Central prepara el equipo para enfrentar a un River que llega muy golpeado

Jorge Almirón debe decidir si mete cambios en el equipo que viene de igualar 0 a 0 ante Racing en el Gigante

Central se prepara para jugar su partido de la 3ª fecha del Clausura, este domingo a las 19.15 como visitante de River. Para afrontar ese compromiso, Jorge Almirón debe decidir si hará cambios respecto de los que fueron titulares el martes pasado, cuando los auriazules igualaron 0 a 0 ante Racing en Arroyito.

Es que, más allá de que el DT contaría con todos los futbolistas como para repetir formación inicial, no hay que descartar que realice alguna variante tanto de nombres como de esquema, de dibujo táctico. Por ejemplo, ¿línea de tres en el fondo? Esa es una posibilidad que no habría que descartar, y que traería aparejada algún retoque en lo nominal.

Después de un inicio de torneo en el que le costó sumar y sólo cosechó un punto de 6 posibles, Central visita este domingo a River, uno de los pocos equipos que perdió en sus primeras dos presentaciones. El partido está inserto en la compleja coyuntura que se vive en el mundo millonario, donde es muy cuestionado Eduardo Coudet.

La racha negativa de River

Es que, contando la sufrida ante Aldosivi por Copa Argentina y la final del Apertura ante Belgrano, el equipo del Chacho arrastra cuatro derrotas en fila. Al de Almirón no le va mucho mejor, ya que también lleva 4 sin ganar, con 3 caídas y el último empate.

De todos modos, para Central, la cancha de River es un escenario del que históricamente le cuesta rescatar puntos. Y a modo de referencia, hay un antecedente muy cercano de un duelo entre ambos, cuando el 16 de mayo por las semifinales del Apertura, River se impuso por 1 a 0 con un gol de tiro penal.

El árbitro de aquel encuentro fue Nicolás Ramírez, el mismo que dirigirá el cotejo de este domingo, que en aquella ocasión sancionó 2 penales a favor de River (el primero Ledesma se lo atajó y el otro lo convirtió Colidio), y obvió un par de acciones, al menos polémicas, en las que podría haber sancionado pena máxima a favor de los auriazules.

El mismo equipo, con otro esquema

En aquel encuentro, que se jugó hace dos meses y medio, Central se paró desde el inicio con un 4-2-3-1 y formó con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Guillermo Fernández, Ángel Di María; Enzo Copetti.

Para este domingo, Almirón repetiría la mayoría de los nombres. Pero podría cambiar el sistema, buscando que el equipo sea más combativo, a un 3-4-3. En este escenario, el probable sería con: Ledesma; Ovando, Mallo y Ávila; Coronel, Ibarra, Pizarro y Sández; Di María, Copetti y Campaz. Además del cambio de dibujo, respecto del último cruce ante River, ingresarían el uruguayo Mallo y el colombiano Campaz; y saldrían Enzo Giménez (fue transferido a Querétaro del fútbol mexicano) y Guillermo Pol Fernández.

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Jaminton Campaz y Giovanni Cantizano, adentro

Pero Almirón también podrá mantener el 4-2-3-1 que viene empleando. En ese caso, además de Campaz, el que también mantendría su lugar es Giovanni Cantizano. De esta manera, quedaría como formación inicial la misma que utilizó contra Racing el martes pasado.

En la mañana de este sábado se llevará a cabo el último entrenamiento de cara al partido del domingo. Esto será en el predio de Arroyo Seco, donde luego almorzarán y descansarán. Más tarde, los futbolistas que sean citados por el cuerpo técnico viajarán en micro a Capital Federal, para quedar concentrados en un hotel céntrico a la espera del juego ante los millonarios.