El hotel rosarino acusado por una turista rusa negó el robo: "Vino y mintió"

El empresario José Luis Luraschi dijo que no hay denuncia del hecho y remarcó que Yana Tariverdieva publicó el video dos meses después de la visita

El video de la turista rusa que dijo haber sufrido un robo en un hotel de Rosario generó este jueves un rechazo contundente de parte de sus propietarios. José Luis Luraschi negó el relato de Yana Tariverdieva en redes sociales y aseguró que la joven europea "vino y mintió" .

El empresario remarcó que el establecimiento tiene excelentes calificaciones y afirmó que el único elemento de valor faltante en la habitación era un par de aros de la mamá de la muchacha . En este sentido, planteó que la mujer los extravió temporalmente durante una parte de su viaje por Argentina. "Después se fueron a Santiago del Estero, vos ves los videos y los seguía teniendo", comentó en diálogo con La Capital .

Si bien el clip apareció el último martes en Instagram, el titular de Ambar Suites precisó que las huéspedes ingresaron el 15 de mayo y se fueron después de un par de noches. Al respecto, añadió: "Ella ya había venido un tiempo antes y puso un montón de cosas buenas" .

Dos meses después del conflicto, Luraschi desmintió lo que contó la joven rusa y aseguró que jamás recibieron ninguna denuncia por parte de la policía ni de la Justicia en relación a aquel episodio. Además, enfatizó que confía en sus empleados y no los hubiera mantenido en sus trabajos ante una situación similar. "Si hubiera una persona que roba acá, no la tendría", remarcó.

A la hora de reconstruir lo sucedido, el dueño del hotel aclaró que los únicos videos disponibles son de una cámara montada en el palier y subrayó que no hay equipos de filmación en las habitaciones. En este caso, la turista rusa había dejado dos bolsas y sólo encontró una cuando volvió. Según su relato, la que faltaba contenía joyas y nadie se hizo cargo de la pérdida cuando hizo el reclamo.

>> Leer más: Turismo: Rosario ya recibió casi 2 millones de visitantes en el primer semestre

En contraste con estas declaraciones, el propietario del alojamiento de Tucumán al 1100 citó la respuesta de su empleada cuando empezaron a repasar los hechos: "Yo gano bien, no tengo necesidad de robar nada". La mujer recordó que había tirado a la basura una bolsa que contenía hisopos y pads de limpieza usados. En ese momento pensaron que los aros habían quedado entre esos residuos y fueron a buscarlos al contenedor del edificio, pero no los encontraron.

Luraschi no sólo sostuvo que Yana mintió a la hora de contar lo que había pasado dos meses atrás. También apuntó que estuvo a punto de hacer una denuncia contra sus huéspedes "porque la madre le quiso pegar a la señora que limpia" cuando se quejaron por el extravío.

Un reclamo por 1.500 dólares y críticas falsas

Según el dueño del hotel, la joven le pidió 1.500 dólares para compensar la pérdida. Ante esta situación, utilizó las fotos que les dieron sus clientes y decidió chequear la cotización. Entonces notó que los aros valían USD 250.

Además de la desmentida, el empresario cuestionó la conducta de la muchacha y recordó que tiene una relación excelente con figuras de mucho mayor alcance en redes sociales. "Hay influencers que vienen y tienen 5 millones de seguidores, como Christian Grossi".

Luraschi remarcó que el alojamiento es muy chico y cuenta con una atención casi personalizada mediante la labor de cuatro empleados. "El hotel tiene dos años. Tenemos todos comentarios de cinco estrellas. Acá estuvieron Barbie Vélez y Ulises Jaitt. Sergio Goycochea viene siempre", enumeró. En contraste con estos antecedentes, se quejó de las críticas que surgieron detrás de la reseña de la visitante rusa y disparó: "Son todas personas que jamás se acercaron al hotel".