avellaneda, correspondiente a la Copa Sudamericana, y apuntó contra los organizadores del partido. "Hubo una evidente irresponsabilidad”, afirmó.

El mandatario trasandino habló de linchamiento de los hinchas chilenos Independiente y dijo que envió a su ministro de Gobierno a Buenos Aires para que acompañe al embajador trasandino en el acompañamiento a los heridos y detenidos.

Boric sostuvo en su cuenta de X: “Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización”.

El mandatario trasandino dijo que la justicia deberá determinar quiénes son los responsables de los incidentes. "Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”, agregó.

Partido suspendido por los disturbios

El encuentro fue suspendido apenas iniciado el segundo tiempo, con el marcador 1-1, aunque posteriormente la Conmebol confirmó que había sido cancelado “definitivamente”, por lo que el tema lo resolverá el Tribunal de Disciplina de la entidad.

Los gravísimos incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile dejaron casi un centenar de heridos heridos, alguno de gravedad, numerosos detenidos cuando el marcador estaba igualado 1 a 1, resultado que clasificaba a los trasandinos (ganaron en la ida 1 a 0).

Ahora, los Órganos Judiciales de la Conmebol analizarán lo sucedido y anunciarán que sucederá con respecto a los equipos. La decisión podría incluir la descalificación de ambos, debido a la gravedad del altercado y la violencia expuesta por las dos parcialidades, aunque también podría ser uno solo el afectado, mientras que el otro avanzaría a los cuartos de final del certamen continental.