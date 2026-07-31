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Boca viajará directo de Chile a Rosario para visitar a Newell's y entrenará en el predio de Central

El Xeneize clasificó a octavos de la Copa Sudamericana y afrontará dos días de concentración en la ciudad, antes de enfrentar a la Lepra el próximo domingo

31 de julio 2026 · 15:09hs
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Boca avanzó en la Copa Sudamericana y enfrentará a Newells este domingo.

AP

Boca avanzó en la Copa Sudamericana y enfrentará a Newell's este domingo.

Boca sufrió hasta el último momento para superar a O’Higgins de Chile por penales en los playoffs de la Copa Sudamericana, tras haber caído 1-0 con el gol de Panchito González, ex-Newell's. El equipo del Vasco Arruabarrena entrenará en Rancagua esta tarde y partirá directo rumbo a Rosario para visitar a la Lepra el próximo domingo.

A pesar de haber conseguido la clasificación a octavos de final, el entrenador xeneize remarcó que no está “contento” con el rendimiento de su equipo, que previamente perdió 3-0 ante Deportivo Riestra en la primera fecha del torneo Clausura.

Sin descanso tras su partido, el plantel de Boca realizó trabajos regenerativos en Chile, los titulares en el hotel y los suplentes en un predio cercano a la concentración, con la tranquilidad de no haber lamentado ninguna lesión ni molestias en sus futbolistas, ya que Arruabarrena deberá apelar a un recambio necesario para su visita al Coloso.

Una vez en Rosario, la delegación descansará este viernes y se entrenará el sábado en el predio de Rosario Central en Arroyo Seco para preparar el partido ante Newell's del domingo, que comenzará a las 17 con el arbitraje de Andrés Merlos.

El arquero Montero y Lautaro Blanco son abrazados por sus compañeros tras la clasificación de Boca.

El arquero Montero y Lautaro Blanco son abrazados por sus compañeros tras la clasificación de Boca.

Muchas dudas en Boca

Las lluvias en Chile impidieron que el plantel pudiera entrenar con normalidad en el césped del estadio municipal de Rancagua, por lo que los entrenamientos de este jueves fueron atípicos. Sin pasar por Buenos Aires, Boca quedará concentrado por dos noches en Rosario, con el objetivo de acortar los tiempos de traslados que se acumularon durante esta semana.

>> Leer más: Newell's cerró su quinto refuerzo sobre la hora: un mediocampista para Kudelka

Ante la acumulación de partidos, Arruabarrena tendría pensado al menos cuatro cambios para enfrentar a la Lepra, para evitar otro disgusto como en el debut ante Riestra. “O'Higgins ha sido un duro rival, tanto en casa como acá. Ahora pensaremos en Newell's, en mejorar y en que tenemos que ganar en la liga. Tenemos que ser más competitivos, más realistas y saber que todos los partidos van a ser duros”, expresó el DT xeneize.

“El objetivo era pasar. Llevamos un mes y medio, necesitamos más trabajo, necesitamos mejorar mucho. No estoy contento, los jugadores no están contentos. Contentos por haber pasado, pero no por la actuación”, aseveró el entrenador de Boca sobre la clasificación a los octavos de la Copa Sudamericana.

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