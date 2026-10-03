La AFA dio la primera explicación oficial sobre la demora de Burkina Faso rumbo a Argentina

La entidad difundió un comunicado de Jairo Pachon, el empresario que organizó el amistoso de la selección nacional con el conjunto africano

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó este sábado el primer comunicado oficial sobre las demoras en el viaje de la delegación de Burkina Faso para disputar al amistoso con la selección nacional en la cancha de River. Los organizadores no sólo se refirieron a los problemas con el avión, sino también a la ausencia imprevista de jugadores .

El mensaje firmado por el empresario Jairo Pachon confirma que la delegación africana no pudo trasladarse el último miércoles debido a una falla en el avión. Después, los organizadores del encuentro se enteraron de que muchos convocados en la lista inicial no querían ir a Buenos Aires .

La Federación de Fútbol de Burkina Faso y su gobierno nacional pasaron 24 horas coordinando reuniones con los jugadores para convencerlos y no lo lograron . Ante esta negativa, las autoridades decidieron reemplazar a quienes desistieron de enfrentar a los actuales subcampeones del mundo en el estadio MAS Monumental.

Luego de una jornada de negociación infructuosa, los nuevos deportistas citados tuvieron que ir desde su país hasta Marruecos. El grupo se completó en Casablanca para abordar un nuevo vuelo hacia Buenos Aires , donde este sábado a la tarde se esperaba su arribo, a pocas horas del inicio del cotejo.

En cuanto al plan de viaje original, Pachon precisó que el servicio chárter se canceló cuando toda la delegación ya estaba lista para embarcar en el aeropuerto. En ese momento, los africanos recibieron aviso sobre la revisión de una falla técnica y la empresa concluyó que la aeronave no podía despegar en esas condiciones.

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El titular de la empresa Eurodata Sport Ltd sostuvo que el vuelo fue cancelado por la firma de transporte aéreo que habían contratado originalmente. La demora posterior se debió a que buena parte de los jugadores ya no querían ir a la Argentina debido al "desgaste y cansancio acumulados".

"Deseo destacar el compromiso y la dedicación de la federación y del gobierno de Burkina Faso. Frente a una situación extraordinaria, trabajaron para ofrecer una solución que permitiera mantener la representación de su país en este encuentro y preservar una oportunidad deportiva de gran importancia para sus futbolistas", manifestó el agente FIFA en el comunicado. A continuación, expresó: "Han sido jornadas de trabajo intenso y noches de muy poco descanso. En este proceso hemos contado con el apoyo de la AFA y de las autoridades del gobierno argentino, cuya colaboración fue fundamental para gestionar los visados de la delegación inicialmente prevista y, posteriormente, tramitar con urgencia los correspondientes a los jugadores convocados como reemplazos".