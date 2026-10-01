El cambio en la camiseta de la selección argentina que pasó casi desapercibido

El equipo de Lionel Scaloni goleó a Bolivia en Córdoba, pero tuvo que ajustar un importante elemento en su camiseta tras caer en la final del Mundial 2026

La selección argentina volvió a las canchas este miércoles con una contundente goleada 4 a 0 ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con Lionel Scaloni en el banco y nuevas caras que prometen una importante renovación en el plantel , pero también con un detalle en su camiseta que pasó desapercibido para muchos .

En su primer partido luego del Mundial 2026, donde la Albiceleste cayó 1 a 0 frente a España en la final y perdió la credencial de campeón del mundo, la AFA debió realizar un ajuste en el centro de su camiseta , donde lucía el parche dorado de la Fifa por su consagración en Qatar 2022 .

Al dejar atrás la insignia dorada que portó durante los últimos cuatro años, la selección argentina reemplazó dicho emblema con el parche de campeón de la Copa América 2024 , con una estética muy similar al de la Copa del Mundo.

El cambio en el distintivo que ocupaba el centro del pecho de la camiseta albiceleste se debe a que España pasó a ser la vigente campeona del mundo , por lo que el protocolo de la Fifa marca que es la única selección que puede portar el parche dorado con el logo de la Copa del Mundo .

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De igual manera, Argentina es la vigente bicampeona de América, tras su consagración en Estados Unidos en julio de 2024, cuando le ganó 1 a 0 a Colombia en Miami con el gol de Lautaro Martínez en el tiempo suplementario.

Por eso, al menos hasta la edición que está prevista para disputarse en 2028, la selección argentina llevará el parche de campeón de la Copa América en el centro del pecho en su camiseta, tal como lo hizo en el mismo torneo en 2024 por también haber sido ganador de este título en 2021 en Brasil.