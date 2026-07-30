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Alerta por tormentas fuertes: el pronóstico para este viernes en Rosario

Para la noche se esperan tormentas severas, ráfagas superiores a 90 km/h y entre 40 y 80 milímetros de lluvia

30 de julio 2026 · 22:53hs
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En alerta. El Servicio Meteorológico anticipa tormentas.

Marcelo Bustamante / La Capital

En alerta. El Servicio Meteorológico anticipa tormentas.

El último día del mes de julio se presenta con un brusco cambio de escenario meteorológico en la región. Tras transcurrir las primeras horas con nubosidad variable, las condiciones atmosféricas desmejorarán de manera notable con el correr de las horas, dando paso a un sistema de inestabilidad que motivó la emisión de alertas oficiales para el sur santafesino.

Así, para este viernes 31 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada que comenzará con cielo mayormente nublado, pero que hacia la tarde y la noche registrará la llegada de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas.

El aviso oficial advierte sobre la probabilidad de lluvias abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento muy fuertes y ocasional caída de granizo.

>> Leer más: Un alerta por tormentas fuertes en Rosario empañará el fin de semana

Alerta en Rosario

En el plano térmico, la temperatura experimentará un repunte previo empujado por vientos del sector norte y noreste, alcanzando una mínima estimada en los 16° y una máxima que podría rondar los 24° durante la franja central del día, antes de que comience a sentirse el impacto del frente de tormenta.

El factor de riesgo principal estará dado por la intensidad de los fenómenos previstos para la tarde y, con mayor crudeza, hacia la noche, momento en el cual el nivel de alerta en el área metropolitana se eleva, anticipando ráfagas que pueden superar marcas considerables y acumulados de precipitación importantes.

Ante este escenario de tiempo adverso, las autoridades locales y los organismos de emergencia recomiendan evitar circular innecesariamente por la vía pública, asegurar elementos en balcones y terrazas, y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles avisos a corto plazo.

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