La Capital | Ovación | Burkina Faso

La AFA dio la primera explicación oficial sobre la demora de Burkina Faso rumbo a Argentina

La entidad difundió un comunicado de Jairo Pachon, el empresario que organizó el amistoso de la selección nacional con el conjunto africano

3 de octubre 2026 · 13:14hs
Google Seguir a La Capital en Google
Burkina Faso y Benín empataron 1 a 1 la semana anterior.

Foto: Instagram/@lesetalonsduburkinafaso.

Burkina Faso y Benín empataron 1 a 1 la semana anterior.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó este sábado el primer comunicado oficial sobre las demoras en el viaje de la delegación de Burkina Faso para disputar al amistoso con la selección nacional en la cancha de River. Los organizadores no sólo se refirieron a los problemas con el avión, sino también a la ausencia imprevista de jugadores.

El mensaje firmado por el empresario Jairo Pachon confirma que la delegación africana no pudo trasladarse el último miércoles debido a una falla en el avión. Después, los organizadores del encuentro se enteraron de que muchos convocados en la lista inicial no querían ir a Buenos Aires.

La Federación de Fútbol de Burkina Faso y su gobierno nacional pasaron 24 horas coordinando reuniones con los jugadores para convencerlos y no lo lograron. Ante esta negativa, las autoridades decidieron reemplazar a quienes desistieron de enfrentar a los actuales subcampeones del mundo en el estadio MAS Monumental.

¿Qué pasó con el viaje de la selección de Burkina Faso?

Luego de una jornada de negociación infructuosa, los nuevos deportistas citados tuvieron que ir desde su país hasta Marruecos. El grupo se completó en Casablanca para abordar un nuevo vuelo hacia Buenos Aires, donde este sábado a la tarde se esperaba su arribo, a pocas horas del inicio del cotejo.

En cuanto al plan de viaje original, Pachon precisó que el servicio chárter se canceló cuando toda la delegación ya estaba lista para embarcar en el aeropuerto. En ese momento, los africanos recibieron aviso sobre la revisión de una falla técnica y la empresa concluyó que la aeronave no podía despegar en esas condiciones.

>> Leer más: El cambio en la camiseta de la selección argentina que pasó casi desapercibido

El titular de la empresa Eurodata Sport Ltd sostuvo que el vuelo fue cancelado por la firma de transporte aéreo que habían contratado originalmente. La demora posterior se debió a que buena parte de los jugadores ya no querían ir a la Argentina debido al "desgaste y cansancio acumulados".

"Deseo destacar el compromiso y la dedicación de la federación y del gobierno de Burkina Faso. Frente a una situación extraordinaria, trabajaron para ofrecer una solución que permitiera mantener la representación de su país en este encuentro y preservar una oportunidad deportiva de gran importancia para sus futbolistas", manifestó el agente FIFA en el comunicado. A continuación, expresó: "Han sido jornadas de trabajo intenso y noches de muy poco descanso. En este proceso hemos contado con el apoyo de la AFA y de las autoridades del gobierno argentino, cuya colaboración fue fundamental para gestionar los visados de la delegación inicialmente prevista y, posteriormente, tramitar con urgencia los correspondientes a los jugadores convocados como reemplazos".

Noticias relacionadas
Newells recibirá a Lanús por la 11ª fecha del torneo Clausura 2026.

Newell's vs. Lanús por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Plaza va por un resultado que le permita ya asegurar la permanencia.

Rugby: Atlético del Rosario juega un partido clave para asentarse en primera

El festejo del equipo de Fisherton tras la gran victoria sobre Duendes en semis.

Rugby: Jockey va por el título del Torneo del Interior en Córdoba ante el duro Tala

El gol de Soñora permitió igualar con Vélez y extender la racha invicta de Newell’s de local en el torneo. Ahora, quiere continuarla ante el Granate.

Newell's y un duelo clave ante un rival directo que le puede dar un bonus extra

Ver comentarios

Las más leídas

La otra Dolly: tres nuevos casos de una partera de barrio Parque que escapa de la Justicia

La otra Dolly: tres nuevos casos de una partera de barrio Parque que escapa de la Justicia

Altas y bajas en el plantel de Newells convocado por Kudelka para el partido con Lanús

Altas y bajas en el plantel de Newell's convocado por Kudelka para el partido con Lanús

La historia del goleador de Newells: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

Central, otra vez frente a dos partidos en los que el margen de error es prácticamente cero

Central, otra vez frente a dos partidos en los que el margen de error es prácticamente cero

Lo último

Newells vs. Lanús por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Newell's vs. Lanús por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Rugby: Atlético del Rosario juega un partido clave para asentarse en primera

Rugby: Atlético del Rosario juega un partido clave para asentarse en primera

Rugby: Jockey va por el título del Torneo del Interior en Córdoba ante el duro Tala

Rugby: Jockey va por el título del Torneo del Interior en Córdoba ante el duro Tala

Narcotráfico y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo

Fuerzas de seguridad federales y provinciales coordinaron 13 allanamientos en el área que va desde San Lorenzo hasta Villa Constitución

Narcotráfico y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo
Efecto dominó: preocupa el cierre de comercios de cercanía por la caída del consumo

Por Matías Petisce
La Ciudad

Efecto dominó: preocupa el cierre de comercios de cercanía por la caída del consumo

Subasta de bienes incautados: Santa Fe se abre camino para superar la convocatoria anterior
La Ciudad

Subasta de bienes incautados: Santa Fe se abre camino para superar la convocatoria anterior

La AFA dio la primera explicación oficial sobre la demora de Burkina Faso rumbo a Argentina
Ovación

La AFA dio la primera explicación oficial sobre la demora de Burkina Faso rumbo a Argentina

Crimen en el barrio Toba: mataron a un joven paraguayo en una canchita de fútbol
Policiales

Crimen en el barrio Toba: mataron a un joven paraguayo en una canchita de fútbol

Retirarán los nidos del cableado aéreo en desuso
La Ciudad

Retirarán los "nidos" del cableado aéreo en desuso

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La otra Dolly: tres nuevos casos de una partera de barrio Parque que escapa de la Justicia

La otra Dolly: tres nuevos casos de una partera de barrio Parque que escapa de la Justicia

Altas y bajas en el plantel de Newells convocado por Kudelka para el partido con Lanús

Altas y bajas en el plantel de Newell's convocado por Kudelka para el partido con Lanús

La historia del goleador de Newells: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

Central, otra vez frente a dos partidos en los que el margen de error es prácticamente cero

Central, otra vez frente a dos partidos en los que el margen de error es prácticamente cero

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario tras casi ocho meses sin cambios

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario tras casi ocho meses sin cambios

Ovación
Rugby: Atlético del Rosario juega un partido clave para asentarse en primera
Ovación

Rugby: Atlético del Rosario juega un partido clave para asentarse en primera

Rugby: Atlético del Rosario juega un partido clave para asentarse en primera

Rugby: Atlético del Rosario juega un partido clave para asentarse en primera

Rugby: Jockey va por el título del Torneo del Interior en Córdoba ante el duro Tala

Rugby: Jockey va por el título del Torneo del Interior en Córdoba ante el duro Tala

Newells y un duelo clave ante un rival directo que le puede dar un bonus extra

Newell's y un duelo clave ante un rival directo que le puede dar un bonus extra

Policiales
Narcotráfico y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo
Policiales

Narcotráfico y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo

Crimen en el barrio Toba: mataron a un joven paraguayo en una canchita de fútbol

Crimen en el barrio Toba: mataron a un joven paraguayo en una canchita de fútbol

Andino: Prefectura detuvo a cinco personas y secuestró drogas, armas y dinero

Andino: Prefectura detuvo a cinco personas y secuestró drogas, armas y dinero

Ofrecen recompensa de $16 millones para esclarecer el asesinato de una mujer en zona oeste

Ofrecen recompensa de $16 millones para esclarecer el asesinato de una mujer en zona oeste

La Ciudad
Efecto dominó: preocupa el cierre de comercios de cercanía por la caída del consumo

Por Matías Petisce
La Ciudad

Efecto dominó: preocupa el cierre de comercios de cercanía por la caída del consumo

Subasta de bienes incautados: Santa Fe se abre camino para superar la convocatoria anterior

Subasta de bienes incautados: Santa Fe se abre camino para superar la convocatoria anterior

Retirarán los nidos del cableado aéreo en desuso

Retirarán los "nidos" del cableado aéreo en desuso

El tiempo en Rosario: sábado con tormentas y un cielo que se va a despejar al final del día

El tiempo en Rosario: sábado con tormentas y un cielo que se va a despejar al final del día

Presupuesto 2027: las universidades reclaman que se cumpla la ley de financiamiento
Política

Presupuesto 2027: las universidades reclaman que se cumpla la ley de financiamiento

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación
La ciudad

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

Roldán presentó a los vecinos el proyecto de una rotonda en rutas 9 y A012
La Región

Roldán presentó a los vecinos el proyecto de una rotonda en rutas 9 y A012

Aumentan la recompensa para esclarecer la muerte de un jugador de voley de Central Córdoba
Policiales

Aumentan la recompensa para esclarecer la muerte de un jugador de voley de Central Córdoba

Los bancos cerrarán  durante cinco días consecutivos en noviembre
Información General

Los bancos cerrarán  durante cinco días consecutivos en noviembre

Fin de semana inestable en Rosario: cuándo llegan las lluvias y las tormentas
La Ciudad

Fin de semana inestable en Rosario: cuándo llegan las lluvias y las tormentas

Romina Diez repasó la gestión Milei y recordó el punto de partida: Argentina venía de 211% de inflación
Política

Romina Diez repasó la gestión Milei y recordó el punto de partida: "Argentina venía de 211% de inflación"

Messi llegó bien temprano al aeropuerto de Fisherton y ya está en Funes
Ovación

Messi llegó bien temprano al aeropuerto de Fisherton y ya está en Funes

Confirmaron la tercera muerte por la explosión en la planta de Albardón Bio
La Región

Confirmaron la tercera muerte por la explosión en la planta de Albardón Bio

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria
La Ciudad

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Dueños de licencias afirman que la legalización de Uber perjudicará a mil choferes de taxis
La Ciudad

Dueños de licencias afirman que la legalización de Uber perjudicará a mil choferes de taxis

Octubre Rosa: Rosario ofrecerá 1.200 mamografías gratuitas durante todo el mes
La Ciudad

Octubre Rosa: Rosario ofrecerá 1.200 mamografías gratuitas durante todo el mes

Emiliano Sala, siempre presente: un club santafesino lanzó una camiseta en su honor

Por Luis Castro
Ovación

Emiliano Sala, siempre presente: un club santafesino lanzó una camiseta en su honor

En un clima de fiesta se realizó el vuelo inaugural directo de Rosario a Madrid
La Ciudad

En un clima de fiesta se realizó el vuelo inaugural directo de Rosario a Madrid

Combustibles: estaciones de servicio deberán exhibir cómo se compone el precio
La Ciudad

Combustibles: estaciones de servicio deberán exhibir cómo se compone el precio