La Capital | Ovación | Tapia

Un exdirectivo de Central hizo una fuerte defensa de Tapia: "No entiendo las cosas que le arman"

Ricardo Carloni ponderó la tarea que lleva adelante el presidente de la AFA en el medio de una ola de denuncias que recaen sobre su figura. "Yo lo amo a Chiqui, es crack", agregó

Luis Castro

Por Luis Castro

9 de marzo 2026 · 11:02hs
Ricardo Carloni respaldó la gestión de Chiqui Tapia

Ricardo Carloni respaldó la gestión de Chiqui Tapia, al que consideró "un crack". También apoyó a Toviggino.

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), debe presentarse el jueves a declaración indagatoria ante la Justicia por una causa de presunta evasión fiscal y retención indebida de aportes. En el medio de todo esto y después de haber postergado su presentación por una semana, Chiqui estuvo el fin de semana en Córdoba, donde hizo algunos anuncios de cara al futuro del fútbol y también recibió el apoyo de miles de dirigentes. A esta tendencia de los últimos días se sumó el exdirigente de Central, Ricardo Carloni, quien también ratificó su respaldo al mandamás afista: “Yo lo amo al Chiqui, es crack".

Si bien Carloni no participa de la vida dirigencial de Central, sí conserva una estrecha relación con Tapia y el tesoreso, Pablo Toviggino, con quienes alimentó un estrecho vínculo durante años y que se mantiene latente. Tan es así que el exdirectivo Auriazul no tuvo empacho en expresar su publicamente lo que siente por los dirigentes que están en boca de todos y que en los próximos días deben presentarse ante la Justicia a declarar.

"Yo no puedo entender las cosas que les arman y cómo se mantienen. Soy amigo de Chiqui, de Toviggino y de toda la gente de la AFA. A mí no me consta nada de las denuncias", aseguró Carloni en una entrevista con "De leprosos y canallas". Y agregó: "No he visto otro dirigente con la capacidad y el desarrollo humano que tiene. Vos tenés un problema y Chiqui te escucha. Èl fue el promotor de Scaloni y el que logró todos los títulos con la selección".

Carloni sobre tapia

>>Leer más: Los dirigentes de la AFA se autoperciben dueños del fútbol y pararon la pelota

El exdirigente Canalla mantiene su respaldo inalterable hacia Tapia y compañía, y más allá de sus dichos aclaró que "no soy mamador (sic) de Chiqui ni nada que se le parezca. Lo defiendo desde el primer día. Cuando asumió no había para pagar la luz. Hoy, por ejemplo, la AFA tiene un predio Lionel Messi a nivel europeo".

Encuentro de dirigentes, apoyo y chicanas

El sábado Tapia dio su presente en el tercer encuentro de dirigentes del consejo federal del fútbol argentino que se llevó a cabo en Córdoba. Fue una jornada que reunió a más de 4.000 dirigentes provenientes de unas 233 ligas y federaciones que representan a cerca de 5.000 clubes de todo el país. En el mismo tuvo el respaldo absoluto, incluso con la presencia en primera fila del histórico presidente de la Asociación Rosarina de Fútbol, Mario Oscar Giammaría.

>>Leer más: Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Chiqui habló y fue ovacionado por los presentes y al final de la misma entregó respuestas ante las consultas que recibió de algunos medios. Una de ellas sobre la decisión que tomó la entidad Millonaria de no estar en el comité ejecutivo. “Cuando nosotros asumimos, River no estaba en el comité. Ni River ni San Lorenzo. Había cinco equipos que no formaban parte”, señaló mientras se sacaba fotos con algunos fanáticos.

Al ser consultado sobre la chance de que más entidades se sumen a la cruzada a la que se incorporó River, Tapia respondió con cierta ironía y restándole importancia a la situación: “Ah, ¿son más? No sabía?”.

Noticias relacionadas
Newells pudo juntar 200 millones de pesos. Cabe destacar que, según la información oficial, la recaudación será destinada a mejorar la infraestructura de los espacios de deporte amateur y recreativo del club.

¿Cuánto dinero recaudó Newell's con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

Toto Wolff, director de Mercedes, realizó una oferta para comprar parte de Alpine.

Alpine, en la mira: el director de Mercedes busca invertir y reanima una rivalidad histórica

“Mejorar lo bueno es lo más difícil en el fútbol y es lo que yo vine a buscar a Central”, dijo el entrenador canalla en diálogo con La Capital.

Central: "Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores", le dijo Jorge Almirón a La Capital

newells vs platense: hora, canal y posibles formaciones por el torneo apertura

Newell's vs Platense: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Ver comentarios

Las más leídas

Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Lo último

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

El precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo por la guerra en Irán

El precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo por la guerra en Irán

¿Cuánto dinero recaudó Newells con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

¿Cuánto dinero recaudó Newell's con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

Tiene 31 años y aparece en investigaciones por amenazas, narcomenudeo y vínculos con la facción de la barra brava de Rosario Central vinculada a Los Menores

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

Por Martín Stoianovich

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos
Economía

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás
Policiales

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal
Policiales

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

El gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen
Política

El gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen

Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up
La Ciudad

Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Newells: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Newell's: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Ovación
Alpine, en la mira: el director de Mercedes busca invertir y reanima una rivalidad histórica
Ovación

Alpine, en la mira: el director de Mercedes busca invertir y reanima una rivalidad histórica

Alpine, en la mira: el director de Mercedes busca invertir y reanima una rivalidad histórica

Alpine, en la mira: el director de Mercedes busca invertir y reanima una rivalidad histórica

Central: Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores, le dijo Jorge Almirón a La Capital

Central: "Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores", le dijo Jorge Almirón a La Capital

Newells vs Platense: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Platense: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Policiales
Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

La Ciudad
El precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo por la guerra en Irán
La Ciudad

El precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo por la guerra en Irán

Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up

Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El gobierno dijo que repatrió a 250 argentinos varados en Emiratos Árabes
Política

El gobierno dijo que repatrió a 250 argentinos varados en Emiratos Árabes

Más de 1.200 familias resguardan sus viviendas con el plan Protege tu Casa
La Región

Más de 1.200 familias resguardan sus viviendas con el plan Protege tu Casa

Arroyo Ludueña: piden inspecciones en cercanías de un barrio cerrado
La ciudad

Arroyo Ludueña: piden inspecciones en cercanías de un barrio cerrado

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir
Ovación

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir

Lula quiere prohibir las apuestas en línea en todo Brasil
Información General

Lula quiere prohibir las apuestas en línea en todo Brasil

Nueva búsqueda sin resultados del vuelo MH370 de Malaysia Airlines
Información General

Nueva búsqueda sin resultados del vuelo MH370 de Malaysia Airlines

Con gran adhesión, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera
La Ciudad

Con gran adhesión, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera

Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo
Ovación

Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos
Policiales

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte
Política

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste
Policiales

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Se registró un sismo de magnitud 5 en La Rioja y Córdoba
Información general

Se registró un sismo de magnitud 5 en La Rioja y Córdoba

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario
La Ciudad

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Descarriló un tren de carga en el ingreso a la ciudad de San Lorenzo
La Región

Descarriló un tren de carga en el ingreso a la ciudad de San Lorenzo

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial
La Ciudad

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de extrema dureza
El Mundo

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de "extrema dureza"

Milei participa de la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump
Política

Milei participa de la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente
La Ciudad

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente