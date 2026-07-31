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Primera C: Central Córdoba venció a Lamadrid en el Gabino en medio de un fuerte temporal

Con goles de Quijano, Messi y Killer (de penal), el Matador derrotó al Carcelero en Tablada. Leones FC igualó ante Español y Argentino perdió ante Paraguayo

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

31 de julio 2026 · 18:01hs
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Leonardo Vincenti/ La Capital

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Buen punto: El equipo de la familia Messi se trajo un puntazo para seguir en zona de Reducido.

Gentileza: Prensa Leones FC

Buen punto: El equipo de la familia Messi se trajo un puntazo para seguir en zona de Reducido.

Central Córdoba venció a General Lamadrid (3-1) por la Primera C, consiguió el segundo triunfo consecutivo y quedó a dos puntos de ingresar al reducido por el 2º ascenso a la Primera B. El encuentro fue suspendido a los 76' por el fuerte temporal, estuvo demorado por 30 minutos, se terminó jugando y el Charrúa festejó en Tablada

Los goles del Matador los anotaron Aaron Quijano, Joaquín Messi y Paulo Killer (penal), mientras que Ezequiel Madariaga marcó el descuento para los carceleros. Stefano Pizzio vio la roja a los 41'.

Buen punto: El equipo de la familia Messi se trajo un puntazo para seguir en zona de Reducido.

Buen punto: El equipo de la familia Messi se trajo un puntazo para seguir en zona de Reducido.

Leones se trajo un buen punto

En el estadio Nueva España, Deportivo Español y Leones FC igualaron (0-0). El trámite en los 90 minutos fue parejo y el Gallego terminó con 10 por la expulsión de Enzo Martínez a los 45'.

>> Leer más: Frank Kudelka no habló de rumores: "No me excuso pero tengo un plantel muy corto"

Argentino no levanta cabeza

En el tercer partido de los equipos de la ciudad, Argentino perdió como visitante ante Deportivo Paraguayo por 2 a 1 y quedó en el fondo de la Zona A con 18 unidades.

Theo Guiñazu abrió el marcador a los 23 del primer tiempo con un gol olímpico y Rodrigo Ortiz con un tiro penal estampó la igualdad en el cierre de la primera etapa. Y en el complemento, sobre los 65', Juan Mendoza con un tremendo zapatazo estampó el 2 a 1 final.

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