Un exdirectivo de Central hizo una fuerte defensa de Tapia: "No entiendo las cosas que le arman"

Ricardo Carloni ponderó la tarea que lleva adelante el presidente de la AFA en el medio de una ola de denuncias que recaen sobre su figura. "Yo lo amo a Chiqui, es crack", agregó

Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), debe presentarse el jueves a declaración indagatoria ante la Justicia por una causa de presunta evasión fiscal y retención indebida de aportes. En el medio de todo esto y después de haber postergado su presentación por una semana, Chiqui estuvo el fin de semana en Córdoba , donde hizo algunos anuncios de cara al futuro del fútbol y también recibió el apoyo de miles de dirigentes. A esta tendencia de los últimos días se sumó el exdirigente de Central , Ricardo Carloni, quien también ratificó su respaldo al mandamás afista: “Yo lo amo al Chiqui, es crack".

Si bien Carloni no participa de la vida dirigencial de Central, sí conserva una estrecha relación con Tapia y el tesoreso, Pablo Toviggino , con quienes alimentó un estrecho vínculo durante años y que se mantiene latente. Tan es así que el exdirectivo Auriazul no tuvo empacho en expresar su publicamente lo que siente por los dirigentes que están en boca de todos y que en los próximos días deben presentarse ante la Justicia a declarar.

"Yo no puedo entender las cosas que les arman y cómo se mantienen. Soy amigo de Chiqui, de Toviggino y de toda la gente de la AFA. A mí no me consta nada de las denuncias", aseguró Carloni en una entrevista con "De leprosos y canallas". Y agregó: "No he visto otro dirigente con la capacidad y el desarrollo humano que tiene. Vos tenés un problema y Chiqui te escucha. Èl fue el promotor de Scaloni y el que logró todos los títulos con la selección".

El exdirigente Canalla mantiene su respaldo inalterable hacia Tapia y compañía, y más allá de sus dichos aclaró que "no soy mamador (sic) de Chiqui ni nada que se le parezca. Lo defiendo desde el primer día. Cuando asumió no había para pagar la luz. Hoy, por ejemplo, la AFA tiene un predio Lionel Messi a nivel europeo".

Encuentro de dirigentes, apoyo y chicanas

El sábado Tapia dio su presente en el tercer encuentro de dirigentes del consejo federal del fútbol argentino que se llevó a cabo en Córdoba. Fue una jornada que reunió a más de 4.000 dirigentes provenientes de unas 233 ligas y federaciones que representan a cerca de 5.000 clubes de todo el país. En el mismo tuvo el respaldo absoluto, incluso con la presencia en primera fila del histórico presidente de la Asociación Rosarina de Fútbol, Mario Oscar Giammaría.

Chiqui habló y fue ovacionado por los presentes y al final de la misma entregó respuestas ante las consultas que recibió de algunos medios. Una de ellas sobre la decisión que tomó la entidad Millonaria de no estar en el comité ejecutivo. “Cuando nosotros asumimos, River no estaba en el comité. Ni River ni San Lorenzo. Había cinco equipos que no formaban parte”, señaló mientras se sacaba fotos con algunos fanáticos.

Al ser consultado sobre la chance de que más entidades se sumen a la cruzada a la que se incorporó River, Tapia respondió con cierta ironía y restándole importancia a la situación: “Ah, ¿son más? No sabía?”.