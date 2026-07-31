Primera C: Central Córdoba venció a Lamadrid en el Gabino en medio de un fuerte temporal

Con goles de Quijano, Messi y Killer (de penal), el Matador derrotó al Carcelero en Tablada. Leones FC igualó ante Español y Argentino perdió ante Paraguayo

Buen punto: El equipo de la familia Messi se trajo un puntazo para seguir en zona de Reducido.

Central Córdoba venció a General Lamadrid (3-1) por la Primera C , consiguió el segundo triunfo consecutivo y quedó a dos puntos de ingresar al reducido por el 2º ascenso a la Primera B. El encuentro fue suspendido a los 76' por el fuerte temporal, estuvo demorado por 30 minutos, se terminó jugando y el Charrúa festejó en Tablada

Los goles del Matador los anotaron Aaron Quijano, Joaquín Messi y Paulo Killer (penal), mientras que Ezequiel Madariaga marcó el descuento para los carceleros. Stefano Pizzio vio la roja a los 41'.

En el estadio Nueva España, Deportivo Español y Leones FC igualaron (0-0) . El trámite en los 90 minutos fue parejo y el Gallego terminó con 10 por la expulsión de Enzo Martínez a los 45'.

Buen punto: El equipo de la familia Messi se trajo un puntazo para seguir en zona de Reducido.

Argentino no levanta cabeza

En el tercer partido de los equipos de la ciudad, Argentino perdió como visitante ante Deportivo Paraguayo por 2 a 1 y quedó en el fondo de la Zona A con 18 unidades.

Theo Guiñazu abrió el marcador a los 23 del primer tiempo con un gol olímpico y Rodrigo Ortiz con un tiro penal estampó la igualdad en el cierre de la primera etapa. Y en el complemento, sobre los 65', Juan Mendoza con un tremendo zapatazo estampó el 2 a 1 final.