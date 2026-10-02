Corre riesgo de no jugarse el partido entre Argentina y Burkina Faso, antes de la despedida de Messi

La selección africana todavía no llegó al país y hay mucha incertidumbre en torno a la realización del partido, programado para el sábado a las 21.

Los jugadores de Burkina Faso están varados en Marruecos y el partido con Argentina corre riesgo de no jugarse.

Argentina enfrentará este sábado a Burkina Faso en el Monumental, en el segundo amistoso de la selección dentro de la fecha Fifa que termina el 6 de octubre. Sin embargo, la realización del partido está en peligro por un motivo más que inesperado.

Es que el plantel de Burkina Faso todavía no viajó desde África a Argentina, lo cual pone en duda que el partido pueda jugarse como estaba previsto.

El plantel y cuerpo técnico de Burkina Faso tenían que abordar un vuelo en Marruecos para trasladarse hasta el país, pero según informa el diario Infobae eso todavía no ocurrió.

Originalmente, estaba previsto que el seleccionado del país africano llegara a Argentina el martes pasado, aunque este viernes a la tarde el arribo a Ezeiza aún no se había producido.

Argentina y Burkina Faso deben enfrentarse este sábado a las 21 en el Monumental. En el primer partido de la fecha Fifa, la selección de Lionel Scaloni goleó 4 a 0 a Bolivia. El tercero será el más emotivo: se jugará el martes y ese día será la despedida oficial de Lionel Messi de la selección argentina.

Leer más: Llegó el primer adelanto de la nueva serie animada de Messi que se estrenará en Disney+

Qué dijo la Federación de Burkina Faso

La Federación de Fútbol de Burkina Faso (FBF) emitió un comunicado pasado el mediodía del viernes en Argentina en el que explica que el vuelo fue cancelado sin previo aviso por la empresa que fletó el avión. El vuelo estaba programado para el 30 de septiembre, pero nunca se realizó. El comunicado no explica la razón de la cancelación.

La Federación de fútbol del país africano agregó que el gobierno intentaron encontrar una solución para seguir viaje a Buenos Aires, pero que las limitaciones relacionadas con la duración del vuelo generaron dudas entre los jugadores.

El comunicado remarcó que la ministra de Deportes, Juventud y Empleo (Annick Pikbougoum Zingué Ouattara), el Presidente de la Federación de Fútbol de Burkina Faso (Oumarou Sawadogo) y el embajador de Burkina Faso en Marruecos (Mamadou Coulibaly) se “han comprometido personalmente a buscar una solución que permita resolver la situación para llegar a Buenos Aires lo antes posible y garantizar la participación de los Etalons en este encuentro internacional”.