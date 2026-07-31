La Capital | Ovación | Mundial 2030

¿Profecía?: Argentina le ganará la final del Mundial 2030 a Brasil y sumará su cuarta estrella

Así lo predijo una supercomputadora al simular el torneo sin la participación de las selecciones europeas

31 de julio 2026 · 15:08hs
Google Seguir a La Capital en Google
Argentina y Brasil jugaron la final de la Copa América 2021 en el Maracaná y el equipo de Lionel Scaloni se quedó con el título.

Argentina y Brasil jugaron la final de la Copa América 2021 en el Maracaná y el equipo de Lionel Scaloni se quedó con el título.

Las selecciones de Argentina y Brasil jugarán la final del Mundial 2030 y el equipo nacional se quedará con el título del certamen. Así lo predijo una supercomputadora que simuló la disputa del torneo sin la presencia de los equipos europeos.

El simulacro se hizo a partir de la decisión de la Uefa de no participar del Mundial si prospera la propuesta del presidente de la Fifa, Gianni Infantino, de vender acciones del próximo campeonato mundial a manos privadas.

Leer más: En Newell's, Mazzanti quedó entre algodones pero creen que podría jugar el domingo ante Boca

Contra una idea del presidente de la Fifa

El dato sobre la predicción de la supercomputadora fue publicado este viernes por el diario británico The Sun, que está en medio de una campaña contra la propuesta de Infantino. Ya se sabe que los países británicos se plegarán a la negativa de la Uefa de participar de un mundial si la Fifa vende acciones del torneo.

De acuerdo a la supercomputadora, Argentina y Brasil llegarán a la final del Mundial 2023 y la selección nacional la ganará, con lo que sumará así su cuarta estrella en Copas del Mundo.

Según esta predicción, Argentina vencerá en 16avos de final a Costa de Marfil, en octavos a México, en cuartos a Marruecos y en semifinales a Uruguay.

Infantino no da el brazo a torcer

La Fifa prometió seguir adelante con sus planes para vender acciones de la Copa del Mundo a pesar de la fuerte reacción negativa que enfrenta en todo el mundo.

Los dirigentes de la Concacaf y de la Confederación Asiática de Fútbol se han unido a la UEFA para criticar duramente la descabellada propuesta.

Noticias relacionadas
Boca avanzó en la Copa Sudamericana y enfrentará a Newells este domingo.

Boca viajará directo de Chile a Rosario para visitar a Newell's y entrenará en el predio de Central

Tobías Andrada, surgido de Vélez, será el séptimo refuerzo de River.

River abrochó a su séptimo refuerzo antes de recibir a Central el próximo domingo

Walter Mazzanti tratará de llegar al partido de Newells contra Boca, el domingo en el Coloso.

En Newell's, Mazzanti quedó entre algodones pero creen que podría jugar el domingo ante Boca

Faustino Oro encabezará un evento de ajedrez en Rosario junto a más de 300 jóvenes.

Faustino Oro protagonizará una jornada de ajedrez en Rosario, camino a los Juegos Suramericanos

Ver comentarios

Las más leídas

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas

EPE: tiran un depósito para levantar una estación transformadora 

EPE: tiran un depósito para levantar una estación transformadora 

El pornógrafo que nadie detectó durante 40 años en Ovidio Lagos y San Lorenzo

El pornógrafo que nadie detectó durante 40 años en Ovidio Lagos y San Lorenzo

Lo último

Tormentas en la región: un tornado provocó temor cerca de Rosario

Tormentas en la región: un tornado provocó temor cerca de Rosario

Fue tenista y top cinco del mundo, ganó un Grand Slam y va por la presidencia de un grande del fútbol

Fue tenista y top cinco del mundo, ganó un Grand Slam y va por la presidencia de un grande del fútbol

Anses: cómo registrar el detalle de los aportes realizados

Anses: cómo registrar el detalle de los aportes realizados

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística

La investigación se abrió tras una denuncia de trabajadores y exempleados por desvío de fondos y vaciamiento de activos fijos
Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística
Tormentas en la región: un tornado provocó temor cerca de Rosario
La Región

Tormentas en la región: un tornado provocó temor cerca de Rosario

Milei: Los goles de Maradona no nos devolvieron las islas Malvinas
Política

Milei: "Los goles de Maradona no nos devolvieron las islas Malvinas"

Cambia el transporte entre Rosario y Santa Fe por la ruta 11: más frecuencias y un solo boleto
La Región

Cambia el transporte entre Rosario y Santa Fe por la ruta 11: más frecuencias y un solo boleto

El gobierno busca sancionar la reforma del Central a fines de agosto
Política

El gobierno busca sancionar la reforma del Central a fines de agosto

La familia de Ivana Garcilazo no realizará ningún reclamo a Central
Policiales

La familia de Ivana Garcilazo no realizará ningún reclamo a Central

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas

EPE: tiran un depósito para levantar una estación transformadora 

EPE: tiran un depósito para levantar una estación transformadora 

El pornógrafo que nadie detectó durante 40 años en Ovidio Lagos y San Lorenzo

El pornógrafo que nadie detectó durante 40 años en Ovidio Lagos y San Lorenzo

Alerta por tormentas fuertes: el pronóstico para este viernes en Rosario

Alerta por tormentas fuertes: el pronóstico para este viernes en Rosario

Ovación
La Copa no brilló, la canción viral de un español que en realidad es argentino

Por Luis Castro
Ovación

"La Copa no brilló", la canción viral de un "español" que en realidad es argentino

La Copa no brilló, la canción viral de un español que en realidad es argentino

"La Copa no brilló", la canción viral de un "español" que en realidad es argentino

Boca viajará directo de Chile a Rosario para visitar a Newells y entrenará en el predio de Central

Boca viajará directo de Chile a Rosario para visitar a Newell's y entrenará en el predio de Central

¿Profecía?: Argentina le ganará la final del Mundial 2030 a Brasil y sumará su cuarta estrella

¿Profecía?: Argentina le ganará la final del Mundial 2030 a Brasil y sumará su cuarta estrella

Policiales
Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística
Policiales

Cinco allanamientos por presunto vaciamiento de conocida empresa de logística

Paradero: buscan a un adolescente que falta de su casa de Santa Fe desde mediados de julio

Paradero: buscan a un adolescente que falta de su casa de Santa Fe desde mediados de julio

Condenan a 12 años de prisión por un homicidio en el barrio Santa Lucía

Condenan a 12 años de prisión por un homicidio en el barrio Santa Lucía

La familia de Ivana Garcilazo no realizará ningún reclamo a Central

La familia de Ivana Garcilazo no realizará ningún reclamo a Central

La Ciudad
Furor por las visitas guiadas al Palacio de los Leones: ya pasaron 1.300 personas
La Ciudad

Furor por las visitas guiadas al Palacio de los Leones: ya pasaron 1.300 personas

Trastornos de conducta en mascotas: cómo promover la estimulación y evitar el sedentarismo

Trastornos de conducta en mascotas: cómo promover la estimulación y evitar el sedentarismo

Provincia dijo que las paritarias se retomarán en seis meses

Provincia dijo que las paritarias "se retomarán en seis meses"

Santa Fe anunció el pago del aumento salarial: cuándo cobran estatales y docentes

Santa Fe anunció el pago del aumento salarial: cuándo cobran estatales y docentes

Santa Fe aprobó la ley Ema contra la violencia digital en las escuelas: Es el punto de partida

Por Nachi Saieg
de qué se trata

Santa Fe aprobó la ley Ema contra la violencia digital en las escuelas: "Es el punto de partida"

Derribaron el tercer búnker de drogas de la misma banda rosarina en un año
Policiales

Derribaron el tercer búnker de drogas de la misma banda rosarina en un año

Trasladan árboles al Bosque de los Constituyentes por las obras de la costanera norte
La Ciudad

Trasladan árboles al Bosque de los Constituyentes por las obras de la costanera norte

Juegos Suramericanos: el Centro Acuático Provincial llena sus piletas y está casi listo
La Ciudad

Juegos Suramericanos: el Centro Acuático Provincial llena sus piletas y está casi listo

Prendieron fuego un auto en la zona oeste y casi se incendia la casa de un vecino
La Ciudad

Prendieron fuego un auto en la zona oeste y casi se incendia la casa de un vecino

Un automovilista sufrió un vuelco llamativo a la madrugada en el barrio Echesortu
La Ciudad

Un automovilista sufrió un vuelco llamativo a la madrugada en el barrio Echesortu

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

El pornógrafo que nadie detectó durante 40 años en Ovidio Lagos y San Lorenzo

Por Claudio Berón
Policiales

El pornógrafo que nadie detectó durante 40 años en Ovidio Lagos y San Lorenzo

Unidos arma dos equipos para encarar la nueva ley electoral de Santa Fe

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Unidos arma dos equipos para encarar la nueva ley electoral de Santa Fe

Pami ofrece residencias geriátricas gratuitas: cómo solicitarlas
Información General

Pami ofrece residencias geriátricas gratuitas: cómo solicitarlas

Capturan a un joven que robó en un supermercado de la zona norte
Policiales

Capturan a un joven que robó en un supermercado de la zona norte

Milei acusó a la alta política de estafar a los argentinos con el Banco Central
Polítca

Milei acusó a la "alta política" de estafar a los argentinos con el Banco Central

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido grave
La Región

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido grave

Alerta: encontraron una yarará venenosa en pleno parque de las Colectividades
La Ciudad

Alerta: encontraron una yarará venenosa en pleno parque de las Colectividades

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas
Policiales

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas

Dramático rescate en Pérez: un hombre cayó a un pozo al querer auxiliar a una vecina
La Ciudad

Dramático rescate en Pérez: un hombre cayó a un pozo al querer auxiliar a una vecina

El hotel rosarino acusado por una turista rusa negó el robo: Vino y mintió
La Ciudad

El hotel rosarino acusado por una turista rusa negó el robo: "Vino y mintió"

Alerta por tormentas fuertes: el pronóstico para este viernes en Rosario
La Ciudad

Alerta por tormentas fuertes: el pronóstico para este viernes en Rosario

Deudores morosos por provincias: cómo está Santa Fe frente al resto del país
Economía

Deudores morosos por provincias: cómo está Santa Fe frente al resto del país

Cómo sobrellevar un fenómeno El Niño que, en las predicciones, no tiene precedentes

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Cómo sobrellevar un fenómeno El Niño que, en las predicciones, no tiene precedentes