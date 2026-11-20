El hijo de la dueña del perrito que murió contó que su mamá "sufrió una crisis" por la impotencia de no poder salvar a su mascota

La Policía de Santa Fe se llevó tres perros pitbull el jueves 19 de noviembre de 2026 tras el ataque a un caniche en Mitre al 1500.

"Gracias a Dios y a los vecinos, que se portaron muy bien con ella, mi mamá está sobrellevando esto dentro de todo bien, pero no será fácil para ella porque sufrió una crisis muy grande ", contó Diego Llompart, el hijo de la dueña del perro caniche que murió por el feroz ataque de tres pitbulls el jueves a la tarde en Mitre al 1500.

El hombre no ocultó su bronca al enterarse esta mañana que el propietario de los tres perros que mataron a la mascota de su mamá ya había cumplido con los trámites judiciales de rigor y enfrentará en libertad las consecuencias de su negligencia en la tenencia de canes potencialmente peligrosos.

Llompart dijo que le parecía injusto que el peso de la ley no caiga con mayor contundencia sobre el dueño de los canes que provocaron un dramático hecho en pleno centro de Rosario. "Mi mamá sufrió una crisis de llanto porque los pitbulls agarraron al caniche y ella no pudo hacer nada", subrayó.

En declaraciones a La Red Rosario, el hombre reconstruyó lo ocurrido en base al testimonio que le brindó su mamá. "Ella venía caminando con el perro rumbo a su casa por Mitre al 1500. Cuando pasó por adelante de la casa donde estaban los pitbulls, los animales se escaparon , salieron a la calle y los tres, como si cazaran en manada, lo agarraron al caniche y lo mataron. Atacó un pitbull y lo siguieron los otros dos" , describió Diego.

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Después agregó que al perro de su mamá lo llevaron hasta un veterinario que está en la misma zona, al que le agradeció porque no cobró nada por atender, pero no se lo pudo salvar.

"Lo que pasó ayer no se lo deseo a nadie. El dueño de los pitbulls tendría que estar preso. Los animales no tienen la culpa. El dueño los tiene que disciplinar y cuidar, y ya tiene denuncias por ataques anteriores. Sus perros ya mataron a la mascota de mi mamá y también atacaron a otros perros y a un par de personas. No puede estar más en el barrio", afirmó.

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Llompart añadió que está en vigencia una ordenanza que regula la tenencia de perros de razas potencialmente peligrosas. "Supuestamente tienen que tener bozal, un chip de identificación para que estén registrados. Pero lamentablemente no se cumple o no se controla y así pasan las cosas. Esta persona tiene varias denuncias por ataques de sus perros. Y uno va y le dice algo, y él hace como si nada pasara y dice que no tiene la culpa. Anoche, cuando fui a pedirle explicaciones, en ningún momento admitió el error de que se le escaparon los perros. Negó todo. Fue un muy soberbio, no se hizo cargo de nada".