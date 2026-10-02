La Capital | Ovación | Argentina

Corre riesgo de no jugarse el partido entre Argentina y Burkina Faso, antes de la despedida de Messi

La selección africana todavía no llegó al país y hay mucha incertidumbre en torno a la realización del partido, programado para el sábado a las 21.

2 de octubre 2026 · 14:50hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los jugadores de Burkina Faso están varados en Marruecos y el partido con Argentina corre riesgo de no jugarse.

Los jugadores de Burkina Faso están varados en Marruecos y el partido con Argentina corre riesgo de no jugarse.

Argentina enfrentará este sábado a Burkina Faso en el Monumental, en el segundo amistoso de la selección dentro de la fecha Fifa que termina el 6 de octubre. Sin embargo, la realización del partido está en peligro por un motivo más que inesperado.

Es que el plantel de Burkina Faso todavía no viajó desde África a Argentina, lo cual pone en duda que el partido pueda jugarse como estaba previsto.

El plantel y cuerpo técnico de Burkina Faso tenían que abordar un vuelo en Marruecos para trasladarse hasta el país, pero según informa el diario Infobae eso todavía no ocurrió.

Originalmente, estaba previsto que el seleccionado del país africano llegara a Argentina el martes pasado, aunque este viernes a la tarde el arribo a Ezeiza aún no se había producido.

Argentina y Burkina Faso deben enfrentarse este sábado a las 21 en el Monumental. En el primer partido de la fecha Fifa, la selección de Lionel Scaloni goleó 4 a 0 a Bolivia. El tercero será el más emotivo: se jugará el martes y ese día será la despedida oficial de Lionel Messi de la selección argentina.

Leer más: Llegó el primer adelanto de la nueva serie animada de Messi que se estrenará en Disney+

Qué dijo la Federación de Burkina Faso

La Federación de Fútbol de Burkina Faso (FBF) emitió un comunicado pasado el mediodía del viernes en Argentina en el que explica que el vuelo fue cancelado sin previo aviso por la empresa que fletó el avión. El vuelo estaba programado para el 30 de septiembre, pero nunca se realizó. El comunicado no explica la razón de la cancelación.

La Federación de fútbol del país africano agregó que el gobierno intentaron encontrar una solución para seguir viaje a Buenos Aires, pero que las limitaciones relacionadas con la duración del vuelo generaron dudas entre los jugadores.

El comunicado remarcó que la ministra de Deportes, Juventud y Empleo (Annick Pikbougoum Zingué Ouattara), el Presidente de la Federación de Fútbol de Burkina Faso (Oumarou Sawadogo) y el embajador de Burkina Faso en Marruecos (Mamadou Coulibaly) se “han comprometido personalmente a buscar una solución que permita resolver la situación para llegar a Buenos Aires lo antes posible y garantizar la participación de los Etalons en este encuentro internacional”.

Noticias relacionadas
La selección argentina disputará las Eliminatorias de Conmebol con su boleto al Mundial 2030 ya asegurado.

Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Lionel Messi utilizará una camiseta especial, de la marca propia del Diez.

Cuándo llega Messi al país para participar de su despedida en la selección

Aymeric Laporte, defensor de España, fue crítico de la selección argentina tras el Mundial.

Un campeón con España trató a la selección argentina de "antifútbol" tras el Mundial

La selección argentina goleó a Bolivia en Córdoba en su primer amistoso luego del Mundial.

El cambio en la camiseta de la selección argentina que pasó casi desapercibido

Ver comentarios

Las más leídas

Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Messi llegó bien temprano al aeropuerto de Fisherton y ya está en Funes

Messi llegó bien temprano al aeropuerto de Fisherton y ya está en Funes

Lo último

Qué ver en plataformas de streaming este fin de semana

Qué ver en plataformas de streaming este fin de semana

Allanaron dos domicilios en Rosario por mensajes antisemitas y secuestraron un arma

Allanaron dos domicilios en Rosario por mensajes antisemitas y secuestraron un arma

Anmat prohibió un producto médico que se comercializaba por Mercado Libre

Anmat prohibió un producto médico que se comercializaba por Mercado Libre

Allanaron dos domicilios en Rosario por mensajes antisemitas y secuestraron un arma

La investigación comenzó tras una denuncia de organizaciones de la comunidad judía. La Policía Federal identificó al acusado y encontró una pistola calibre 22, municiones y material antisemita y antisionista

Allanaron dos domicilios en Rosario por mensajes antisemitas y secuestraron un arma
Granizo en Funes: detectaron microplásticos y metales en muestras recolectadas
La Región

Granizo en Funes: detectaron microplásticos y metales en muestras recolectadas

Desbaratan una banda de ladrones que cometió varios robos en casas en Fisherton
Policiales

Desbaratan una banda de ladrones que cometió varios robos en casas en Fisherton

Feria del Libro de Rosario: Marcela Ternavasio dará el discurso de apertura
La Ciudad

Feria del Libro de Rosario: Marcela Ternavasio dará el discurso de apertura

Educación salió a defender la intervención en el Complejo Educativo Gurruchaga
La ciudad

Educación salió a defender la intervención en el Complejo Educativo Gurruchaga

Aumentan la recompensa para esclarecer la muerte de un jugador de voley de Central Córdoba
Policiales

Aumentan la recompensa para esclarecer la muerte de un jugador de voley de Central Córdoba

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Ya tiene fecha la subasta de un edificio céntrico decomisado tras una megaestafa inmobiliaria

Messi llegó bien temprano al aeropuerto de Fisherton y ya está en Funes

Messi llegó bien temprano al aeropuerto de Fisherton y ya está en Funes

La AFA suspendió a jugadores de Central y Estudiantes por los incidentes en la Supercopa Internacional

La AFA suspendió a jugadores de Central y Estudiantes por los incidentes en la Supercopa Internacional

Ovación
Corre riesgo de no jugarse el partido entre Argentina y Burkina Faso 

Corre riesgo de no jugarse el partido entre Argentina y Burkina Faso 

Corre riesgo de no jugarse el partido entre Argentina y Burkina Faso 

Corre riesgo de no jugarse el partido entre Argentina y Burkina Faso 

La AFA suspendió a jugadores de Central y Estudiantes por los incidentes en la Supercopa Internacional

La AFA suspendió a jugadores de Central y Estudiantes por los incidentes en la Supercopa Internacional

Mal se ausencias: todas las bajas que tendrá Central en otro partido clave por la acumulada

Mal se ausencias: todas las bajas que tendrá Central en otro partido clave por la acumulada

Policiales
Ofrecen recompensa de $16 millones para esclarecer el asesinato de una mujer en zona oeste
Policiales

Ofrecen recompensa de $16 millones para esclarecer el asesinato de una mujer en zona oeste

Allanaron dos domicilios en Rosario por mensajes antisemitas y secuestraron un arma

Allanaron dos domicilios en Rosario por mensajes antisemitas y secuestraron un arma

Villa Gobernador Gálvez: tres hombres detenidos por intentar usurpar una casa a los tiros

Villa Gobernador Gálvez: tres hombres detenidos por intentar usurpar una casa a los tiros

Desbaratan una banda de ladrones que cometió varios robos en casas en Fisherton

Desbaratan una banda de ladrones que cometió varios robos en casas en Fisherton

La Ciudad
Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario tras casi ocho meses sin cambios
La Ciudad

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario tras casi ocho meses sin cambios

Educación salió a defender la intervención en el Complejo Educativo Gurruchaga

Educación salió a defender la intervención en el Complejo Educativo Gurruchaga

Feria del Libro de Rosario: la programación completa, día por día

Feria del Libro de Rosario: la programación completa, día por día

Feria del Libro de Rosario: Marcela Ternavasio dará el discurso de apertura

Feria del Libro de Rosario: Marcela Ternavasio dará el discurso de apertura

En un clima de fiesta se realizó el vuelo inaugural directo de Rosario a Madrid
La Ciudad

En un clima de fiesta se realizó el vuelo inaugural directo de Rosario a Madrid

Combustibles: estaciones de servicio deberán exhibir cómo se compone el precio
La Ciudad

Combustibles: estaciones de servicio deberán exhibir cómo se compone el precio

Casa FOA llega a Rosario: las razones que llevaron a elegirla como nueva sede
La Ciudad

Casa FOA llega a Rosario: las razones que llevaron a elegirla como nueva sede

Santa Fe reclamó una nueva ley de biocombustibles para impulsar inversiones y agregar valor
Agro

Santa Fe reclamó una nueva ley de biocombustibles para impulsar inversiones y agregar valor

Vuelve Noche de Peatonales para el cierre de la Feria del Libro
La Ciudad

Vuelve Noche de Peatonales para el cierre de la Feria del Libro

Confirman el procesamiento de exdirectivos de Aguas por contaminar el río Paraná
La Ciudad

Confirman el procesamiento de exdirectivos de Aguas por contaminar el río Paraná

La otra faceta de Messi, el mejor de todos los tiempos: compró otro club y ya tiene tres
Ovación

La otra faceta de Messi, el mejor de todos los tiempos: compró otro club y ya tiene tres

El tiempo en Rosario: viernes con 21° y fuertes ráfagas para cerrar con chaparrones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con 21° y fuertes ráfagas para cerrar con chaparrones

La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos sobre el Paraná
La Ciudad

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos sobre el Paraná

El cambio en la camiseta de la selección argentina que pasó casi desapercibido
Ovación

El cambio en la camiseta de la selección argentina que pasó casi desapercibido

Una persona asesinada declaró con un video de IA y la Justicia anuló la condena
Información General

Una persona asesinada "declaró" con un video de IA y la Justicia anuló la condena

Fallaron dos veces en la ejecución de una mujer en Tennessee: quedó internada
Información General

Fallaron dos veces en la ejecución de una mujer en Tennessee: quedó internada

Allanamiento en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina
La Ciudad

Allanamiento en Rosario por presunto ejercicio ilegal de la medicina

Ordenan indagar a la partera Dolly por otra presunta sustracción de identidad
La Ciudad

Ordenan indagar a la partera Dolly por otra presunta sustracción de identidad

Llega a Rosario Danzar por la paz, la gala solidaria a beneficio de Unicef
La Ciudad

Llega a Rosario "Danzar por la paz", la gala solidaria a beneficio de Unicef

Barrio Ludueña: derribaron dos búnkeres que regenteaba la banda de Fran Riquelme
Policiales

Barrio Ludueña: derribaron dos búnkeres que regenteaba la banda de Fran Riquelme

El gas sube 1 % en octubre, pero la quita de zona fría anticipa un impacto mayor
Economía

El gas sube 1 % en octubre, pero la quita de zona fría anticipa un impacto mayor

Maxi Rodríguez pidió respeto tras los disturbios en Newells
Ovación

Maxi Rodríguez pidió "respeto" tras los disturbios en Newell's

Arca reglamentó el fondo para indemnizaciones: regirá desde noviembre
Economía

Arca reglamentó el fondo para indemnizaciones: regirá desde noviembre