Dramático rescate en Pérez: un hombre cayó a un pozo cloacal de tres metros al intentar auxiliar a una vecina

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El ecommerce se salva de la caída del consumo y en Santa Fe aceleró en el primer semestre con mayor facturación
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La ministra de Seguridad, con empresarios santafesinos y fiscales: ¿a qué vino?
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Salvar el patrimonio: nueva vida para un singular prototipo de viviendas sociales de los 60
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Una turista rusa se enamoró de Rosario, pero el hotel le dejó el peor recuerdo
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Rosario celebra Tanabata, el festival que invita a conocer las tradiciones japonesas
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Tragedia en San Juan: el piloto fallecido trabajaba en una empresa de emergencias de Rosario
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La Cámara Penal confirmó la condena al exfiscal regional Patricio Serjal
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Badaloni sabe para qué lo trajeron, aunque por ahora la falta de gol no lo desespera