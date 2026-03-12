Todo el gobierno salió a respaldar a Adorni por el escándalo de sus viajes

El presidente, su hermana Karina y el resto del gabinete procuran blindar al exvocero. Dicen que es una operación armada por el kirchnerismo

El presidente Javier Milei y la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, junto a la plana mayor del gobierno, salieron este jueves a blindar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, frente al escándalo por el uso del avión oficial por parte de su esposa, Bettina Angeletti, quien viajó junto a la comitiva argentina a Nueva York, EEUU, pese a no ser funcionaria ni ocupar ningún cargo público.

Después del respaldo de todo el gobierno, Adorni usó las redes sociales para defenderse. Pero no hizo alusión a los viajes sino que pidió perdón por haber usado la palabra “deslomarse”.

En medio de las denuncias penales presentadas ante la Justicia por presunta malversación de fondos, el mandatario nacional publicó un mensaje en su cuenta de la red social X (ex-Twitter) en el que transmitió su apoyo al jefe de ministros. En unas pocas líneas, se refirió indirectamente al caso haciendo alusión al concepto económico de “costo marginal” y disparó contra quienes “no lo entienden” y, por lo tanto, “ensucian”.

Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser deslomarse. Somos humanos y cometemos errores. Detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo… https://t.co/Sh6Hm1DpGV

“Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido”, afirmó Milei sobre la inclusión de la mujer del jefe de Gabinete en la comitiva presidencial. “Como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan), entonces ensucian...”, continuó. Y cerró con una escueta señal de apoyo: “Ánimo, Manuel Adorni”.

Más temprano, la hermana del jefe del Estado expresó su “apoyo total e incondicional” al funcionario, con quien mantiene una relación de extrema confianza. En una suerte de devolución de favores al apoyo que Adorni le transmitió en medio de las acusaciones por el caso Andis, Karina Milei calificó las denuncias como “basura mediática”. Y sentenció: “Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”.

La presidenta de La Libertad Avanza (LLA) acompañó el mensaje con una imagen recordada de ambos durante el festejo del triunfo libertario en las elecciones legislativas porteñas. En ese entonces, Adorni encabezó la lista que logró desplazar al PRO del primer lugar por primera vez desde 2007.

El funcionario también recibió el respaldo del ministro de Economía, Luis Caputo, y de la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, mediante sendos retuits al posteo de El Jefe, Karina Milei.

La relación entre la exministra y la secretaria General de Presidencia no atraviesa su mejor momento. El vuelo propio que comenzó a tomar Bullrich tras la sanción de la reforma laboral encendió alarmas en el entorno de la hermana del mandatario. De fondo persiste el temor de que la senadora intente una postulación para la Jefatura de Gobierno porteña, un lugar que Karina tendría reservado para el exvocero.

Blindaje en las redes

En las últimas horas, frente a la espiralización de las críticas y las denuncias, la Casa Rosada salió a blindar al exvocero mediante la difusión de imágenes de varias reuniones encabezadas por el funcionario en el marco de Argentina Week, en Nueva York, para reforzar su protagonismo en la agenda económica del gobierno y exhibir gestión en medio del ruido político que generó el episodio.

También sentó posición el ministro del Interior, Diego Santilli. A través de un posteo en X, apuntó contra la oposición, denunció un intento de desestabilización y expresó su respaldo a Adorni. “No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con Adorni”, enfatizó.

La jefa de Capital Humano, Sandra Pettovello, se sumó a las muestras de apoyo al jefe de Gabinete. Publicó un mensaje con una foto junto al funcionario, acompañada de la frase: “¡Siempre juntos!”.

Denuncia penal

El jefe de Gabinete fue denunciado penalmente por el viaje de su esposa junto a la comitiva oficial a Nueva York.

Una presentación fue realizada por Marcela Pagano por presunto peculado, defraudación, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. La diputada le reclamó al presidente que le pida la renuncia al exvocero. El abogado Gregorio Dalbón también llevó un escrito ante la Justicia por malversación de fondos.

La presencia de su pareja en la delegación generó cuestionamientos desde sectores de la oposición y también comentarios incómodos dentro del propio oficialismo, en un momento en que el gobierno busca sostener un discurso de austeridad en el manejo de los recursos del Estado.