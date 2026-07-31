Judo: los santafesinos brillaron en el Torneo Centro de la República y tres clasificaron a los Juegos Odesur

Judo de proyección. Ivo Dargoltz (GER), Nicole Piscina (Don Bosco) y Agustina De Lucía (Tiro Suizo) ganaron la medalla de oro en sus categorías

El judoca de GER, Ivo Dargoltz ganó la medalla de oro y clasificó a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La Federación de Judo Santafesina participó del tradicional Torneo Centro República 2026 , desarrollado durante el fin de semana del 24 al 26 de julio en la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz, uno de los certámenes más importantes del calendario nacional, con la presencia de delegaciones de todo el país.

La delegación santafesina estuvo integrada por 74 judocas, quienes obtuvieron un destacado desempeño colectivo al cosechar 30 medallas: 6 de oro, 13 de plata y 11 de bronce, reafirmando el crecimiento sostenido que viene mostrando el judo de nuestra provincia.

El hecho más relevante del torneo fue la clasificación de tres deportistas santafesinos a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se disputarán el próximo mes de septiembre. Gracias a sus actuaciones, Ivo Dargoltz (GER), Nicole Piscina (Don Bosco) y Agustina De Lucía (Tiro Suizo) obtuvieron la medalla de oro en sus respectivas categorías y aseguraron su lugar para representar a la Argentina en el máximo evento multideportivo de Sudamérica.

Desde la Federación destacaron la importancia de este logro, ya que constituye un paso fundamental dentro del proceso deportivo que vienen transitando los atletas con vistas a una competencia histórica para la provincia de Santa Fe, que será sede de los Juegos Suramericanos.

Mucho más que oro

Al respecto, el presidente de la Federación de Judo Santafesina, Brian Gómez Pratto, expresó: “Estamos muy orgullosos del trabajo realizado por nuestros deportistas, entrenadores y clubes. Más allá de las medallas obtenidas, la clasificación de Ivo, Nicole y Agustina a los Juegos Odesur representa un enorme premio al esfuerzo y confirma que Santa Fe continúa formando judocas de nivel internacional. Ahora el desafío será prepararnos de la mejor manera para competir en casa y representar a nuestro país”.

Con estos resultados, la Federación de Judo Santafesina continúa consolidando el crecimiento deportivo de sus atletas y el trabajo conjunto que se viene desarrollando en toda la provincia.