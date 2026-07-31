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Fue tenista y top cinco del mundo, ganó un Grand Slam y va por la presidencia de un grande del fútbol

Un sondeo reciente mostró que podría imponerse al candidato del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia

31 de julio 2026 · 17:28hs
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Gastón Gaudio

Gastón Gaudio, de tenista top cinco del mundo a candidato a presidente de Independiente.

En 2004 ganó un torneo de Grand Slam y al año siguiente alcanzó su mejor posición en el ranking mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales. Además, tenía el mejor revés de su época y dio la sensación de que podría haber llegado más lejos.

Gastón Gaudio, que de él se trata, está en el lote de mejores tenistas argentinos de todos los tiempos. Aunque nunca fue el mejor, su talento lo puso en un lugar entre los más destacados de ese deporte en el país a nivel internacional.

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Hincha de Independiente

Gaudio es hincha de Independiente y este jueves vio en vivo en Avellaneda el partido en el que el Rojo venció por 1 a 0 a Newell's. Pero el extenista no estuvo en el estadio Libertadores de América como un hincha más, ya que en poco tiempo oficializará su candidatura a presidente del club de sus amores.

Las elecciones en Independiente serán en diciembre, aunque la fecha aún no está confirmada. Según la agencia Noticias Argentinas, Gaudio encabezará la lista "Gente de Independiente" y competirá con Luciano Nakis, al parecer el hombre bendecido por el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, para conducir al Rojo.

Estuvo en el partido ante Newell's

Gaudio vio el partido contra Newell's en el palco de Rodrigo Gadano, un allegado al ministro de Justicia de la Nación, Bautista Mahiques, y principal referente de "Gente de Independiente".

El ex tenista tiene desde hace tiempo intenciones de sumarse a la política de Independiente y en las últimas semanas coqueteó con varios sectores, pero finalmente se inclinó por sumarse a esta agrupación.

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Según NA, un sondeo reciente entre hinchas del Rojo dio como resultado que Gaudio le ganaría las elecciones a Nakis, quien se hizo conocido por la famosa foto en la que se lo veía secandole la nunca al Chiqui Tapia en el Mundial de Qatar 2022.

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