¿Profecía?: Argentina le ganará la final del Mundial 2030 a Brasil y sumará su cuarta estrella

Así lo predijo una supercomputadora al simular el torneo sin la participación de las selecciones europeas

Argentina y Brasil jugaron la final de la Copa América 2021 en el Maracaná y el equipo de Lionel Scaloni se quedó con el título.

Las selecciones de Argentina y Brasil jugarán la final del Mundial 2030 y el equipo nacional se quedará con el título del certamen. Así lo predijo una supercomputadora que simuló la disputa del torneo sin la presencia de los equipos europeos.

El simulacro se hizo a partir de la decisión de la Uefa de no participar del Mundial si prospera la propuesta del presidente de la Fifa, Gianni Infantino, de vender acciones del próximo campeonato mundial a manos privadas.

El dato sobre la predicción de la supercomputadora fue publicado este viernes por el diario británico The Sun, que está en medio de una campaña contra la propuesta de Infantino. Ya se sabe que los países británicos se plegarán a la negativa de la Uefa de participar de un mundial si la Fifa vende acciones del torneo.

De acuerdo a la supercomputadora, Argentina y Brasil llegarán a la final del Mundial 2023 y la selección nacional la ganará, con lo que sumará así su cuarta estrella en Copas del Mundo.

Según esta predicción, Argentina vencerá en 16avos de final a Costa de Marfil, en octavos a México, en cuartos a Marruecos y en semifinales a Uruguay.

Infantino no da el brazo a torcer

La Fifa prometió seguir adelante con sus planes para vender acciones de la Copa del Mundo a pesar de la fuerte reacción negativa que enfrenta en todo el mundo.

Los dirigentes de la Concacaf y de la Confederación Asiática de Fútbol se han unido a la UEFA para criticar duramente la descabellada propuesta.