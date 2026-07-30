Dramático rescate en Pérez: un hombre cayó a un pozo cloacal de tres metros al intentar auxiliar a una vecina

El hecho ocurrió en una vivienda de El Boyero al 100. Fue encontrado con agua hasta los hombros y manifestó falta de fuerzas para mantenerse en pie

Un dramático episodio tuvo lugar este jueves alrededor de las 14 en la localidad de Pérez , donde un hombre debió ser rescatado tras caer a un pozo cloacal de aproximadamente tres metros de profundidad . Tanto él como una vecina a la que intentó auxiliar resultaron ilesos tras ser atendidos por personal médico.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se originó en un domicilio ubicado en calle El Boyero al 100. Personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado al lugar por la Central 911 tras una alerta por una persona caída. Al arribar, los efectivos constataron la presencia de un hombre sumergido en un pozo cloacal, con el agua hasta los hombros, quien presentaba dolencias en los brazos y una marcada falta de fuerzas para mantenerse en pie .

Las tareas de auxilio comenzaron de inmediato. En un primer intento, intentaron sacarlo utilizando un acolchado . Poco después arribó al lugar una unidad del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), cuyos profesionales, junto con los efectivos, coordinaron nuevas maniobras de rescate.

La situación estuvo a punto de tornarse trágica cuando, debido a la fuerza ejercida durante el operativo, la estructura del pozo comenzó a quebrarse , generando un serio riesgo tanto para la víctima como para el personal actuante. Descartada esa vía, se intentó extraer al hombre utilizando una manguera, la cual terminó cortándose por la tensión .

Finalmente, los rescatistas consiguieron una escalera que fue introducida en el pozo. Pese a que el elemento también tendía a hundirse por el peso y la inestabilidad del terreno, la pericia y el esfuerzo conjunto permitieron sacar al hombre a la superficie sano y salvo.

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El origen de la secuencia

De acuerdo con el testimonio recolectado en el lugar, el dramático momento se desencadenó cuando el hombre advirtió que una mujer había caído al mismo pozo cloacal. Al intentar socorrerla terminó cayendo.

La mujer había logrado salir del pozo por sus propios medios antes de la llegada de los uniformados, con la ayuda de su hijo.

Una vez concluido el rescate, ambos involucrados fueron examinados por la médica del Sies que intervino en el lugar. Tras la evaluación, la profesional determinó que no presentaban lesiones de gravedad que ameritaran su traslado a un centro de salud.